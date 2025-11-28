Nóng bảng xếp hạng Europa League: 3 đội cùng 12 điểm, đội cùng chủ MU toàn thua
Nice – đội bóng Pháp có chung chủ sở hữu với MU, đang gây ra thất vọng lớn. Theo chiều ngược lại, cuộc đua ngôi đầu đang rất hấp dẫn.
Nice hành quân đến sân của Porto với chuỗi 4 trận toàn thua. Rõ ràng đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn INEOS – giới chủ hiện cũng sở hữu 27% cổ phần MU, không muốn mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nice (áo đỏ) thua thảm trên sân của Porto
Chỉ có điều, giành điểm trên sân Porto là nhiệm vụ bất khả thi với Nice lúc này. Đội bóng Pháp ra về với thất bại nặng nề 0-3, trở thành đội duy nhất ở Europa League mùa chưa giành được điểm nào sau 5 trận.
Ở chiều ngược lại, Midtjylland cùng Lyon và Aston Villa đua ngôi đầu cực hấp dẫn. Họ có cùng 12 điểm sau 5 trận và sự khác biệt chỉ là chỉ số phụ.
Aston Villa (áo sẫm) hạ Young Boys thành công
Trên sân nhà, Aston Villa khó nhọc hạ Young Boys 2-1. Nhưng như vậy để đoàn quân của HLV Unai Emery tiếp tục cuộc đua ngôi đầu vòng bảng Europa League.
Top 10 bảng xếp hạng Europa League thời điểm hiện tại
