Arsenal rộng cửa vô địch Ngoại hạng Anh, kịch bản nâng cúp sớm nếu hạ Man City

Arsenal vừa tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau loạt trận vòng 30. Trong khi "Pháo thủ" đánh bại Everton 2-0 nhờ những pha lập công cuối trận, Man City bất ngờ để đội đua trụ hạng West Ham cầm hòa 1-1.

Trên hạng xếp hạng, Arsenal cán mốc 70 điểm/31 trận, còn Man City có 61 điểm. Đội bóng thành Manchester còn 1 trận chưa đá và sẽ tiếp đón chính Arsenal tại sân nhà Etihad vào ngày 19/4. Tuy nhiên, quyền tự quyết lúc này không còn nằm trong tay thầy trò Pep Guardiola.

Arsenal nắm thế chủ động trong cuộc đua vô địch, thậm chí có thể nâng cúp ngay trong tháng 4

Với khoảng cách 9 điểm hiện tại, Arsenal đang ở vị thế thuận lợi để hướng tới chức vô địch. Trường hợp duy trì mạch thắng trong 4 vòng đấu tiếp theo, bao gồm đại chiến với Man City (22h30, 19/4), họ sẽ bỏ xa đối thủ 12 điểm.

Ngay cả trường hợp Man City toàn thắng các trận cùng thời điểm (nhưng thua Arsenal), bao gồm trận đá bù gặp Crystal Palace (thời gian chưa xác định), thầy trò Mikel Arteta chỉ cần thêm 1 điểm trước West Ham (21h, 9/5) ở vòng 36 để đăng quang sớm 2 vòng.

Thậm chí, chức vô địch có thể định đoạt ngay tháng 4. Viễn cảnh này xảy ra nếu Arsenal toàn thắng từ giờ đến hết tháng, còn Man City tiếp tục mất điểm trước Chelsea và Burnley. Nói vậy để thấy, thầy trò Pep Guardiola không được phép sảy chân trong trận "chung kết" với Arsenal vào ngày 19/4 nếu muốn duy trì hy vọng lật ngược thế cờ nhỏ nhoi.

Nhìn chung, với khoảng cách điểm hiện tại và chỉ còn 7 trận, Arsenal đang nắm quyền tự quyết hoàn toàn. Chỉ cần duy trì phong độ ổn định, đội bóng thành London có cơ hội lớn giành chức vô địch đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi mòn mỏi.

Lịch thi đấu trong giai đoạn còn lại của Arsenal và Man City