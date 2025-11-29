MU tệ hại trên sân khách, Amorim đau đầu trước trận gặp Crystal Palace

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bayern Munich vs St. Pauli
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Sunderland vs AFC Bournemouth
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester City vs Leeds United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Burnley
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Monaco vs Paris Saint-Germain
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Juventus vs Cagliari
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Everton vs Newcastle United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

MU tệ hại trên sân khách, Amorim đau đầu trước trận gặp Crystal Palace

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United
HLV Ruben Amorim thừa nhận ông khó lý giải vì sao Manchester United chơi kém khi phải làm khách, trước thềm trận gặp Crystal Palace tại Selhurst Park vào Chủ nhật (19h ngày 30/11 - giờ Hà Nội).

   

⚡ MU chỉ thắng một trận sân khách mùa này

"Quỷ đỏ" mới chỉ có một chiến thắng trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau 6 trận. Trớ trêu thay, đó lại là chiến thắng ngoạn mục trên sân Anfield của kỳ phùng địch thủ Liverpool. Thành tích này trái ngược hẳn với màn trình diễn tại Old Trafford, nơi họ thắng bốn trong sáu trận. Amorim thừa nhận còn nhiều vấn đề cần cải thiện khi thi đấu xa nhà.

MU (áo trắng) sắp hành quân đến sân của Crystal Palace

Nếu chỉ tính bảng xếp hạng sân khách, MU đang xếp thứ 10 với việc chỉ giành được 6 điểm sau 6 trận. 3 đội bóng thành London đang là những người thi đấu sân khách tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa này khi Chelsea, Tottenham và Arsenal cùng giành được 13 điểm cũng sau 6 trận.

🗣️ Amorim: “Rất khó chỉ ra lý do duy nhất”

Trước trận đấu với Crystal Palace, HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Rất khó để chỉ ra một lý do duy nhất khiến MU không thắng trên sân khách. Có nhiều vấn đề mà toàn đội đang nỗ lực cải thiện. Như tôi nói, chúng tôi có thế trận tốt trong các trận sân khách, nhưng cần biết cách kết thúc trận đấu để giành chiến thắng".

Mùa này, MU có sự tiến bộ rõ rệt trên sân nhà, trong khi mùa trước họ lập kỷ lục thua nhiều trận sân nhà nhất trong kỷ nguyên Premier League. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ruben Amorim lại vừa nhận thất bại thứ hai tại Old Trafford khi tiếp đón Everton, ngay cả khi đội khách chỉ còn 10 người từ phút 13.

MU sẽ có cuộc đấu trí cân não với HLV Glasner của Crystal Palace

MU sẽ có cuộc đấu trí cân não với HLV Glasner của Crystal Palace

⚡ Thiếu nhịp độ và kiểm soát trận đấu

HLV Amorim nhận thấy đội bóng giảm cường độ trước Everton: “Mùa này, khi đá sân nhà, cường độ thi đấu của chúng tôi cao hơn. Nhưng trong trận này, cường độ không đạt mức đó, nên đây là điều chúng tôi cần cải thiện. Nếu nhìn lại trận đấu, chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Mọi thứ đã xảy ra trong trận, đáng lẽ chúng tôi phải thắng.

Các cầu thủ phải có cảm giác cấp bách trong việc giành chiến thắng. Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra quanh CLB nếu không thắng. Trận đấu ấy đã thua, không thể thay đổi. Trước mắt chúng tôi là nhiệm vụ quan trọng khác, đó là phải cải thiện thành tích trên sân khách".

Bảng xếp hạng sân khách tại giải Ngoại hạng Anh 2024/25 trước vòng 13

MU tệ hại trên sân khách, Amorim đau đầu trước trận gặp Crystal Palace - 3

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/11/2025 12:26 PM (GMT+7)
