MU bị chê vì hắt hủi sao trẻ, mua cầu thủ đắt hơn giá trị thực

⚽ Carreras tỏa sáng ở Real Madrid, người cũ trách MU

Piotr Sadowski gia nhập MU vào năm 2017 với vai trò tuyển trạch viên khu vực Trung Âu và gắn bó với CLB hơn 7 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Przeglad Sportowy (Ba Lan), vị chuyên gia này cho rằng "Quỷ đỏ" đã mắc sai lầm trong công tác phát triển cầu thủ trẻ.

Carreras tỏa sáng trong màu áo Real dù từng không có suất ở đội 1 MU

Ông chỉ đích danh Alvaro Carreras như trường hợp tiêu biểu khi không thể trụ lại MU. Mùa giải 2025/26, hậu vệ trái 22 tuổi gia nhập Real Madrid từ Benfica trong thương vụ trị giá 44 triệu bảng, có 12 lần ra sân ở La Liga và ghi dấu ấn đậm nét. Trước đó, anh trải qua nhiều năm chơi cho đội trẻ MU (2020-2024), liên tục bị đem đi cho mượn, thậm chí chưa từng khoác áo đội 1.

“Carreras đến MU khi khoảng 16 tuổi (năm 2020). Một cậu bé chăm chỉ và đầy tham vọng, học ngôn ngữ rất nhanh. Ban đầu sự nghiệp của cậu ấy khá ổn khi được cho Preston mượn và nhận đánh giá tích cực, nhưng sau đó MU lại bỏ cuộc, bán cậu ấy cho Benfica với mức phí nhỏ.

Carreras là cầu thủ đẳng cấp thực sự. Cậu ấy có cơ hội trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Ghi siêu phẩm vào lưới Valencia là minh chứng rõ ràng. MU thật sai lầm vì để cậu ấy ra đi”, theo chuyên gia Sadowski.

🏟️ "MU mua Dorgu quá cao so với trình độ"

Mặt khác, Sadowski tỏ ra nghi ngờ về giá trị của Patrick Dorgu. Hậu vệ người Đan Mạch gia nhập MU hồi tháng 1 năm ngoái ở tuổi 20 với giá 25 triệu bảng. Dù đã chơi 10/11 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, Sadowski cho rằng giá trị của Dorgu quá cao so với trình độ:

“Thành thật mà nói, làm việc tại Blackburn (đội bóng chủ quản của Sadowski hiện tại) với ngân sách thấp, tôi hoàn toàn có thể tìm cho MU vài cầu thủ đạt trình độ tương tự Dorgu. Với 25 triệu bảng, bạn có thể mua được 4 người như vậy. MU quá ngần ngại chiêu mộ cầu thủ trẻ. Amorim đáng ra phải làm việc này, nhưng kết quả chưa như ý nên ông ấy ưu tiên mua cầu thủ sẵn sàng ra sân”.

Sadowski cũng nhấn mạnh, Amorim nên trao cơ hội cho Harry Amass, hậu vệ trái của học viện MU, hiện đang được cho Sheffield Wednesday mượn. Amass thi đấu khá nổi bật ở Championship (giải hạng Nhất Anh) với 11 lần ra sân mùa này và vừa ghi bàn đầu tiên cho đội bóng.

Dorgu bị chê quá đắt so với trình độ

⚽ Cơ hội nào cho dàn sao trẻ

Hiện tại, Kobbie Mainoo là cầu thủ học viện hiếm hoi góp mặt trong đội 1 mùa này, nhưng anh rục rịch tìm đường ra đi do không được HLV Ruben Amorim trọng dụng.

Trong năm 2025, MU mang về không ít bản hợp đồng dưới 25 tuổi gồm tiền đạo Benjamin Sesko (22 tuổi), thủ môn Senne Lammens (23) và hậu vệ trái Diego Leon (18). Dù vậy, ngoại trừ Lammens, những cái tên còn lại đều chưa đáp ứng kỳ vọng về chuyên môn.