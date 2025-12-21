Trực tiếp bóng đá Aston Villa - MU: Cơ hội chen chân top 5 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 21/12 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs MU MU Điểm Bizot Cash Konsa Lindelof Maatsen Kamara Onana Tielemans McGinn Rogers Watkins Điểm Lammens Yoro Heaven Shaw Dalot Ugarte Dorgu Mainoo Fernandes Mount Cunha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Bizot, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Kamara, Onana, Tielemans, McGinn, Rogers, Watkins Lammens, Yoro, Heaven, Shaw, Dalot, Ugarte, Dorgu, Mainoo, Fernandes, Mount, Cunha

Cơ hội chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh

MU chuẩn bị có cuộc đấu khá khó khăn khi đối đầu Aston Villa. Hiện đội bóng của HLV Emery xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, phong độ cũng cao với 9 chiến thắng liên tiếp gần đây.

Về phần MU, họ thi đấu không ổn ở vòng đấu thứ 16 khi hòa 4-4 Bournemouth. Tất nhiên "Quỷ đỏ" không hề mong muốn việc mất điểm lại xuất hiện, bởi hiện họ có cơ hội chen chân vào top 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu thắng Aston Villa.

Aston Villa không hề dễ đối phó. Nhưng MU ở mùa giải 2025/26 lại thường xuyên chơi thăng hoa mỗi khi gặp nhưng đối thủ như vậy. Như Crystal Palace, Brighton hay Liverpool đều từng bị MU khuất phục.