MU thua Aston Villa, Amorim vẫn nói cứng: "Đội chơi hay hơn nhưng không thắng"

🎙️ Amorim tiếc nuối sau trận

HLV Amorim mở đầu bài trả lời phỏng vấn sau trận: “Tôi nghĩ ai cũng thấy chúng tôi là đội chơi hay hơn. MU không may mắn, kể cả khi Bruno Fernandes dính chấn thương. Ngay cả lúc không có cậu ấy trên sân, chúng tôi vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn".

Vẻ thất vọng của HLV Amorim sau trận

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh MU đã khóa chặt các pha chuyển trạng thái của Aston Villa và triển khai đúng những gì đã tập luyện, nhưng kết cục thật nghiệt ngã.

Amorim phàn nàn: “Toàn đội làm rất tốt những điều mà ngày mai chẳng ai còn nhớ, vì điều quan trọng nhất vẫn là kết quả. Tôi thực sự tin rằng hôm nay chúng tôi xứng đáng nhiều hơn, nhưng rốt cuộc đội chơi hay hơn lại không giành chiến thắng”.

🧠 Chuẩn bị kỹ, vẫn thiếu may mắn

Amorim cho biết MU đã lường trước cách chơi co cụm của Aston Villa và chủ động tập trung vào các phương án quá tải khu trung tuyến: “Chúng tôi biết Aston Villa sẽ chơi với rất đông cầu thủ bên trong. Đội đã tập luyện cho điều đó. MU có nhiều lựa chọn, có thể dùng các đội hình xuất phát khác nhau tùy trận đấu. Điều đó cho thấy toàn đội đang tiến bộ”.

Nói về chấn thương của đội trưởng, Amorim thừa nhận cảm giác “rất lạ” khi MU liên tiếp gặp vận đen ở giai đoạn này của mùa giải: “Thật kỳ lạ, đặc biệt vào thời điểm này của năm, MU lại gặp quá nhiều vấn đề. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận và tìm cách thích nghi”.

HLV Amorim cho rằng MU là đội chơi tốt hơn

🗣️ Dalot: "Đây là lúc mọi người phải bước lên"

Phát biểu với Sky Sports, hậu vệ Diogo Dalot đánh giá MU đã có nhiều thời điểm chơi rất tốt: “Toàn đội có những khoảnh khắc pressing rất ổn và tạo ra đủ cơ hội để ghi thêm bàn”.

Tuy nhiên, hậu vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận đội vẫn còn điều phải cải thiện: “Hiệp hai, MU có thể chơi trực diện hơn. Toàn đội biết họ sẽ tìm Morgan Rogers ở hai biên và lẽ ra có thể hạn chế tốt hơn”.

Chấn thương của Fernandes là vấn đề lớn với MU

Nói về chấn thương của Fernandes, Dalot giữ thái độ thận trọng nhưng gửi thông điệp rõ ràng tới toàn đội: “Chúng tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng ra sao, hy vọng không quá tệ. Nhưng khi cơ hội đến, mọi cầu thủ đều phải sẵn sàng bước lên. Đó là cách toàn đội phải nhìn nhận vấn đề”.