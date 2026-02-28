Derby Arsenal - Chelsea: “Nước cờ ngựa điên” của Arteta quyết định cuộc đua vô địch

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An 28/02/26 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
1
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND 28/02/26 - Trực tiếp
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
1
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Derby Arsenal - Chelsea: "Nước cờ ngựa điên" của Arteta quyết định cuộc đua vô địch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal - Chelsea: Derby không khoan nhượng HLV Mikel Arteta

Arsenal tiếp đón Chelsea (23h30 ngày 1/3, giờ Hà Nội) trong trận derby London mang ý nghĩa then chốt cho cả cuộc đua vô địch lẫn suất dự Champions League. Khi khoảng cách với Man City chỉ là 5 điểm, mọi toan tính chiến thuật của Mikel Arteta có thể trở thành bước ngoặt.

   

Thế trận "low block" & lời cảnh báo từ Declan Rice

Arsenal đang dẫn đầu Premier League, hơn Manchester City 5 điểm trước vòng đấu quan trọng cuối tuần này. Tuy nhiên, thử thách mang tên Chelsea của HLV Liam Rosenior được xem là bài test khó nhất của “Pháo thủ” từ nay đến hết mùa (tất nhiên là không tính trận đối đầu trực tiếp với Man City tại Etihad).

Declan Rice (áo đỏ) hiểu rõ sự nguy hiểm của Chelsea

Declan Rice (áo đỏ) hiểu rõ sự nguy hiểm của Chelsea

Nếu còn ai nghi ngờ vai trò của chiến thuật ở giai đoạn nước rút, hãy nghe Declan Rice. Tiền vệ trị giá 105 triệu bảng khẳng định việc ra sân mà không có sự chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng là “điều không tưởng”.

Bên cạnh đó, Rice cũng dành lời khen cho HLV Mikel Arteta, thừa nhận anh từng mất thời gian để bắt kịp những buổi tập có cường độ và độ chi tiết cao của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc Arsenal phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu (low block) mà HLV Liam Rosenior dựng lên tại Emirates. Thực tế, kịch bản này từng xuất hiện ở 2 lần chạm trán tại bán kết League Cup, nơi "Pháo thủ" thắng cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 4-2.

Ít cầu thủ tấn công để… tấn công tốt hơn?

Chelsea bước vào trận đấu với bài toán nhân sự nơi hành lang trái khi Marc Cucurella vắng mặt, buộc HLV Rosenior phải lựa chọn giữa Jorrel Hato hoặc Malo Gusto. Wesley Fofana cũng không thể góp mặt vì chiếc thẻ đỏ ở trận hòa Burnley vòng 27.

HLV Arteta cần có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật để phù hợp với tính chất của trận đại chiến

HLV Arteta cần có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật để phù hợp với tính chất của trận đại chiến

Điều thú vị ở chỗ, cách Arsenal có thể hóa giải "low block" lại là… đẩy ít người lên phía trước hơn. Thay vì dồn quân ồ ạt, Arteta có thể giữ cấu trúc chặt chẽ nhằm dụ Chelsea dâng cao pressing. Khi đội khách thay đổi khối đội hình, những khoảng trống phía sau sẽ lộ diện. Và đó là mảnh đất màu mỡ cho Bukayo Saka khai thác.

Một lựa chọn khác là sử dụng Ben White thay cho Jurrien Timber, người có dấu hiệu quá tải vì mật độ thi đấu dày đặc. Khả năng chồng biên và giữ chiều rộng của White có thể tạo thêm khoảng trống giữa các tuyến, tiếp tục đặt Saka vào trung tâm mọi đợt tấn công nguy hiểm.

Ở tuyến giữa, Arteta cũng đối diện quyết định khó khăn giữa đội trưởng Martin Odegaard và Eberechi Eze – người vừa tỏa sáng rực rỡ ở derby Bắc London. Cả hai mang đến những phẩm chất khác biệt, cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể.

Đây thực sự là bài toán “ngựa nào đường nấy”. Và người hâm mộ "Pháo thủ" đang thực sự chờ đợi cái gọi là "nước cờ ngựa điên" từ Arteta, qua đó tiến một bước dài trong tham vọng chấm dứt chuỗi 3 mùa giải liên tiếp về nhì Ngoại hạng Anh.

HLV Arteta sẽ dùng Eze hay Odegaard ở trận đại chiến tới đây?

HLV Arteta sẽ dùng Eze hay Odegaard ở trận đại chiến tới đây?

Đấu trí ở pressing và những quân bài cố định

Khi ra sân, Odegaard là thủ lĩnh của hệ thống pressing của Arsenal. Trong bối cảnh Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng thoát vây giáp cực tốt, áp lực mà Arsenal tạo ra ở khu vực nguy hiểm sẽ mang tính quyết định. Nếu đoạt bóng khi đối phương chưa kịp tái tổ chức, “Pháo thủ” sẽ mở toang cơ hội cho các mũi nhọn phía trên.

Ngoài những pha phối hợp nhuần nhuyễn, "bóng chết" tiếp tục là vũ khí hủy diệt của Arsenal mùa này. Ở lần chạm trán trước, Rosenior từng đưa ra phương án thú vị: đẩy người lên cao khi phòng ngự phạt góc, buộc Arsenal phải rút bớt quân số khỏi vòng cấm để kèm người. Đây là chiến thuật ngày càng phổ biến và hoàn toàn có thể lặp lại.

Tuy vậy, Arsenal vẫn được xem là đội bóng hay nhất giải, thậm chí thuộc nhóm xuất sắc nhất thế giới ở các tình huống cố định. Cuộc đấu trí “mèo vờn chuột” có thể không xuất hiện ở mọi quả phạt góc, mà phụ thuộc vào nhịp độ trận đấu và quyết định từ những cái tên như Reece James hay Joao Pedro.

Tại Emirates, nơi áp lực và kỳ vọng cùng dâng cao, từng điều chỉnh nhỏ có thể tạo ra khác biệt lớn. Và nếu Arteta tung ra “nước cờ ngựa điên” đúng thời điểm, Chelsea có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo trên hành trình chinh phục ngai vàng bóng đá Anh của Arsenal.

Cuộc đấu trí giữa HLV Arteta (bên phải) và Rosenior hứa hẹn sẽ rất căng thẳng

Cuộc đấu trí giữa HLV Arteta (bên phải) và Rosenior hứa hẹn sẽ rất căng thẳng

28/02/2026 13:21 PM (GMT+7)
