Dự đoán tỷ số Aston Villa – MU: Thời cơ phá dớp hoàn hảo (Ngoại hạng Anh)

Cột mốc lớn phía trước

Aston Villa đang là đội bóng phong độ cao nhất của bóng đá Anh lúc này. Cú đúp của Morgan Rogers trước West Ham giúp Aston Villa có trận thắng thứ 9 liên tiếp ở mọi mặt trận và thắng 15/17 trận gần nhất. Họ tạo ra cách biệt an toàn với nhóm đua top 5 tới mức giờ “The Villans” đang là ứng viên đua vô địch chứ không chỉ vé dự Cúp C1.

Aston Villa đang đạt phong độ cao nhất trong tất cả các CLB Premier League

Một chiến thắng tối nay sẽ khiến Aston Villa chạm mốc 10 trận thắng liên tiếp, điều họ đã chưa từng làm được kể từ tận năm 1914, tức ngay cả trong kỷ hoàng kim đầu thập niên 1980 Aston Villa cũng chưa từng thắng liên tiếp 10 trận. Họ cũng chưa từng thắng đến 7 vòng liên tiếp ở giải VĐQG kể từ 1990, trước cả khi giải đổi tên thành Premier League.

Nuối tiếc đã muộn

MU lúc này đang bất bại 4 trận liên tiếp, nhưng đêm thứ Hai vừa qua họ vẫn suýt thua trong màn rượt đuổi 4-4 trước Bournemouth. Phong độ ghi bàn của MU không đi kèm với thành tích khi họ đã đánh rơi 11 điểm trong 7 vòng gần nhất (thắng 2, hòa 4, thua 1), họ đang là đội thủng lưới nhiều nhất của top 12 Premier League mặc dù chỉ kém top 5 có hiệu số (so với Crystal Palace).

MU thủng lưới quá nhiều thời gian gần đây và lại mất 3 cầu thủ dự CAN

Sau những cú trượt chân đó, giờ là lúc bi quan cho fan MU khi họ sẽ bước vào loạt trận đầy thử thách mà không có Mbeumo, Diallo và Mazraoui do họ trở về tuyển dự CAN. Chưa kể hàng phòng ngự non choẹt sẽ phải tiếp tục thi đấu trong lúc Maguire và De Ligt chưa trở lại, và riêng trận này Casemiro còn bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

Cơ hội vàng phá dớp

Nếu có thời điểm nào để chấm dứt chuỗi trận không tốt trước MU thì đây là lúc lý tưởng nhất cho Aston Villa. CLB đến từ Midlands mới thắng MU có 3 lần ở Premier League kể từ năm 1995, và lần gần nhất đội chủ sân Villa Park thắng MU là vào tháng 11/2022, cũng chính là trận đầu tiên HLV Unai Emery dẫn dắt Aston Villa.

MU dù vậy rất “son” khi đá tại Villa Park, họ đã thắng 7/11 trận gần nhất tại Premier League ở sân này. Ngoài ra phía Aston Villa đang nín thở chờ kiểm tra thể lực của Pau Torres, và nếu trung vệ này vắng mặt, Victor Lindelof dự kiến đá thay và nhiều cầu thủ MU biết rõ điểm mạnh/yếu của Lindelof.

Casemiro sẽ không được đá trận này do án treo giò vì thẻ vàng trước Bournemouth

Tuy nhiên MU giữ sạch lưới được với đội hình sứt mẻ hiện tại sẽ là một kỳ tích, Morgan Rogers dễ có một chiều tung hoành khi Casemiro không có trên sân để ngáng đường các pha kéo bóng của anh.