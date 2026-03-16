MU 17 trận liên tiếp ghi bàn: Fernandes đứng trước kỷ lục & phép dùng quân đơn giản của Carrick

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Stuttgart vs RB Leipzig 16/03/26 - Trực tiếp
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
1
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
0
Lazio vs Milan 16/03/26 - Trực tiếp
Logo Lazio - LAZ Lazio
0
Logo Milan - MIL Milan
0
Rennes vs Lille 16/03/26 - Trực tiếp
Logo Rennes - REN Rennes
0
Logo Lille - LIL Lille
1
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

MU 17 trận liên tiếp ghi bàn: Fernandes đứng trước kỷ lục & phép dùng quân đơn giản của Carrick

Sự kiện: MU - Aston Villa: Giành giật đua top 4 Manchester United Aston Villa

MU và chuỗi 17 trận ghi bàn liên tiếp là một minh chứng cho việc khi sở hữu một "nhạc trưởng" hàng đầu, sự sắp xếp chỉ cần đơn giản.

   

Chìa khóa nằm ở "nhạc trưởng"

17 trận liên tiếp ở Premier League, đó là số trận MU đã ghi bàn. Đây là chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài nhất CLB này kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, và nó được xây dựng trên nền tảng của một đội hình tấn công cơ động, dẫn đầu bởi một “số 10” hay nhất hiện nay.

Bruno Fernandes đã chạm mốc 100 kiến tạo ở Premier League, và việc anh phá kỷ lục của De Bruyne có vẻ chỉ là vấn đề thời gian

Bruno Fernandes đã chạm mốc 100 kiến tạo ở Premier League, và việc anh phá kỷ lục của De Bruyne có vẻ chỉ là vấn đề thời gian

Trong quá khứ đã có rất nhiều tranh luận về việc Bruno Fernandes so sánh thế nào với Kevin De Bruyne, bởi Fernandes và De Bruyne cùng vai trò, cùng sở trường, nhưng đá cho hai đội bóng có vận mệnh rất khác nhau. De Bruyne do đó hay được tán dương là cầu thủ đá tốt hơn trong một tập thể Man City bách chiến bách thắng.

Nhưng Bruno Fernandes đã có 100 kiến tạo, số kiến tạo này đồng nghĩa chỉ còn thiếu 5 lần nữa là anh sẽ phá kỷ lục của chính De Bruyne. Riêng mùa này danh thủ người Bồ Đào Nha đã có 16 kiến tạo, vượt qua David Beckham (15) để trở thành cầu thủ kiến tạo 1 mùa nhiều nhất trong màu áo MU.

Không nghi ngờ gì, Fernandes là một trong những cầu thủ hay nhất đã từng khoác áo “Quỷ đỏ”. Ngay cả một số fan MU đã rẻ rúng và xem nhẹ tài năng lẫn nỗ lực mà Fernandes mang lại cho CLB, cho rằng anh không xứng vị trí đội trưởng, mặc dù họ không chịu đặt sự nghiệp của Fernandes vào bối cảnh sa sút của CLB.

Fernandes và hàng công MU đang trở lại phong độ cao giống như mùa 2020/21, khi Fernandes được đá ở vị trí số 10 sở trường

Fernandes và hàng công MU đang trở lại phong độ cao giống như mùa 2020/21, khi Fernandes được đá ở vị trí số 10 sở trường

Fernandes đã ở vào vị trí mà Bryan Robson nhiều năm phải trải nghiệm trong màu áo MU. Nếu lịch sử đã cho Robson không những sự ghi nhận xứng đáng mà còn cả danh hiệu, hy vọng Fernandes có thể giành được những điều tương tự.

Đơn giản hóa

Nhưng Bruno Fernandes chỉ là 1 cầu thủ, dù là một cầu thủ rất xuất sắc. Anh đá “số 10” và xoay quanh anh cũng phải là những đồng đội ít nhất biết chạy chỗ & dứt điểm để có được bàn thắng. Trong nhiều năm Fernandes đã làm việc với những đồng đội giỏi nhưng không phải lúc nào cũng hợp, tuy nhiên mùa này mọi thứ đang trở nên tươi sáng.

Khi nhìn lại mùa hè chuyển nhượng 2025, nâng cấp từ Garnacho, Rashford lên Cunha – Mbeumo và nâng cấp từ Hojlund lên Sesko sẽ được nhớ đến là những thành công to lớn cho MU (chưa kể Lammens thay Onana). Đây là những cầu thủ tấn công mới cho “Quỷ đỏ” với không chỉ sự cơ động trong xử lý và sắc bén trong dứt điểm, mà cả động lực & thái độ thi đấu nghiêm túc.

Carrick đang làm mọi thứ một cách đơn giản, đó là xếp các cầu thủ của mình đúng với vị trí sở trường của họ

Carrick đang làm mọi thứ một cách đơn giản, đó là xếp các cầu thủ của mình đúng với vị trí sở trường của họ

Khi có những nhân tố này, mọi thứ trở nên đơn giản cho Michael Carrick. Không như Ruben Amorim bám dính một sơ đồ và dí Fernandes vào một trong 2 vị trí tiền vệ trung tâm đá lùi, Carrick chọn đấu pháp hợp nhất cho Fernandes để anh được trở lại vị trí “số 10”, qua đó Fernandes có toàn quyền xử lý tình huống sao cho tốt nhất có thể khi Barca tấn công.

Tất cả những gì các tiền đạo MU cần làm là cho Fernandes biết sở trường của họ là gì, và luôn vào trạng thái sẵn sàng khi Fernandes có bóng, khi đó Fernandes sẽ dọn món cho họ ăn. Không chỉ các tiền đạo, sở trường của Casemiro là đánh đầu, và bàn thắng mới đây trước Aston Villa không biết đã là lần thứ mấy Fernandes kiến tạo cho Casemiro theo cách như vậy.

Sở trường đánh đầu của Casemiro đã không ít lần được tận dụng bởi các pha dọn cỗ của Fernandes

Sở trường đánh đầu của Casemiro đã không ít lần được tận dụng bởi các pha dọn cỗ của Fernandes

Đá với Fernandes cũng như đá với De Bruyne, chơi bóng rổ với Magic Johnson, hay chơi bóng bầu dục với Tom Brady vậy. Họ là những cầu thủ chuyền bóng vĩ đại bậc nhất của môn thể thao mình thi đấu và nền tảng thành công của những đội bóng họ khoác áo đều dựa trên khả năng dọn cỗ của họ.

Tất cả những gì họ cần là những đồng đội có năng lực, và một HLV biết xếp họ đúng vị trí sở trường như Carrick. Nó đơn giản và nghe có phần… hiển nhiên, nhưng có cái tôi đủ nhỏ để làm được điều đó lại không phải là điều Ruben Amorim hay Erik Ten Hag có.

Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: Suýt có bàn gỡ thứ hai (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: Suýt có bàn gỡ thứ hai (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 30 Ngoại hạng Anh) Aston Villa suýt chút nữa đã có bàn gỡ thứ hai nhưng hai cầu thủ của họ lại "tấu hài" không đúng lúc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

16/03/2026 00:19 AM (GMT+7)
Tin liên quan
MU - Aston Villa: Giành giật đua top 4 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN