Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Arsenal rộng cửa vô địch Ngoại hạng Anh, kịch bản nâng cúp sớm nếu hạ Man City

Premier League 2025-26 Manchester City Arsenal

Dù đá ít hơn Arsenal 1 trận, Man City vẫn có thể nhìn đối thủ sớm đăng quang Ngoại hạng Anh nếu tiếp tục sảy chân ở trận "chung kết" vào ngày 19/4.

   

Arsenal vừa tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau loạt trận vòng 30. Trong khi "Pháo thủ" đánh bại Everton 2-0 nhờ những pha lập công cuối trận, Man City bất ngờ để đội đua trụ hạng West Ham cầm hòa 1-1.

Trên hạng xếp hạng, Arsenal cán mốc 70 điểm/31 trận, còn Man City có 61 điểm. Đội bóng thành Manchester còn 1 trận chưa đá và sẽ tiếp đón chính Arsenal tại sân nhà Etihad vào ngày 19/4. Tuy nhiên, quyền tự quyết lúc này không còn nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola.

Arsenal nắm thế chủ động trong cuộc đua&nbsp;vô địch, thậm chí có thể nâng cúp ngay trong tháng 4

Với khoảng cách 9 điểm hiện tại, Arsenal đang ở vị thế thuận lợi để hướng tới chức vô địch. Trường hợp duy trì mạch thắng trong 4 vòng đấu tiếp theo, bao gồm đại chiến với Man City (22h30, 19/4), họ sẽ bỏ xa đối thủ 12 điểm.

Ngay cả trường hợp Man City toàn thắng các trận cùng thời điểm (nhưng thua Arsenal), bao gồm trận đá bù gặp Crystal Palace (thời gian chưa xác định), thầy trò Mikel Arteta chỉ cần thêm 1 điểm trước West Ham (21h, 9/5) ở vòng 36 để đăng quang sớm 2 vòng.

Thậm chí, chức vô địch có thể định đoạt ngay tháng 4. Viễn cảnh này xảy ra nếu Arsenal toàn thắng từ giờ đến hết tháng, còn Man City tiếp tục mất điểm trước Chelsea và Burnley. Nói vậy để thấy, thầy trò Pep Guardiola không được phép sảy chân trong trận "chung kết" với Arsenal vào ngày 19/4 nếu muốn duy trì hy vọng lật ngược thế cờ nhỏ nhoi.

Nhìn chung, với khoảng cách điểm hiện tại và chỉ còn 7 trận, Arsenal đang nắm quyền tự quyết hoàn toàn. Chỉ cần duy trì phong độ ổn định, đội bóng thành London có cơ hội lớn giành chức vô địch đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi mòn mỏi.

Lịch thi đấu trong giai đoạn còn lại của Arsenal và Man City

Arsenal Man City

Bournemouth, sân nhà (18h30, 11/4)

Man City, sân khách (22h30, 19/4)

Newcastle, sân nhà (22h30, 25/4)

Fulham, sân nhà (21h, 2/5)

West Ham, sân khách (21h, 9/5)

Burnley, sân nhà (21h, 17/5)

Crystal Palace, sân  khách (22h, 24/5)

* Crystal Palace, sân nhà (chưa có thời gian cụ thể)

Chelsea, sân khách (22h30, 12/4)

Arsenal, sân nhà (22h30, 19/4)

Burnley, sân khách (20h, 26/4)

Everton, sân khách (21h, 2/5)

Brentford, sân nhà (21h, 9/5)

Bournemouth, sân khách (21h, 17/5)

Aston Villa, sân nhà (22h, 24/5)

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Nam sinh lớp 11 giúp Arsenal tiến sát ngôi vương, lập kỳ tích Ngoại hạng Anh
Nam sinh lớp 11 giúp Arsenal tiến sát ngôi vương, lập kỳ tích Ngoại hạng Anh

Pha lập công quyết định trước Everton không chỉ giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng, mà còn đưa Max Dowman vào lịch sử Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

