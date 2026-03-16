Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool - Aston Villa sảy chân, MU bứt tốc

MU bứt phá, Aston Villa hết cửa đua vô địch

Điều chắc chắn lúc này là phiên bản Manchester United dưới thời Michael Carrick đang chơi ấn tượng hơn nhiều so với giai đoạn của Ruben Amorim. “Quỷ đỏ” vừa có chiến thắng sân nhà thứ năm liên tiếp khi đánh bại Aston Villa 3–1, đội bóng được dẫn dắt bởi Unai Emery. Kể từ khi bổ nhiệm cựu tiền vệ này, MU đã giành 22 điểm trong tổng số 27 điểm tối đa.

MU xuất sắc đánh bại Aston Villa

Trái ngược với phong độ của MU, thất bại mới nhất càng cho thấy Aston Villa đang sa sút rõ rệt. Những bàn luận về khả năng cạnh tranh chức vô địch của "The Villains" giờ trở nên xa vời khi Arsenal đã bỏ xa họ tới 19 điểm.

Trận thua tại Old Trafford càng đáng lo khi Ollie Watkins gần như “mất hút” suốt một giờ thi đấu trước khi bị thay ra, còn ngôi sao tấn công chủ lực Morgan Rogers cũng chơi mờ nhạt.

Chelsea - Liverpool "tự bắn vào chân"

Trong khi đó, Chelsea cũng trải qua một vòng đấu đáng quên. Không chỉ bị trọng tài Paul Tierney làm gián đoạn buổi “tụ họp trước trận” vốn đã thành thương hiệu, đội bóng của HLV Liam Rosenior còn để thua bởi bàn thắng hoàn toàn có thể tránh được của Anthony Gordon.

Bàn thắng của Richarlison ảnh hưởng lớn đến tham vọng của Liverpool

Thất bại của Chelsea cùng với Aston Villa giúp Liverpool trở lại top 5 Premier League. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng triệt để cơ hội khi bị đội bóng đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng là Tottenham cầm hòa 1-1.

Pha xử lý của thủ môn Guglielmo Vicario trong tình huống đá phạt của Dominik Szoboszlai phút 19 trở thành điểm nhấn gây tranh cãi. Nhưng hơn thế nữa, bàn thắng phút 90 của Richarlison đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tham vọng của "Lữ đoàn đỏ".

Việc Premier League có 5 suất dự Champions League còn phụ thuộc vào thành tích của các CLB Anh tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, sau lượt đi vòng 1/8, mọi thứ không còn lạc quan như trước. Vì vậy, cuộc đua top 4 lại nóng hơn bao giờ hết, thay vì top 5 như "mặc định" trước đó.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 30