MU hạ Liverpool: Carrick tự tin được giữ lại, Mainoo thừa nhận cả đội làm mọi thứ vì HLV

Carrick đặc biệt vui mừng

MU đã tạo nên chuyến "tàu lượn" cảm xúc khi thắng Liverpool với tỷ số 3-2. Đội chủ sân Old Trafford dẫn trước đối thủ với các biệt 2 bàn trong hiệp một, nhưng để Liverpool gỡ hòa trong hiệp hai. Nhưng may cho nửa đỏ thành Manchester khi Mainoo tỏa sáng đúng lúc để mang về 3 điểm trọn vẹn cho "Quỷ đỏ".

Sau trận, HLV Carrick tỏ ra phấn khích với tinh thần của MU: "Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Chúng tôi đã chơi rất hay trong nhiều pha bóng. Chúng tôi biết họ sẽ kiểm soát bóng và dồn quân lên tuyến giữa. Nhưng chúng tôi trông thực sự nguy hiểm.

Carrick mang tới khác biệt lớn cho MU

Trận đấu đã xoay chuyển khá nhanh sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Một vài sai lầm xuất hiện. Amad Diallo và Lammens đã khiến chúng tôi phải đối diện với hoàn cảnh đó, nhưng sai lầm là một phần của bóng đá. Chiến thắng muộn màng và chứng kiến ​​sân vận động Old Trafford bùng nổ như vậy thật đặc biệt".

MU đã chính thức có vé dự Cúp C1, nhưng HLV Carrick còn muốn nhiều hơn vậy: "Cúp C1 là sân chơi thật tuyệt. Tất nhiên, chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Thành thật mà nói, tôi chưa một lần nói chuyện với các cầu thủ về việc giành vé dự Cúp C1. Điều đó sẽ xảy ra nếu bạn thắng đủ số trận.

Chúng tôi đã nói về việc cải thiện lối chơi, giành kết quả tốt và sẵn sàng cho các trận đấu. Tinh thần trong đội tốt đến mức bạn không thể mong đợi gì hơn. Việc giành được vé dự Cúp C1 khi còn nhiều trận đấu ở giải đấu này là thành tích ấn tượng. Chúng tôi muốn tiếp tục nỗ lực".

Khi được hỏi về việc có muốn tiếp tục gắn bó với MU nữa hay không, Carrick cho biết: "Một phần nào đó thì việc ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Tôi hài lòng với tình hình hiện tại. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Mainoo gửi thông điệp đáng nhớ tới Carrick

Trong khi đó, Mainoo tỏ ra rất phấn khích. Anh cho biết toàn đội sẵn sàng làm mọi thứ cho Carrick: "Ông ấy đóng vai trò rất lớn. Ông ấy đặt niềm tin không chỉ vào tôi mà còn vào tất cả các cầu thủ. Bạn sẽ rất muốn chiến đấu và làm mọi thứ vì Carrick".

Mainoo từng có khoảng thời gian khó khăn dưới trướng Amorim, trong khi mọi thứ hiện tại khác nhiều. Anh chia sẻ thật lòng: "Thật khó khăn khi bạn không được chơi bóng. Nhưng tôi đã cố gắng hướng về phía trước và giữ vững tinh thần.”