Bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim, đứng trước nguy cơ bị đẩy đi theo dạng cho mượn, Kobbie Mainoo từng tưởng như đã hết chỗ đứng tại Manchester United. Nhưng chỉ trong vài tháng, dưới bàn tay của Michael Carrick, tiền vệ trẻ này không chỉ hồi sinh mà còn trở thành trái tim tuyến giữa "Quỷ đỏ", với đỉnh cao là bàn thắng quyết định trước Liverpool – khoảnh khắc biến anh thành người hùng tại Old Trafford.
Old Trafford đã chứng kiến không ít câu chuyện thăng trầm, nhưng hành trình của Kobbie Mainoo mùa giải này xứng đáng được xếp vào hàng đặc biệt. Cuối năm ngoái, tiền vệ sinh năm 2005 gần như biến mất khỏi bản đồ chiến thuật của Manchester United. Dưới thời HLV Ruben Amorim, anh không còn được tin tưởng, thậm chí đứng trước khả năng bị đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.
Đó không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn vào cách Amorim xây dựng hệ thống. Sơ đồ 3-4-3 đòi hỏi những mẫu tiền vệ có khả năng bao sân mạnh mẽ, giàu thể lực và đặc biệt là tính cơ động cao. Mainoo, với phong cách thiên về kiểm soát và điều tiết, dường như không phù hợp với triết lý ấy. Anh bị đẩy xuống phía sau Bruno Fernandes – một quyết định khiến khả năng sáng tạo và nhịp độ chơi bóng của Mainoo bị hạn chế đáng kể.
Trong bối cảnh đó, tương lai của cầu thủ trẻ người Anh trở nên mờ mịt. Một bản hợp đồng cho mượn vào tháng Giêng được xem là lối thoát hợp lý cho cả hai phía. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bước ngoặt bất ngờ.
Sự sụp đổ của Ruben Amorim sau một buổi họp báo gây tranh cãi đã mở ra chương hoàn toàn mới. Khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải, Manchester United rơi vào giai đoạn chuyển giao, và chính trong khoảng trống ấy, cơ hội đã xuất hiện với Mainoo.
Ban đầu, Darren Fletcher tạm thời nắm quyền và nhanh chóng đưa Mainoo trở lại đội hình xuất phát. Nhưng phải đến khi Michael Carrick tiếp quản, quá trình “tái sinh” của tiền vệ này mới thực sự bùng nổ.
Carrick hiểu rõ giá trị của một tiền vệ trung tâm "kiểu Mainoo" – không chỉ bởi kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, mà còn bởi ông từng là mẫu cầu thủ tương tự trong thời kỳ đỉnh cao tại Old Trafford. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV tạm quyền, Mainoo được kéo về vị trí số 6, đóng vai trò điều tiết nhịp độ và làm lá chắn trước hàng phòng ngự.
Không còn bị gò bó trong một hệ thống thiếu cân bằng, Mainoo được chơi bóng theo đúng bản năng: khéo léo, chính xác nhưng cũng không kém phần táo bạo và đầy tính hiệu quả. Viên ngọc quý của lò Carrington không chỉ có những pha xử lý hoa mỹ, mà còn luôn biết cách xuất hiện đúng chỗ, đưa ra quyết định đúng thời điểm.
Sự trở lại của Mainoo không chỉ giúp cá nhân anh hồi sinh, mà còn tạo ra hiệu ứng tích cực cho toàn bộ tuyến giữa Manchester United.
Đầu tiên là Casemiro. Tiền vệ người Brazil, sau một giai đoạn sa sút phong độ, bỗng nhiên tìm lại hình ảnh quen thuộc. Khi Mainoo đảm nhiệm vai trò thu hồi và điều phối bóng từ tuyến dưới, Casemiro được giải phóng để dâng cao hơn, tham gia tấn công nhiều hơn. Điều đó lý giải vì sao anh có mùa giải ghi bàn tốt nhất kể từ khi gia nhập Old Trafford.
Tiếp đến là Bruno Fernandes. Dưới thời Amorim, đội trưởng của MU thường xuyên phải lùi sâu để nhận bóng, làm giảm đáng kể khả năng tạo đột biến. Nhưng khi Mainoo nắm vai trò điều tiết, Fernandes được trả về vị trí số 10 sở trường – nơi anh có thể tập trung hoàn toàn vào việc sáng tạo và tổ chức tấn công. Và giờ đây, Fernandes đứng trước cơ hội phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải của Ngoại hạng Anh, khi đã có 19 đường chuyền thành bàn.
Kết quả là Manchester United cân bằng hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn và đặc biệt là ít phụ thuộc vào những khoảnh khắc “tỏa sáng cá nhân” như trước. Mainoo trở thành “bộ não” thầm lặng, người kết nối các tuyến và giữ cho cỗ máy "Quỷ đỏ" vận hành trơn tru.
Phong độ ấn tượng của Mainoo không chỉ được ghi nhận trong nội bộ đội bóng. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã lọt vào tầm ngắm của HLV Thomas Tuchel, người đang cân nhắc nhân sự cho World Cup sắp tới. Việc được triệu tập trở lại đội tuyển Anh là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ vượt bậc của tiền vệ 21 tuổi.
Trong khi đó, giới chuyên môn cũng dành cho Mainoo những lời khen ngợi. Roy Keane – huyền thoại tuyến giữa của Manchester United – không giấu được sự hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn của đàn em. Ông nhấn mạnh rằng hành trình của Mainoo là hình mẫu điển hình cho sự trưởng thành của một cầu thủ trẻ: đối mặt khó khăn, tận dụng cơ hội và chứng minh giá trị.
Daniel Sturridge cũng có chung quan điểm, đặc biệt khi nhắc đến yếu tố tâm lý. Theo cựu tiền đạo Liverpool, việc bị so sánh và cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes là áp lực không nhỏ, nhưng Mainoo đã vượt qua để khẳng định bản thân.
Hơn hết, đó là sự ghi nhận từ chính Manchester United. Hôm 30/4, đội chủ sân Old Trafford thông báo gia hạn hợp đồng với tiền vệ 21 tuổi Kobbie Mainoo đến năm 2031, kèm mức lương tăng lên 150.000 bảng mỗi tuần.
Hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, thay thế giao kèo cũ kéo dài đến 2027. Trước đó, Mainoo chỉ nhận khoảng 25.000 bảng mỗi tuần, đồng nghĩa mức đãi ngộ mới tăng tới 500%. Đây cũng là lần đầu tiền vệ trưởng thành từ học viện MU được tăng lương kể từ khi còn là cầu thủ tuổi teen.
Tất cả những nỗ lực và tiến bộ của Mainoo cuối cùng đã được đền đáp bằng một khoảnh khắc mang tính biểu tượng: bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool.
Đó không chỉ là một pha lập công mang về 3 điểm. Hơn thế, bàn thắng ấy chính thức đưa MU trở lại đấu trường Champions League, sau 2 mùa giải hoàn toàn vắng bóng. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" đã phải chờ đợi quá lâu, để rồi Mainoo là người kết thúc chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng ấy.
Trên góc độ cá nhân, cú sút xa tung lưới "Lữ đoàn đỏ" ở phút 77 là lời khẳng định mạnh mẽ cho hành trình trở lại của một cầu thủ từng bị xem là “người thừa”. Trước khán đài Stretford End, Mainoo không chỉ ghi bàn, anh còn ghi dấu ấn vào trái tim người hâm mộ đội bóng.
Chính bản thân tiền vệ này cũng thừa nhận ý nghĩa đặc biệt của khoảnh khắc ấy. Sau quãng thời gian dài phải ngồi ngoài, việc được góp công trong một trận cầu lớn như vậy là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Mainoo cũng không quên dành lời tri ân cho Michael Carrick – người đã đặt niềm tin và trao cho anh cơ hội thứ hai. Trong bóng đá, niềm tin đôi khi quan trọng không kém tài năng, và Mainoo đã có được cả hai vào đúng thời điểm.
Dù vậy, hành trình phía trước của Mainoo vẫn còn nhiều thử thách. Daniel Sturridge đã chỉ ra điểm cần cải thiện: khả năng bùng nổ và thể chất. Ở môi trường bóng đá đỉnh cao, một tiền vệ trung tâm không chỉ cần tư duy tốt mà còn phải sở hữu sức mạnh và tốc độ để cạnh tranh.
Việc phát triển những yếu tố này sẽ quyết định liệu Mainoo có thể vươn tới đẳng cấp cao hơn hay không. Ở tuổi 21, viên ngọc quý của lò Carrington vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân, nhưng áp lực cũng sẽ ngày càng lớn.
Bên cạnh đó, Manchester United cũng đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho tuyến giữa. Những cái tên như Elliot Anderson, Alex Scott, Carlos Baleba hay Sandro Tonali đều được cân nhắc. Sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, nhưng đó cũng là động lực để Mainoo tiếp tục tiến bộ.
Một yếu tố khác không thể bỏ qua là chiếc ghế HLV. Dù Carrick đang gây ấn tượng mạnh, tương lai của ông tại Old Trafford vẫn chưa được đảm bảo. Ban lãnh đạo đội bóng tỏ ra thận trọng, không muốn lặp lại kịch bản bổ nhiệm vội vàng như trong quá khứ.
Trong một mùa giải đầy biến động, câu chuyện của Kobbie Mainoo mang đến cho Manchester United một tia sáng hiếm hoi. Từ bờ vực rời đội bóng, anh đã vươn lên trở thành trụ cột và người hùng trong những trận cầu lớn.
Quan trọng hơn, Mainoo đại diện cho giá trị mà người hâm mộ luôn trân trọng: tinh thần chiến đấu, sự kiên trì và lòng trung thành với màu áo.
Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, tiền vệ trẻ này hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới của Old Trafford – giống như cách những huyền thoại trước đây từng làm được.
Và biết đâu, bàn thắng vào lưới Liverpool sẽ chỉ là chương đầu tiên trong một câu chuyện lớn lao hơn đang chờ được viết tiếp.
-04/05/2026 22:55 PM (GMT+7)