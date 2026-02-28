Derby Arsenal - Chelsea: “Nước cờ ngựa điên” của Arteta quyết định cuộc đua vô địch

Thế trận "low block" & lời cảnh báo từ Declan Rice

Arsenal đang dẫn đầu Premier League, hơn Manchester City 5 điểm trước vòng đấu quan trọng cuối tuần này. Tuy nhiên, thử thách mang tên Chelsea của HLV Liam Rosenior được xem là bài test khó nhất của “Pháo thủ” từ nay đến hết mùa (tất nhiên là không tính trận đối đầu trực tiếp với Man City tại Etihad).

Declan Rice (áo đỏ) hiểu rõ sự nguy hiểm của Chelsea

Nếu còn ai nghi ngờ vai trò của chiến thuật ở giai đoạn nước rút, hãy nghe Declan Rice. Tiền vệ trị giá 105 triệu bảng khẳng định việc ra sân mà không có sự chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng là “điều không tưởng”.

Bên cạnh đó, Rice cũng dành lời khen cho HLV Mikel Arteta, thừa nhận anh từng mất thời gian để bắt kịp những buổi tập có cường độ và độ chi tiết cao của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc Arsenal phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu (low block) mà HLV Liam Rosenior dựng lên tại Emirates. Thực tế, kịch bản này từng xuất hiện ở 2 lần chạm trán tại bán kết League Cup, nơi "Pháo thủ" thắng cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 4-2.

Ít cầu thủ tấn công để… tấn công tốt hơn?

Chelsea bước vào trận đấu với bài toán nhân sự nơi hành lang trái khi Marc Cucurella vắng mặt, buộc HLV Rosenior phải lựa chọn giữa Jorrel Hato hoặc Malo Gusto. Wesley Fofana cũng không thể góp mặt vì chiếc thẻ đỏ ở trận hòa Burnley vòng 27.

HLV Arteta cần có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật để phù hợp với tính chất của trận đại chiến

Điều thú vị ở chỗ, cách Arsenal có thể hóa giải "low block" lại là… đẩy ít người lên phía trước hơn. Thay vì dồn quân ồ ạt, Arteta có thể giữ cấu trúc chặt chẽ nhằm dụ Chelsea dâng cao pressing. Khi đội khách thay đổi khối đội hình, những khoảng trống phía sau sẽ lộ diện. Và đó là mảnh đất màu mỡ cho Bukayo Saka khai thác.

Một lựa chọn khác là sử dụng Ben White thay cho Jurrien Timber, người có dấu hiệu quá tải vì mật độ thi đấu dày đặc. Khả năng chồng biên và giữ chiều rộng của White có thể tạo thêm khoảng trống giữa các tuyến, tiếp tục đặt Saka vào trung tâm mọi đợt tấn công nguy hiểm.

Ở tuyến giữa, Arteta cũng đối diện quyết định khó khăn giữa đội trưởng Martin Odegaard và Eberechi Eze – người vừa tỏa sáng rực rỡ ở derby Bắc London. Cả hai mang đến những phẩm chất khác biệt, cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể.

Đây thực sự là bài toán “ngựa nào đường nấy”. Và người hâm mộ "Pháo thủ" đang thực sự chờ đợi cái gọi là "nước cờ ngựa điên" từ Arteta, qua đó tiến một bước dài trong tham vọng chấm dứt chuỗi 3 mùa giải liên tiếp về nhì Ngoại hạng Anh.

HLV Arteta sẽ dùng Eze hay Odegaard ở trận đại chiến tới đây?

Đấu trí ở pressing và những quân bài cố định

Khi ra sân, Odegaard là thủ lĩnh của hệ thống pressing của Arsenal. Trong bối cảnh Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng thoát vây giáp cực tốt, áp lực mà Arsenal tạo ra ở khu vực nguy hiểm sẽ mang tính quyết định. Nếu đoạt bóng khi đối phương chưa kịp tái tổ chức, “Pháo thủ” sẽ mở toang cơ hội cho các mũi nhọn phía trên.

Ngoài những pha phối hợp nhuần nhuyễn, "bóng chết" tiếp tục là vũ khí hủy diệt của Arsenal mùa này. Ở lần chạm trán trước, Rosenior từng đưa ra phương án thú vị: đẩy người lên cao khi phòng ngự phạt góc, buộc Arsenal phải rút bớt quân số khỏi vòng cấm để kèm người. Đây là chiến thuật ngày càng phổ biến và hoàn toàn có thể lặp lại.

Tuy vậy, Arsenal vẫn được xem là đội bóng hay nhất giải, thậm chí thuộc nhóm xuất sắc nhất thế giới ở các tình huống cố định. Cuộc đấu trí “mèo vờn chuột” có thể không xuất hiện ở mọi quả phạt góc, mà phụ thuộc vào nhịp độ trận đấu và quyết định từ những cái tên như Reece James hay Joao Pedro.

Tại Emirates, nơi áp lực và kỳ vọng cùng dâng cao, từng điều chỉnh nhỏ có thể tạo ra khác biệt lớn. Và nếu Arteta tung ra “nước cờ ngựa điên” đúng thời điểm, Chelsea có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo trên hành trình chinh phục ngai vàng bóng đá Anh của Arsenal.

Cuộc đấu trí giữa HLV Arteta (bên phải) và Rosenior hứa hẹn sẽ rất căng thẳng