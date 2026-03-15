Video bóng đá MU - Aston Villa: Hiệp hai tưng bừng, Cunha - Fernandes tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

MU tiếp đón Aston Villa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh. HLV Carrick đưa Diallo trở lại đội hình chính và đẩy Sesko lên ghế dự bị. Man United là đội chủ động cầm bóng trong khi Aston Villa chơi phòng ngự lùi sâu ngay từ đầu.

MU gặp khó trong hiệp một

Trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, MU quyết định chơi tạt bóng từ hai biên. Tuy nhiên, hiệu quả không cao do hai tiền đạo cắm thường xuyên dạt biên nên phía trong không có người tiếp ứng. Tình huống ngon ăn nhất trong hiệp một thuộc về Dalot.

Hậu vệ này xâm nhập vòng cấm, đón đường chuyền của Bruno Fernandes rất gọn gàng nhưng cú sút đưa bóng thẳng lên khán đài. Kết thúc hiệp một, hai đội hòa 0-0. Sang hiệp hai, MU gia tăng sức ép và sớm có được bàn mở tỉ số. Người lập công là Casemiro với pha băng cắt đánh đầu hay.

Sau khi nhận bàn thua, Aston Villa tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, họ có được bàn gỡ hòa ở phút 64 do công của Barkley. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách cũng chẳng kéo dài được lâu.

Phút 71, Bruno Fernandes chọc khe hay và Cunha hạ gục Martinez bằng cú cứa lòng chuẩn xác. Aston Villa lại phải dồn lên tìm bàn gỡ nhưng lần này, họ chỉ nhận lại bàn thua tiếp theo. Phút 81, Sesko cướp bóng trong vòng cấm và dứt điểm cực nhanh để đem về bàn thắng thứ 3 cho MU.

Cuối trận, Aston Villa có cơ hội rút ngắn tỉ số nhưng Luiz và Garcia lại tranh nhau dứt điểm. Chung cuộc, MU giành trọn 3 điểm trước Aston Villa.

Tỉ số chung cuộc: MU 3-1 Aston Villa (H1: 0-0)

Ghi bàn

MU: Casemiro 53', Cunha 71', Sesko 81'

Aston Villa: Barkley 64'

Đội hình xuất phát

Man United: Lammens, Shaw, Maguire, Yoro, Dalot, Mainoo, Casemiro, Cunha, Fernandes, Diallo, Mbeumo

Aston Villa: Martinez, Bogarde, Konsa, Mings, Digne, Barkley, Onana, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins

Thông số trận đấu

MU Aston Villa Sút khung thành 16(6) 9(2) Thời gian kiểm soát bóng 53% 47% Phạm lỗi 10 5 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 2 Phạt góc 6 6 Cứu thua 1 3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

MU vs Aston Villa Điểm Lammens 6.7 Dalot 6.2 Yoro 7.5 Maguire 7.0 Shaw 6.8 Casemiro 8.0 Mainoo 6.9 Mbeumo 6.5 Fernandes 8.7 Cunha 7.5 Diallo 6.9 Điểm 6.Martinez 5.8Bogarde 6.5Konsa 6.0Mings 6.4Digne 6.5Onana 6.2McGinn 8.2Barkley 7.0Rogers 6.6Buendia 5.9Watkins Thay người Sesko 7.0 Ugarte Thay người 6.6Abraham 6.4Bailey 6.0Luiz 6.0Maatsen 6.0Garcia Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

