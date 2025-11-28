Dự đoán kết quả vòng 13 Ngoại hạng Anh: Lo cho MU, Chelsea đấu Arsenal nhiều toan tính

Man City có cơ hội tìm lại niềm vui

Không như những vòng đấu trước, vòng 13 Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ không có trận đấu sớm trong ngày thứ bảy (29/11). Trong khung giờ "vàng" (22h) cũng chỉ diễn ra 3 trận đấu. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Man City và Leeds United trên sân Etihad.

Haaland có cơ hội cán mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh khi tái ngộ Leeds United

Thầy trò Pep Guardiola đang phải nhận 2 thất bại liên tiếp, còn bên phía Leeds United con số này là 3. Bởi vậy, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Man City tìm lại được mạch thắng. Haaland nhiều khả năng cũng sẽ cán mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trong trận đấu này.

Ở hai trận đấu còn lại, Burnley sẽ cực kỳ khó khăn khi phải làm khách của Brentford. Trong khi đó, Sunderland đối đầu với Bournemouth sẽ là cuộc đối đầu rất thú vị và khó đoán được kết quả bởi thực lực của đôi bên không chênh nhau nhiều.

Ở khung giờ muộn (0h30, 30/11), Everton đang hừng hực khí thế sau chiến thắng trước MU sẽ đối đầu với Newcastle mệt mỏi sau chuyến hành quân tới Pháp hồi giữa tuần. Nhiều khả năng thầy trò David Moyes sẽ có điểm trong trận đấu này.

Đá muộn nhất trong ngày thứ bảy (theo giờ bản địa) là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thành London là Tottenham và Fulham. Mặc dù là chủ nhà nhưng "Gà trống" đang có thành tích không tốt khi không thắng 4/5 trận gần nhất. Họ cũng thua 2 và hòa 1 trong 3 lần đối đầu gần đây với Fulham. Bởi vậy, khả năng thầy trò Thomas Frank mất điểm trong trận đấu này là khá cao.

MU gặp khó, đại chiến Chelsea - Arsenal nhiều toan tính

Sang đến ngày chủ nhật (30/11), Man United đá sớm nhất (19h) với chuyến làm khách tới sân Selhurst Park của Crystal Palace. "Quỷ đỏ" không ghi được bàn nào và thua 3/4 trận gần nhất đối đầu với Palace. MU cũng đang gặp trục trặc khi mất Sesko và Cunha trên hàng công. Palace vẫn chơi rất khó chịu khi gặp những ông lớn nên nhiều khả năng MU sẽ gặp khó trong trận đấu này.

Tâm điểm của vòng 13 sẽ là trận derby London giữa Chelsea và Arsenal

Ở khung giờ tiếp theo (21h05), Aston Villa có cơ hội nối dài mạch thắng lên con số 5 khi tiếp đón Wolves, đội bóng toàn thua 5 trận gần nhất. Hai đội đang có phong độ tốt là Nottingham và Brighton sẽ tạo nên cặp đấu hấp dẫn ở vòng này và nhiều khả năng trận đấu này sẽ bất phân thắng bại.

Trong khi đó, giới mộ điệu sẽ tập trung vào trận đấu giữa West Ham và Liverpool. "The Kop" đang thua 3 trận gần nhất và nếu tiếp tục thất bại trước "Búa tạ", nhiều khả năng Arne Slot sẽ bị sa thải khi tháng 12 còn chưa tới.

Tâm điểm của vòng 13 sẽ là trận derby thành London giữa Chelsea và Arsenal. Cả hai đều vừa giành chiến thắng thuyết phục tại cúp C1 trước những đối thủ rất khó chơi là Barcelona và Bayern Munich. Cả Arteta và Maresca đều từng làm việc với Pep Guardiola nên trận đấu này sẽ đậm tính chiến thuật hơn là những tình huống đẹp.

Chelsea là đội bóng rất khó đoán về mặt phong độ nhưng họ thường chơi hay khi phải đối đầu với những đội mạnh. Trong khi đó, Arsenal ngày càng xù xì hơn với mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh. Nhiều khả năng, trận đấu này sẽ kết thúc với tỉ số hòa.

Dự đoán tỉ số vòng 13 Ngoại hạng Anh