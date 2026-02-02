MU thắng 3 trận liên tiếp: Fan hơn 1 năm không cắt tóc lên kế hoạch "đảo ngói"

MU đã thắng trận thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV Carrick. "Quỷ đỏ" đánh bại Fulham với tỷ số 3-2 đầy kịch tính ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, còn trước đó hạ Man City và Arsenal.

Các fan MU thực sự đang được sống trong quãng thời gian đầy sung sướng. Trong đó, CĐV nổi tiếng có tên Frank Ilett sắp được cắt tóc sau hơn 1 năm chờ đợi.

Mái tóc dài của Frank Ilett

Mùa giải trước, Ilett từng tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi MU giành được 5 chiến thắng liên tiếp. Kể từ khi bắt đầu thử thách vào tháng 10/2024, người hâm mộ này đã chứng kiến đội bóng trải qua vô vàn khó khăn. Mái tóc của anh không được cắt cho tới tận hiện tại, trải qua 2 đời HLV tại Old Trafford.

Trên trang Instagram cá nhân, Ilett đã chia sẻ cảm xúc của bản thân về chiến thắng của MU trước Fulham: "Trận đấu kết thúc khá hồi hộp, nhưng chúng ta đã có 3 trận thắng liên tiếp và "Carrickball" vẫn tiếp diễn. Đây thực sự là chuỗi phong độ ấn tượng. Carrick đang ngày càng củng cố cơ sở để trở thành HLV chính thức.

Không chỉ là kết quả, mà cả lối chơi cũng rất thuyết phục. Đội bóng trông năng động hơn, giàu ý tưởng hơn và tràn đầy cá tính.

Chúng ta được chứng kiến sự tỏa sáng của các cầu thủ Brazil. Cunha ghi bàn tuyệt đẹp, còn Casemiro luôn nở nụ cười. Anh ấy là mối đe dọa từ các tình huống cố định và còn có pha kiến tạo không cần nhìn đầy tinh quái. Tôi sẽ rất nhớ anh ấy khi rời đi vào mùa hè năm nay".

Ilett cho biết bản thân đang lên kế hoạch cắt tóc khi chứng kiến phong độ cao của MU: "Tôi nghĩ trận gặp Fulham luôn là thử thách khó khăn. Trước giờ thi đấu, tôi thực sự lo lắng hơn cả trước hai trận gặp Man City và Arsenal.

Nhưng cuối cùng, MU đã thể hiện bản lĩnh để có bàn thắng quyết định. Đừng nghi ngờ Sesko, anh ấy chỉ mới có mùa đầu tiên chơi ở MU. MU có 3 trận thắng rồi, còn 2 trận nữa. Tôi nên bắt đầu lên kế hoạch để cắt tóc thôi".

MU sẽ gặp Tottenham (19h30, 7/2) và West Ham (3h15, 11/2) trong thời gian tới. Nếu đoàn quân HLV Carrick thắng cả 2 trận, Ilett sẽ thoát khỏi mái tóc dài đã đi theo anh suốt hơn 1 năm qua. Về phần MU, họ sẽ bước vào kỳ nghỉ đông đầy hoàn hảo nếu giành trọn 6 điểm trước 2 đối thủ kể trên.