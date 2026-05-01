MU sắp “trình làng” thêm 3 sao trẻ mùa sau: Thần đồng 15 tuổi gây ấn tượng mạnh

MU đang có kế hoạch đưa 3 cầu thủ trẻ lên đá thường xuyên mùa sau, trong đó tài năng 15 tuổi JJ Gabriel đang gây nhiều chú ý.

   

Nhân lực tuyến trẻ

Manchester United sắp hoàn tất mục tiêu đoạt vé dự Champions League và CLB cũng đang cân nhắc việc chọn HLV mới hay giữ Michael Carrick. Nhưng bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ của MU cũng là một khía cạnh được quan tâm, bởi học viện của MU vẫn đang đi đầu bóng đá Anh về mặt thành tích thi đấu lẫn đóng góp nhân lực cho đội 1.

Darren Fletcher đang dẫn dắt đội U18 MU

Darren Fletcher đang dẫn dắt đội U18 MU

Theo nhà báo Simon Stone của BBC, 2 HLV đội trẻ Adam Lawrence và Darren Fletcher đang viết báo cáo cuối mùa về đánh giá các cầu thủ ông dẫn dắt để cất nhắc cho đội 1 mùa sau. Đội U21 MU đã vào tứ kết giải Premier League 2 trong khi đội U18 sẽ gặp Man City ở chung kết FA Youth Cup.

Qua đánh giá của các HLV, những tài năng sáng giá sẽ có dịp cùng đội 1 đi du đấu hè nhằm tập huấn với các đàn anh. Những cầu thủ nào có cơ hội cao nhất để được đá cho đội 1 mùa tới? Simon Stone mới đây tiết lộ đã có 3 cầu thủ được đánh giá cao nhất.

3 gương mặt sáng giá

JJ Gabriel là cầu thủ đầu tiên và được chú ý nhất, ngôi sao 15 tuổi này đang đá ở đội U18 và đã dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải U18 Premier League. Tốc độ, thăng bằng tốt và kỹ thuật khống chế rất khéo léo khiến Gabriel có thể tạo ra cơ hội ghi bàn trong rất nhiều tình huống khó. Gabriel chỉ còn thiếu thể chất và điều này cũng không khó hiểu khi cậu còn rất trẻ, nhưng MU đã tính việc đưa Gabriel lên đội 1 tập nhiều hơn để giám sát luôn việc rèn thể hình.

Từ trái sang: JJ Gabriel, Bendito Mantano và Tyler Fletcher

Từ trái sang: JJ Gabriel, Bendito Mantano và Tyler Fletcher

Sau Gabriel là Bendito Mantato, cầu thủ đá cánh phải đã ra mắt MU vào tháng 12 năm ngoái vừa dự U17 World Cup cùng tuyển Anh. Mantato đá tốt ở biên phải dù là trong vai trò tiền đạo hay hậu vệ, các thành viên ban huấn luyện thậm chí đánh giá Mantato có một số phẩm chất khá giống Amad Diallo. Trở ngại cho Mantato là anh có vẻ hợp đá cánh trong sơ đồ 3 hậu vệ hơn là sơ đồ 4 hậu vệ, đây cũng là lý do Mantato được đưa lên khi Ruben Amorim còn dẫn dắt nhưng Amorim đã ra đi.

Người thứ 3 là Tyler Fletcher, tiền vệ trung tâm và là con trai của Darren Fletcher. Tyler Fletcher không còn xa lạ gì với fan MU khi đã thường xuyên được HLV Carrick đăng ký dự bị gần đây, xen kẽ với thi đấu cho đội U21 MU ở Premier League 2. MU dự kiến mua tiền vệ trụ cho mùa tới nhưng chỉ có thể mua 1 người, do đó Tyler Fletcher được kỳ vọng sẽ đá dự bị khi cần đến.

Ngoài Gabriel, Mantato và Fletcher, MU cũng đang đánh giá lẫn tạo cơ hội cho Shea Lacey, Radek Vitek, Chido Obi, Harry Amass, Jack Fletcher, Jim Thwaites, Godwill Kukonki và Noah Ajayi. Đa số họ có thể sẽ được cho mượn bởi những cầu thủ này rất khó tranh được vị trí của các đàn anh đội 1, còn Thwaites, Kukonki và Ajayi nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá ở đội trẻ ở mùa tới.

