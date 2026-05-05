Old Trafford đã chứng kiến không ít câu chuyện thăng trầm, nhưng hành trình của Kobbie Mainoo mùa giải này xứng đáng được xếp vào hàng đặc biệt. Cuối năm ngoái, tiền vệ sinh năm 2005 gần như biến mất khỏi bản đồ chiến thuật của Manchester United. Dưới thời HLV Ruben Amorim, anh không còn được tin tưởng, thậm chí đứng trước khả năng bị đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.

Đó không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn vào cách Amorim xây dựng hệ thống. Sơ đồ 3-4-3 đòi hỏi những mẫu tiền vệ có khả năng bao sân mạnh mẽ, giàu thể lực và đặc biệt là tính cơ động cao. Mainoo, với phong cách thiên về kiểm soát và điều tiết, dường như không phù hợp với triết lý ấy. Anh bị đẩy xuống phía sau Bruno Fernandes – một quyết định khiến khả năng sáng tạo và nhịp độ chơi bóng của Mainoo bị hạn chế đáng kể.

Trong bối cảnh đó, tương lai của cầu thủ trẻ người Anh trở nên mờ mịt. Một bản hợp đồng cho mượn vào tháng Giêng được xem là lối thoát hợp lý cho cả hai phía. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bước ngoặt bất ngờ.