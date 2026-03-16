MU 17 trận liên tiếp ghi bàn: Fernandes đứng trước kỷ lục & phép dùng quân đơn giản của Carrick

Chìa khóa nằm ở "nhạc trưởng"

17 trận liên tiếp ở Premier League, đó là số trận MU đã ghi bàn. Đây là chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài nhất CLB này kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, và nó được xây dựng trên nền tảng của một đội hình tấn công cơ động, dẫn đầu bởi một “số 10” hay nhất hiện nay.

Bruno Fernandes đã chạm mốc 100 kiến tạo ở Premier League, và việc anh phá kỷ lục của De Bruyne có vẻ chỉ là vấn đề thời gian

Trong quá khứ đã có rất nhiều tranh luận về việc Bruno Fernandes so sánh thế nào với Kevin De Bruyne, bởi Fernandes và De Bruyne cùng vai trò, cùng sở trường, nhưng đá cho hai đội bóng có vận mệnh rất khác nhau. De Bruyne do đó hay được tán dương là cầu thủ đá tốt hơn trong một tập thể Man City bách chiến bách thắng.

Nhưng Bruno Fernandes đã có 100 kiến tạo, số kiến tạo này đồng nghĩa chỉ còn thiếu 5 lần nữa là anh sẽ phá kỷ lục của chính De Bruyne. Riêng mùa này danh thủ người Bồ Đào Nha đã có 16 kiến tạo, vượt qua David Beckham (15) để trở thành cầu thủ kiến tạo 1 mùa nhiều nhất trong màu áo MU.

Không nghi ngờ gì, Fernandes là một trong những cầu thủ hay nhất đã từng khoác áo “Quỷ đỏ”. Ngay cả một số fan MU đã rẻ rúng và xem nhẹ tài năng lẫn nỗ lực mà Fernandes mang lại cho CLB, cho rằng anh không xứng vị trí đội trưởng, mặc dù họ không chịu đặt sự nghiệp của Fernandes vào bối cảnh sa sút của CLB.

Fernandes và hàng công MU đang trở lại phong độ cao giống như mùa 2020/21, khi Fernandes được đá ở vị trí số 10 sở trường

Fernandes đã ở vào vị trí mà Bryan Robson nhiều năm phải trải nghiệm trong màu áo MU. Nếu lịch sử đã cho Robson không những sự ghi nhận xứng đáng mà còn cả danh hiệu, hy vọng Fernandes có thể giành được những điều tương tự.

Đơn giản hóa

Nhưng Bruno Fernandes chỉ là 1 cầu thủ, dù là một cầu thủ rất xuất sắc. Anh đá “số 10” và xoay quanh anh cũng phải là những đồng đội ít nhất biết chạy chỗ & dứt điểm để có được bàn thắng. Trong nhiều năm Fernandes đã làm việc với những đồng đội giỏi nhưng không phải lúc nào cũng hợp, tuy nhiên mùa này mọi thứ đang trở nên tươi sáng.

Khi nhìn lại mùa hè chuyển nhượng 2025, nâng cấp từ Garnacho, Rashford lên Cunha – Mbeumo và nâng cấp từ Hojlund lên Sesko sẽ được nhớ đến là những thành công to lớn cho MU (chưa kể Lammens thay Onana). Đây là những cầu thủ tấn công mới cho “Quỷ đỏ” với không chỉ sự cơ động trong xử lý và sắc bén trong dứt điểm, mà cả động lực & thái độ thi đấu nghiêm túc.

Carrick đang làm mọi thứ một cách đơn giản, đó là xếp các cầu thủ của mình đúng với vị trí sở trường của họ

Khi có những nhân tố này, mọi thứ trở nên đơn giản cho Michael Carrick. Không như Ruben Amorim bám dính một sơ đồ và dí Fernandes vào một trong 2 vị trí tiền vệ trung tâm đá lùi, Carrick chọn đấu pháp hợp nhất cho Fernandes để anh được trở lại vị trí “số 10”, qua đó Fernandes có toàn quyền xử lý tình huống sao cho tốt nhất có thể khi Barca tấn công.

Tất cả những gì các tiền đạo MU cần làm là cho Fernandes biết sở trường của họ là gì, và luôn vào trạng thái sẵn sàng khi Fernandes có bóng, khi đó Fernandes sẽ dọn món cho họ ăn. Không chỉ các tiền đạo, sở trường của Casemiro là đánh đầu, và bàn thắng mới đây trước Aston Villa không biết đã là lần thứ mấy Fernandes kiến tạo cho Casemiro theo cách như vậy.

Sở trường đánh đầu của Casemiro đã không ít lần được tận dụng bởi các pha dọn cỗ của Fernandes

Đá với Fernandes cũng như đá với De Bruyne, chơi bóng rổ với Magic Johnson, hay chơi bóng bầu dục với Tom Brady vậy. Họ là những cầu thủ chuyền bóng vĩ đại bậc nhất của môn thể thao mình thi đấu và nền tảng thành công của những đội bóng họ khoác áo đều dựa trên khả năng dọn cỗ của họ.

Tất cả những gì họ cần là những đồng đội có năng lực, và một HLV biết xếp họ đúng vị trí sở trường như Carrick. Nó đơn giản và nghe có phần… hiển nhiên, nhưng có cái tôi đủ nhỏ để làm được điều đó lại không phải là điều Ruben Amorim hay Erik Ten Hag có.