Video bóng đá MU - Aston Villa: Hiệp hai tưng bừng, Cunha - Fernandes tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Barcelona vs Sevilla 15/03/26 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
5
Logo Sevilla - SEV Sevilla
1
Le Havre vs Olympique Lyonnais 15/03/26 - Trực tiếp
Logo Le Havre - HAC Le Havre
0
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
0
Liverpool vs Tottenham Hotspur 15/03/26 - Trực tiếp
Logo Liverpool - LIV Liverpool
1
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Video bóng đá MU - Aston Villa: Hiệp hai tưng bừng, Cunha - Fernandes tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Aston Villa

MU trải qua hiệp một vất vả nhưng bùng nổ trong hiệp hai với sự xuất sắc của Fernandes và Cunha.

   

MU tiếp đón Aston Villa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh. HLV Carrick đưa Diallo trở lại đội hình chính và đẩy Sesko lên ghế dự bị. Man United là đội chủ động cầm bóng trong khi Aston Villa chơi phòng ngự lùi sâu ngay từ đầu.

MU gặp khó trong hiệp một

MU gặp khó trong hiệp một

Trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ, MU quyết định chơi tạt bóng từ hai biên. Tuy nhiên, hiệu quả không cao do hai tiền đạo cắm thường xuyên dạt biên nên phía trong không có người tiếp ứng. Tình huống ngon ăn nhất trong hiệp một thuộc về Dalot. 

Hậu vệ này xâm nhập vòng cấm, đón đường chuyền của Bruno Fernandes rất gọn gàng nhưng cú sút đưa bóng thẳng lên khán đài. Kết thúc hiệp một, hai đội hòa 0-0. Sang hiệp hai, MU gia tăng sức ép và sớm có được bàn mở tỉ số. Người lập công là Casemiro với pha băng cắt đánh đầu hay.

Sau khi nhận bàn thua, Aston Villa tràn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, họ có được bàn gỡ hòa ở phút 64 do công của Barkley. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách cũng chẳng kéo dài được lâu.

Phút 71,  Bruno Fernandes chọc khe hay và Cunha hạ gục Martinez bằng cú cứa lòng chuẩn xác. Aston Villa lại phải dồn lên tìm bàn gỡ nhưng lần này, họ chỉ nhận lại bàn thua tiếp theo. Phút 81, Sesko cướp bóng trong vòng cấm và dứt điểm cực nhanh để đem về bàn thắng thứ 3 cho MU.

Cuối trận, Aston Villa có cơ hội rút ngắn tỉ số nhưng Luiz và Garcia lại tranh nhau dứt điểm. Chung cuộc, MU giành trọn 3 điểm trước Aston Villa. 

Tỉ số chung cuộc: MU 3-1 Aston Villa (H1: 0-0)

Ghi bàn

MU: Casemiro 53', Cunha 71', Sesko 81'

Aston Villa: Barkley 64'

Đội hình xuất phát

Man United: Lammens, Shaw, Maguire, Yoro, Dalot, Mainoo, Casemiro, Cunha, Fernandes, Diallo, Mbeumo 

Aston Villa: Martinez, Bogarde, Konsa, Mings, Digne, Barkley, Onana, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins

Thông số trận đấu

Video bóng đá MU - Aston Villa: Hiệp hai tưng bừng, Cunha - Fernandes tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Sút khung thành
16(6)
9(2)
Thời gian kiểm soát bóng
53%
47%
Phạm lỗi
10
5
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
2
Phạt góc
6
6
Cứu thua
1
3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

MU vs Aston Villa

Điểm

Lammens 6.7

Dalot 6.2

Thẻ vàng Yoro 7.5

Thẻ vàng Maguire 7.0

Shaw 6.8

Ghi bàn Casemiro 8.0

Mainoo 6.9

Mbeumo 6.5

Kiến tạoKiến tạo Fernandes 8.7

Cunha 7.5

Diallo 6.9

Điểm

6.Martinez

5.8Bogarde

6.5Konsa

6.0Mings

6.4Digne

6.5Onana

6.2McGinn

8.2Barkley Ghi bàn

7.0Rogers

6.6Buendia Thẻ vàng

5.9Watkins Thẻ vàng

Thay người

Ghi bànSesko 7.0

Ugarte

Thay người

6.6Abraham

6.4Bailey

6.0Luiz

6.0Maatsen

6.0Garcia

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
(Vòng 16 V-League) Công an TP.HCM giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn trước PVF-CAND khi ngôi sao Việt kiều Khoa Ngô tỏa sáng đúng lúc.

-15/03/2026 22:01 PM (GMT+7)
