Trực tiếp bóng đá Aston Villa - MU: Cơ hội chen chân top 5 (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 21/12, vòng 17 Ngoại hạng Anh) Nếu MU đánh bại Aston Villa, đoàn quân HLV Amorim có thể góp mặt trong top 5 Ngoại hạng Anh.
Premier League | 23h30, 21/12 | Villa Park
Điểm
Bizot
Cash
Konsa
Lindelof
Maatsen
Kamara
Onana
Tielemans
McGinn
Rogers
Watkins
Điểm
Lammens
Yoro
Heaven
Shaw
Dalot
Ugarte
Dorgu
Mainoo
Fernandes
Mount
Cunha
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh
MU chuẩn bị có cuộc đấu khá khó khăn khi đối đầu Aston Villa. Hiện đội bóng của HLV Emery xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, phong độ cũng cao với 9 chiến thắng liên tiếp gần đây.
Về phần MU, họ thi đấu không ổn ở vòng đấu thứ 16 khi hòa 4-4 Bournemouth. Tất nhiên "Quỷ đỏ" không hề mong muốn việc mất điểm lại xuất hiện, bởi hiện họ có cơ hội chen chân vào top 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu thắng Aston Villa.
Aston Villa không hề dễ đối phó. Nhưng MU ở mùa giải 2025/26 lại thường xuyên chơi thăng hoa mỗi khi gặp nhưng đối thủ như vậy. Như Crystal Palace, Brighton hay Liverpool đều từng bị MU khuất phục.
Cuộc chạm trán Aston Villa ( 23h30, 21/12) sẽ mang đến vô vàn thách thức cho MU và HLV Ruben Amorim.
21/12/2025 16:31 PM (GMT+7)