MU có lịch thi đấu trong mơ: 10 trận không gặp "Big 6", cơ hội bứt phá top đầu

Premier League 2025-26
Manchester United sẽ vắng nhiều trụ cột vì Cúp các Quốc gia châu Phi (AFCON), nhưng lịch thi đấu sắp tới lại mang đến lợi thế bất ngờ cho thầy trò Ruben Amorim.

   

📆 10 trận tiếp theo: Không gặp đối thủ "Big 6"

MU sẽ không đụng bất kỳ đội "Big 6" nào trong 10 trận Premier League tới. Đây dĩ nhiên là một tin cực kỳ tích cực với đội bóng của HLV Ruben Amorim.

MU đang có chuỗi 5 trận bất bại tại giải Ngoại hạng Anh

MU đang có chuỗi 5 trận bất bại tại giải Ngoại hạng Anh

"Quỷ đỏ" đang lấy lại tinh thần sau khởi đầu tệ, giai đoạn mà HLV Amorim phải chịu áp lực lớn. Hiện tại, MU đã bất bại 5 trận liên tiếp và đứng thứ 10 sau 11 vòng.

Trong chuỗi trận này, họ đánh bại Sunderland đang vào form, nhà đương kim vô địch Liverpool, và cả Brighton - đối thủ vốn luôn gây khó khăn trong các mùa gần đây. Hai trận gần nhất, MU hòa trước Nottingham Forest và Tottenham.

MU sẽ trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh, tiếp đón Everton vào lúc 3h ngày 25/11 (giờ Hà Nội). Phải 6 ngày sau đó, đoàn quân dưới quyền HLV Ruben Amorim mới hành quân đến sân của Crystal Palace. Phải đến giữa tháng 1/2026, MU mới gặp một đội đại gia, đó là trận derby Manchester gặp Man City.

🌍 Lịch dễ thở – cứu cánh khi MU mất quân vì AFCON

Lịch thi đấu thuận lợi được coi là "phao cứu sinh" đúng lúc, khi MU chuẩn bị mất nhiều cái tên quan trọng cho AFCON (giải vô địch châu Phi 2025), khởi tranh từ cuối tháng 12.

Mbeumo và Diallo sắp trở lại ĐTQG

Mbeumo và Diallo sắp trở lại ĐTQG

Những cầu thủ dự kiến góp mặt: Bryan Mbeumo (ĐT Cameroon), Amad Diallo (ĐT Bờ Biển Ngà) và Noussair Mazraoui (ĐT Morocco). Giải đấu diễn ra tại Morocco đến ngày 18/1. Theo kế hoạch, bộ ba này sẽ phải về hội quân từ giữa tháng 12. Bởi thế, HLV Amorim sẽ phải tận dụng tối đa nguồn lực của Mbeumo, Diallo và Mazraoui trước khi họ trở về tham dự AFCON.

HLV Amorim xem đây là cơ hội để các cầu thủ lâu nay phải đóng vai trò dự bị ở Old Trafford bứt lên. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mới đây chia sẻ quan điểm về tình hình nhân sự trong giai đoạn sắp tới, nhấn mạnh rằng đây là thời cơ để những người ít được ra sân thể hiện.

HLV Amorim khẳng định: “Khi quan sát các buổi tập, tôi thấy nhiều cầu thủ xứng đáng được đá chính. Nhưng thật khó để thay họ khi những người khác trong đội cũng đang chơi tốt. Vì vậy, những cầu thủ khác sẽ có cơ hội để đóng góp cho đội, ở thời điểm thích hợp".

Lịch thi đấu 10 trận tiếp theo của MU (giờ Hà Nội)

3h ngày 25/1: MU - Everton

19h ngày 30/1: Crystal Palace - MU

3h ngày 5/12: MU - West Ham

3h ngày 9/12: Wolves - MU

3h ngày 16/12: MU  - Bournemouth

23h30 ngày 21/12: Aston Villa - MU

3h ngày 27/12: MU - Newcastle

3h15 ngày 31/12: MU - Wolves

Ngày 4/1/2026: Leeds - MU

Ngày 8/1/2026: Burnley - MU

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

24/11/2025 11:50 AM (GMT+7)
Premier League 2025-26
