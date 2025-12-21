Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Girona vs Atlético de Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Villarreal vs Barcelona
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Heidenheim vs Bayern Munich
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Manchester United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Fulham vs Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Aston Villa - MU: Cơ hội chen chân top 5 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Aston Villa Premier League 2025-26

(23h30, 21/12, vòng 17 Ngoại hạng Anh) Nếu MU đánh bại Aston Villa, đoàn quân HLV Amorim có thể góp mặt trong top 5 Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 23h30, 21/12 | Villa Park

Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - MU: Cơ hội chen chân top 5 (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - MU: Cơ hội chen chân top 5 (Ngoại hạng Anh) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - MU: Cơ hội chen chân top 5 (Ngoại hạng Anh) - 1
Bizot, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Kamara, Onana, Tielemans, McGinn, Rogers, Watkins
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - MU: Cơ hội chen chân top 5 (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Yoro, Heaven, Shaw, Dalot, Ugarte, Dorgu, Mainoo, Fernandes, Mount, Cunha

Cơ hội chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh

MU chuẩn bị có cuộc đấu khá khó khăn khi đối đầu Aston Villa. Hiện đội bóng của HLV Emery xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, phong độ cũng cao với 9 chiến thắng liên tiếp gần đây. 

Về phần MU, họ thi đấu không ổn ở vòng đấu thứ 16 khi hòa 4-4 Bournemouth. Tất nhiên "Quỷ đỏ" không hề mong muốn việc mất điểm lại xuất hiện, bởi hiện họ có cơ hội chen chân vào top 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu thắng Aston Villa. 

Aston Villa không hề dễ đối phó. Nhưng MU ở mùa giải 2025/26 lại thường xuyên chơi thăng hoa mỗi khi gặp nhưng đối thủ như vậy. Như Crystal Palace, Brighton hay Liverpool đều từng bị MU khuất phục. 

MU chờ "giăng bẫy" Aston Villa đua tốp đầu: 4 thử thách cực đại của Amorim
MU chờ "giăng bẫy" Aston Villa đua tốp đầu: 4 thử thách cực đại của Amorim

Cuộc chạm trán Aston Villa ( 23h30, 21/12) sẽ mang đến vô vàn thách thức cho MU và HLV Ruben Amorim.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

21/12/2025 16:31 PM (GMT+7)
