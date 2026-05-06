MU thiệt thòi lớn vì 13 năm lạc lối ở Cúp C1, lịch sử phải thay đổi

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester United

Việc không tham gia ổn định đấu trường Cúp châu Âu đã khiến MU rơi vào bất lợi tài chính lớn và điều đó không thể tiếp diễn.

  

Quãng thời gian đáng quên của MU

Thật bất ngờ khi trong 13 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, MU chỉ thi đấu nhiều hơn Tottenham Hotspur đúng 1 trận tại Cúp C1. Đáng nói hơn, “Quỷ đỏ” thậm chí còn có ít hơn Spurs 3 trận ở vòng knock-out trong cùng giai đoạn, dù đội bóng thành London hiện vẫn đang chật vật trụ lại tại Ngoại hạng Anh.

Những con số này phần nào phản ánh mức độ sa sút của MU tại đấu trường châu Âu kể từ khi Ferguson rời băng ghế huấn luyện ở Old Trafford. Đây đồng thời là lời cảnh tỉnh khi CLB chuẩn bị đẩy mạnh kế hoạch phát triển sau khi mới giành vé trở lại Cúp C1. 

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool vừa qua đồng nghĩa MU sẽ góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới sau 2 mùa giải vắng bóng. Ngoài ra, đó mới chỉ là lần thứ 7 họ dự giải trong 13 mùa gần nhất.

MU cuối cùng cũng trở lại với Cúp C1

MU cuối cùng cũng trở lại với Cúp C1

Tân binh Matheus Cunha gọi đây là “khởi đầu tuyệt vời” cho nửa đỏ thành Manchester, nhưng điều đó cần trở thành nền tảng thực sự chứ không phải thêm một “bình minh ảo” nữa.

Sau nhiều năm luân phiên thi đấu ở Cúp C1 và Europa League, thậm chí có lúc vắng bóng hoàn toàn tại Cúp châu Âu, MU hiện phải xây dựng lại vị thế ổn định. Họ cần giành quyền dự Cúp C1 trong mọi mùa giải. 

Mục tiêu tối thượng của MU là cạnh tranh danh hiệu lớn. Nhưng điều đó chỉ có thể đạt được nếu đội bóng duy trì sự hiện diện thường xuyên tại Cúp C1 và tận dụng nguồn tài chính dồi dào từ giải đấu này.

Ban lãnh đạo MU cùng HLV Michael Carrick, người nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt đội bóng, hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Vì sao MU cần Cúp C1?

Giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox của MU hiện tại đều từng làm việc tại Man City, nơi họ chứng kiến Pep Guardiola cùng bộ sậu âm thầm ăn mừng mỗi khi giành vé dự Cúp C1. Điều này thường bị xem nhẹ do danh hiệu đến liên tiếp tại sân Etihad.

Điều đó mang về những nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình và tiền thưởng cho Man City. Đây chính là nền tảng giúp các CLB lớn mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. 

Man City đã và đang kiếm bộn tiền nhờ Cúp C1

Man City đã và đang kiếm bộn tiền nhờ Cúp C1

Doanh thu từ ngày thi đấu ở Ngoại hạng Anh và thương mại lớn từng giúp MU phần nào không lo lắng tới vé dự Cúp C1, nhưng điều đó không đủ khi nguồn thu truyền hình suy giảm do không dự Cúp châu Âu. Cộng với gánh nặng tài chính từ thương vụ tiếp quản năm 2005 của gia đình Glazer và những sai lầm trong chuyển nhượng, MU không còn tỏ ra quá dư dả.

MU muốn hiện thực hóa kế hoạch xây sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng, sức chứa 100.000 chỗ ngồi cạnh Old Trafford. Ngoài ra, họ vẫn cần bổ sung nhân sự vào các kỳ chuyển nhượng hè. Thử hỏi nếu không đoạt vé dự Cúp C1 thường xuyên, làm sao để "Quỷ đỏ" làm được việc đó?

Cunha khẳng định Cúp C1 thiếu vắng MU sẽ không còn như cũ, và MU thiếu giải đấu này cũng không còn là chính mình. Nhưng thực tế trong vài năm qua, nửa đỏ thành Manchester chỉ còn là “kẻ ngoài lề” của giải đấu.

MU đã bỏ lỡ những gì khi vắng bóng ở Cúp C1?

Trong khi đó, Man City với mùa tới là lần thứ 16 liên tiếp góp mặt, đã chơi 133 trận Cúp C1 kể từ khi Ferguson nghỉ hưu, so với chỉ 54 trận của MU. Theo số liệu từ UEFA và chuyên gia tài chính Swiss Ramble, trong giai đoạn 2016–2025, Man City thu về tới 807,6 triệu bảng từ Cúp C1, chỉ kém Real Madrid và PSG.

Trong khi đó, MU chỉ kiếm được 463,8 triệu bảng từ cả Cúp C1 lẫn Europa League. Con số ấy kém Man City tới 343,8 triệu bảng và tất nhiên số tiền lớn đó đủ để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao chất lượng

Nguồn thu truyền hình châu Âu của MU cũng thua xa Liverpool (626,2 triệu bảng) và cả Chelsea (508,8 triệu bảng). Arsenal với hai lần liên tiếp vào bán kết Cúp C1 dự kiến cũng sẽ vượt MU.

Cúp C1 quá quan trọng với MU

Cúp C1 quá quan trọng với MU

Khoản thu lớn nhất của MU từ truyền hình châu Âu kể từ sau kỷ nguyên Ferguson là 80,3 triệu bảng mùa 2018/19, khi họ vào tứ kết nhưng thua Barcelona.

Kể từ năm 2013, MU chỉ có 12 trận knock-out ở Cúp C1 và thua tới 7 trận. Trung bình trong 13 mùa (trong đó có 2 mùa không dự cúp châu Âu), họ chỉ thu về khoảng 38,7 triệu bảng/mùa, tương đương mức thưởng vô địch Europa League. Để so sánh, Arsenal kiếm được 101,1 triệu bảng chỉ nhờ vào bán kết Champions League mùa trước.

Đây không phải thước đo chính xác tuyệt đối. Nhưng nếu ai đó nói với Ferguson vào năm 2012, thời điểm Man City lần đầu gặp Real Madrid, rằng đến năm 2026, 2 đội sẽ đối đầu 17 lần (nhiều hơn 7 lần so với số trận MU gặp Real kể từ năm 1957), có lẽ ông đã bật cười.

Nhưng thực tế là MU đã không đặt mình vào vị thế thường xuyên được đối đầu với những đội bóng như Real Madrid. Điều đó phải thay đổi từ bây giờ.

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

