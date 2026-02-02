Alcaraz hoàn tất "Career Grand Slam", xô đổ kỳ tích 88 năm

Carlos Alcaraz vừa đi vào lịch sử làng quần vợt khi trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất cả 4 danh hiệu Grand Slam (hay còn được gọi là cú "Career Grand Slam"). Carlitos vừa đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết Australian Open 2026 để hoàn tất bộ sưu tập của mình ở thời điểm 22 tuổi 272 ngày.

Carlos Alcaraz

Trước đó, tay vợt người Tây Ban Nha đã vô địch US Open, Roland Garros và Wimbledon tới 2 lần. Australian Open 2026 là Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp của Carlitos. Alcaraz đã phá kỷ lục do Don Budge thiết lập năm 1938 khi huyền thoại người Mỹ hoàn thành cú "Career Grand Slam" ở thời điểm 22 tuổi 363 ngày.

Trở lại với trận đấu tại Melbourne mới đây, Alcaraz để thua 2-6 trong set đầu tiên nhưng vùng lên mạnh mẽ trong 3 set sau khi thắng lần lượt với các tỷ số 6-2, 6-3 và 7-5, qua đó khiến Djokovic có lần đầu tiên thua trong trận chung kết Australian Open.

Sau khi giành chiến thắng, Alcaraz đã bỏ vợt và nằm ngửa xuống sân, hai tay ôm đầu đầy cảm xúc. Trước đó, cả Alcaraz và Djokovic đều trải qua trận đấu bán kết đầy cảm xúc với Alexander Zverev và Jannik Sinner. Cả hai trận đấu đó đều cần 5 set để giải quyết thắng thua.

Cần phải nói rằng cả hai tay vợt đã thi đấu hết mình nhưng Alcaraz là người tận dụng tốt hơn. Tay vợt người Tây Ban Nha tận dụng được 5 trên 16 cơ hội đoạt điểm break từ tay đối thủ, trong khi con số này của Djokovic chỉ là 2/6.

Carlos Alcaraz sinh ra và lớn lên tại Murcia, Tây Ban Nha. Bắt đầu chơi tennis từ năm 4 tuổi, Carlitos trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ATP khi mới 19 tuổi 130 ngày. Alcaraz cũng là nhà vô địch Grand Slam trẻ nhất trong lịch sử khi đăng quang tại US Open 2022 khi mới 19 tuổi, vượt qua kỷ lục của đàn anh Rafael Nadal thiết lập vào năm 2005.