MU thua bạc nhược 10 người Everton: Amorim cứng nhắc, Amad năng nổ nhưng đơn độc

Amorim cứng nhắc

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu diễn ra ngay trong 15 phút đầu khi Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ trực tiếp sau xô xát với chính đồng đội Michael Keane. Theo đúng luật, trọng tài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc truất quyền thi đấu tiền vệ người Senegal, nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng thẻ vàng là hình phạt hợp lý hơn.

Gueye bị truất quyền thi đấu vì đánh đồng đội Michael Keane chỉ sau 13 phút

HLV David Moyes sẽ phải giải quyết hậu quả từ khoảnh khắc “mất kiểm soát” đó, nhưng ông chắc chắn tự hào về tinh thần chiến đấu mà đội bóng của mình thể hiện để vượt lên dẫn trước với siêu phẩm của Kiernan Dewsbury Hall và bảo vệ thành quả một cách kiên cường.

Về phía HLV Ruben Amorim, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể sẽ đối mặt thêm nhiều câu hỏi về hệ thống của mình, đặc biệt là việc cứng nhắc trong cách thay đổi chiến thuật theo tình hình trận đấu.

MU duy trì 5 hậu vệ trong những tình huống như phát bóng của Everton và vẫn sử dụng 3 trung vệ, dù họ hoàn toàn có thể tung thêm 1 cầu thủ có thiên hướng tấn công để gia tăng áp lực lên phía đối phương trong tình thế được chơi hơn người.

Một bước tiến, hai bước lùi

Đối mặt với 10 người Everton và có cơ hội vươn lên nhóm dự Champions League, MU lẽ ra cần giữ bình tĩnh và kiểm soát bóng, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Joshua Zirkzee, thay thế cho cặp tiền đạo chấn thương Matheus Cunha và Benjamin Sesko, chơi mờ nhạt và để mất bóng nhiều lần một cách vô lý. Anh không phải người duy nhất, khi Patrick Dorgu và Leny Yoro cũng mất bóng trong những tình huống không chịu áp lực nào khi MU cố gắng xây dựng thế trận tấn công.

HLV Amorim không mạnh dạn tăng thêm nhân sự cho mặt trận tấn công dù MU chơi hơn người hơn 75 phút

Các cầu thủ tấn công đáng tin cậy nhất của MU, Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes, đã thử thách thủ môn Pickford, trong khi tiền vệ dự bị Mason Mount suýt chút nữa ghi bàn với cú sút xoáy.

Tuy nhiên, phải đến phút 79, khi Zirkzee đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Luke Shaw, thủ môn Pickford mới có pha cứu thua không thể coi là đơn giản.

Matthijs De Ligt từng ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ ở trận MU hòa Tottenham 2-2 cách đây hai tuần. Khi cơ hội cuối cùng đến với trung vệ Hà Lan, cú dứt điểm của anh không đủ mạnh để khiến thủ môn Pickford phải lo lắng.

Sự hưng phấn từ chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp vào tháng Mười giờ đã phai nhạt khi MU chỉ giành được 2 điểm trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của “Quỷ đỏ” và kéo theo những tiếng la ó kéo dài khi tiếng còi kết thúc trận vang lên.

Amad năng nổ nhưng đơn độc

Trong ngày mà toàn đội có màn trình diễn tệ hại, Amad chính là điểm sáng hiếm hoi của MU, dù những pha xử lý khéo léo cuối cùng của anh cũng không mang lại kết quả. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà được bố trí ở vị trí “số 10” lệch trái thay vì chơi ở cánh sở trường, và anh cho thấy những khoảnh khắc bùng nổ như khi lần đầu nổi lên ở mùa trước.

Amad là điểm sáng hiếm hoi trong màn trình diễn tệ hại của MU trước Everton

Amad thắng nhiều pha tranh tay đôi chấp nhất bên phía MU, 16 lần đối mặt trực tiếp với đối thủ và thành công 9 lần. Anh cũng thực hiện nhiều pha rê bóng qua người hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân, vượt qua đối phương 4 lần trong 5 lần nỗ lực.

Amad cũng là cầu thủ sáng tạo nhất bên phía MU với 4 đường chuyền quyết định, nhiều hơn bất kỳ ai trên sân. Tuy nhiên, anh chỉ tìm đúng đồng đội trong 1 lần từ 5 quả tạt, khi “Quỷ đỏ” liên tục nhồi bóng vào khu vực cấm địa từ mọi hướng để tìm bàn gỡ.

Chất lượng chuyền bóng tổng thể của Amad vẫn đáng khen, với 42/48 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ thành công 88%. Không một cầu thủ nào của MU tìm thấy mành lưới Everton, nhưng Amad là người năng nổ nhất với 2 cú sút bị chặn và 2 lần đưa bóng đi chệch khung thành.

Dù Amad nỗ lực hết công suất, mọi cố gắng của anh đều vô vọng khi hàng công vốn mới khởi sắc của MU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.