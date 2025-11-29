MU tệ hại trên sân khách, Amorim đau đầu trước trận gặp Crystal Palace

⚡ MU chỉ thắng một trận sân khách mùa này

"Quỷ đỏ" mới chỉ có một chiến thắng trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau 6 trận. Trớ trêu thay, đó lại là chiến thắng ngoạn mục trên sân Anfield của kỳ phùng địch thủ Liverpool. Thành tích này trái ngược hẳn với màn trình diễn tại Old Trafford, nơi họ thắng bốn trong sáu trận. Amorim thừa nhận còn nhiều vấn đề cần cải thiện khi thi đấu xa nhà.

MU (áo trắng) sắp hành quân đến sân của Crystal Palace

Nếu chỉ tính bảng xếp hạng sân khách, MU đang xếp thứ 10 với việc chỉ giành được 6 điểm sau 6 trận. 3 đội bóng thành London đang là những người thi đấu sân khách tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa này khi Chelsea, Tottenham và Arsenal cùng giành được 13 điểm cũng sau 6 trận.

🗣️ Amorim: “Rất khó chỉ ra lý do duy nhất”

Trước trận đấu với Crystal Palace, HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Rất khó để chỉ ra một lý do duy nhất khiến MU không thắng trên sân khách. Có nhiều vấn đề mà toàn đội đang nỗ lực cải thiện. Như tôi nói, chúng tôi có thế trận tốt trong các trận sân khách, nhưng cần biết cách kết thúc trận đấu để giành chiến thắng".

Mùa này, MU có sự tiến bộ rõ rệt trên sân nhà, trong khi mùa trước họ lập kỷ lục thua nhiều trận sân nhà nhất trong kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ruben Amorim lại vừa nhận thất bại thứ hai tại Old Trafford khi tiếp đón Everton, ngay cả khi đội khách chỉ còn 10 người từ phút 13.

MU sẽ có cuộc đấu trí cân não với HLV Glasner của Crystal Palace

⚡ Thiếu nhịp độ và kiểm soát trận đấu

HLV Amorim nhận thấy đội bóng giảm cường độ trước Everton: “Mùa này, khi đá sân nhà, cường độ thi đấu của chúng tôi cao hơn. Nhưng trong trận này, cường độ không đạt mức đó, nên đây là điều chúng tôi cần cải thiện. Nếu nhìn lại trận đấu, chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Mọi thứ đã xảy ra trong trận, đáng lẽ chúng tôi phải thắng.

Các cầu thủ phải có cảm giác cấp bách trong việc giành chiến thắng. Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra quanh CLB nếu không thắng. Trận đấu ấy đã thua, không thể thay đổi. Trước mắt chúng tôi là nhiệm vụ quan trọng khác, đó là phải cải thiện thành tích trên sân khách".

Bảng xếp hạng sân khách tại giải Ngoại hạng Anh 2024/25 trước vòng 13