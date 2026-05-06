Arsenal vào chung kết Cúp C1: "Những đứa trẻ" đã lớn, thiên đường ngay trước mắt

Sự trưởng thành của Arsenal và Arteta

Chỉ trong chưa đầy một tháng, thầy trò HLV Mikel Arteta đã dắt người hâm mộ Arsenal trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Hôm 19/04, “Pháo thủ” để thua trận thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng và quan trọng hơn là trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch là Man City.

Arsenal đã biết cách giành chiến thắng ở thời điểm quan trọng

Thời điểm ấy, nhiều người lại nhắc tới “chu kỳ buông” của đội bóng thành London. Vài năm qua, Arsenal luôn có cơ hội lớn để giành chức vô địch nhưng lại bỏ lỡ theo cách đáng tiếc nhất. Họ vẫn bị trêu là "những đứa trẻ" với thói quen này. Tuy nhiên, điều đó có thể không xảy ra trong mùa giải này với sự trưởng thành của HLV Mikel Arteta cùng các học trò.

HLV người Tây Ban Nha tới với Arsenal bằng hành trang là thời gian làm trợ lý của Pep Guardiola tại Man City. Ban đầu, Arteta cố gắng tạo ra phiên bản Man City thứ hai tại Emirates. Nhưng theo thời gian, vị chiến lược gia này đã tìm ra hướng đi cho riêng mình. Đó là phòng thủ chặt trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn.

Từ trận lượt đi của vòng 1/8 cho tới trận lượt về của bán kết Cúp C1, Arsenal đã kiên trì với lối đá như vậy. 6 trận đấu, họ chỉ để thủng lưới đúng 2 lần và tất cả đều diễn ra trên sân khách. Còn tại sân nhà Emirates, thầy trò Mikel Arteta vẫn giữ sạch lưới ở vòng loại trực tiếp.

Arsenal của Arteta từng nổi tiếng với phong cách chơi tấn công vũ bão nhưng phòng thủ lại có phần lỏng lẻo. Ông thầy người Tây Ban Nha đã cố gắng sửa chữa lại khái niệm ấy trong 2 mùa giải gần nhất. Khi cần, Arsenal có thể đá khó chịu hơn bất kỳ đối thủ nào.

Những phút cuối của trận lượt về bán kết, Atletico Madrid quá muốn tấn công nhưng lại không thể với lối chơi "hắc ám" của Arsenal. Bóng liên tục được đẩy về trạng thái "chết' trong khi các cầu thủ Arsenal liên tục áp sát, gây ức chế cho các đối thủ. HLV Simeone cũng chẳng thể kiềm chế được cơn giận và ăn thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Và đây chẳng phải là lần đầu tiên Arsenal chơi chiêu như vậy.

Arteta đã biết "liệu cơm gắp mắm"

HLV Arteta đã biết cách "liệu cơm gắp mắm" trong hoàn cảnh khó khăn

Chưa hết, Arsenal cũng chỉ ghi 6 bàn trong chuỗi trận ấy, tức là trung bình mỗi trận 1 bàn và không có trận đấu nào ghi được trên 2 bàn thắng. Điều đó cũng cho thấy sự trưởng thành của Arteta cùng các học trò. Họ không còn ham theo đuổi những trận thắng đậm, những tỉ số đẹp mà thay vào đó là những trận thắng vừa đủ.

Thành tích ấy chứng tỏ tài năng của Mikel Arteta khi ông đã biết “liệu cơm gắp mắm”. Nên nhớ rằng những trận cầu mang tính sinh tử này, 1 bàn thắng là đủ tạo nên sự khác biệt nhưng đối thủ cũng chỉ cần 1 bàn thắng là tước đi mọi lợi thế. Arsenal dám thể hiện bản lĩnh trong khâu phòng ngự và đó là điều đáng hoan nghênh.

Một điểm khác cũng cho thấy sự trưởng thành của HLV Arteta là dấu ấn thay người. Những năm trước, Arsenal thường xuyên hụt hơi trong giai đoạn cuối phần nhiều là do trụ cột chấn thương. Nhưng năm nay, điều đó đang được cải thiện rất nhiều. Đội hình dày dặn giúp HLV Mikel Arteta không phải suy nghĩ nhiều.

Ông sẵn sàng thay Calafiori, Bukayo Saka và Eberechi Eze ngay từ phút 60 để đảm bảo thế trận. Những cầu thủ vào sân thay người thậm chí còn gây được áp lực tốt hơn so với trước. Hincapie suýt chút nữa có kiến tạo nếu Gyokeres không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Cần phải nói thêm rằng tiền đạo người Thụy Điển đã chứng minh được giá trị của mình trong trận đấu này.

Từ Hancko, Le Normand cho tới Pubill đều khổ sở với những pha tì đè của Gyokeres. Số 14 của Arsenal liên tục gây được áp lực khiến hàng phòng ngự của Atletico không dám dâng quá cao. Mặc dù không ghi bàn nhưng đây chắc chắn là một trong những trận hay nhất của Gyokeres kể từ khi tới với Arsenal.

Sự trưởng thành của Arteta đồng hành với sự trưởng thành của các cầu thủ Arsenal. Mùa trước, họ cay đắng dừng bước ở bán kết Champions League, còn mùa này, họ đã vượt ải thành công và chỉ còn cách thiên đường đúng một bước chân và đây là lúc họ cần phải chứng minh bản lĩnh.

Hai thiên đường gọi tên trong bảy ngày

Bảy ngày cuối cùng của tháng 5/2026 có thể là tuần lễ lớn nhất trong lịch sử Arsenal. Nếu như “Pháo thủ” giữ được lợi thế và Man City không bỏ cuộc cho tới phút cuối, thầy trò Mikel Arteta sẽ đăng quang vào ngày 24/5 sau trận đấu với Crystal Palace. Họ đã chờ 23 năm cho điều đó.

Sau đó một tuần, vào lúc 23h ngày 30/5, Arsenal sẽ lần đầu tiên tiến vào trận chung kết Champions League sau 20 năm. Họ chưa từng đứng trên đỉnh châu Âu trong quá khứ. Có thể thấy được mùa giải này đang kết thúc theo hướng nghẹt thở và kịch tính nhất có thể đối với bản thân Mikel Arteta, các cầu thủ Arsenal và cả cổ động viên của đội bóng nữa.

Đội bóng đã trải qua một giai đoạn chững lại vào tháng Ba và tháng Tư, khiến những lời bàn tán về cú ăn bốn tan biến. Thế nhưng, mọi nỗi thất vọng sẽ nhanh chóng bị lãng quên nếu Arteta có thể giành được cú đúp phi thường này. Và đó là sẽ thiên đường đối với ông thầy người Tây Ban Nha cùng các học trò.