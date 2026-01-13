Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

MU so tài Man City, Mbeumo - Diallo trợ chiến tướng mới đua vé Cúp C1

Sự kiện: Premier League 2025-26 Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester United

Manchester United nhận cú hích kép về mặt nhân sự trước đại chiến Manchester City tại Old Trafford lúc 19h30 ngày 17/1 (giờ Hà Nội), bất chấp nỗi thất vọng vẫn còn nguyên sau khi bị loại khỏi FA Cup.

   

⚽ FA Cup khép lại, derby Manchester mở ra

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Brighton ở vòng 3 FA Cup khiến Man Utd chính thức dừng bước tại giải đấu này. Theo báo chí Anh, trận đấu này cũng là lần cuối Darren Fletcher giữ vai trò HLV tạm quyền.

MU thất bại trước Brighton ở FA Cup

MU thất bại trước Brighton ở FA Cup

Ban lãnh đạo MU đang tiến gần tới quyết định về phương án HLV tạm thời cho phần còn lại của mùa giải, trước khi bổ nhiệm dài hạn vào mùa hè. Người kế nhiệm sẽ ra mắt bằng thử thách cực đại: derby Manchester diễn ra vào tối thứ Bảy.

🌍 CAN Cup trả quân, "Quỷ đỏ" thêm lựa chọn nhân sự

Ba cầu thủ Man Utd góp mặt ở tứ kết CAN Cup 2025 tuần này gồm Bryan Mbeumo (Cameroon), Amad Diallo (Bờ Biển Ngà) và Noussair Mazraoui (Morocco). Việc Cameroon và Bờ Biển Ngà cùng bị loại đồng nghĩa Mbeumo và Amad sẽ kịp trở lại Carrington và sẵn sàng cho trận gặp Man City.

Morocco của Mazraoui lọt vào bán kết và sẽ gặp Nigeria. Dù thắng hay thua, họ vẫn còn trận chung kết hoặc tranh hạng ba vào cuối tuần, khiến Mazraoui chắc chắn vắng mặt ở derby Manchester.

Sự trở lại của Mbeumo và Diallo có vai trò quan trọng với MU

Sự trở lại của Mbeumo và Diallo có vai trò quan trọng với MU

🏥 Các trụ cột trở lại

Ngoài CAN Cup 2025, Man Utd khá “sạch” chấn thương. Matthijs de Ligt là trường hợp duy nhất còn bỏ ngỏ khi trung vệ này đã nghỉ 9 trận liên tiếp vì đau lưng và khó kịp bình phục.

Tài năng trẻ Shea Lacey sẽ chấp hành án treo giò một trận sau chiếc thẻ đỏ trước Brighton. Cầu thủ 18 tuổi nhận thẻ vàng thứ hai khi trận đấu chỉ còn đúng một phút ở thời gian thi đấu chính thức.

Tin vui về lực lượng đến đúng lúc, nhưng thách thức thì vẫn lớn vô cùng. Derby Manchester sẽ là bài test thực sự cho Man Utd – cả về bản lĩnh, chiều sâu đội hình lẫn niềm tin đang mong manh ở Old Trafford.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

Premier League 2025-26
