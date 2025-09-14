MU quyết đấu Man City: Niềm hy vọng đặt lên vai Mbeumo - Fernandes

Trước kỳ nghỉ tập trung ĐTQG tháng 9, MU đã có thắng lợi 3-2 trước Burnley, qua đó giành 4 điểm sau ba vòng đấu và tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Man City của HLV Pep Guardiola khởi đầu đầy chật vật với 2 thất bại sau 3 trận, hiện xếp thứ 13 với chỉ 3 điểm.

Lịch sử gần đây đang ủng hộ MU khi họ thắng cả hai chuyến làm khách gần nhất tại Etihad, trong đó có chiến thắng 2-1 mùa trước, còn trận derby tại Old Trafford hồi tháng Tư khép lại với tỷ số hòa 0-0.

🚀Mbeumo sở hữu “vũ khí” lợi hại

Dưới thời HLV Ruben Amorim, MU thể hiện lối chơi tấn công mạnh mẽ. Sau ba vòng, “Quỷ đỏ” đã tung ra 58 cú sút, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác tại Ngoại hạng Anh mùa này và cũng là thành tích cao nhất của CLB sau ba trận mở màn kể từ mùa 2017/18 (60 cú sút).

Mbeumo và Fernandes sẽ là chìa khóa của HLV Amorim ở derby Manchester sắp tới

Một thống kê nổi bật khác là số pha di chuyển không bóng khai thác sau lưng hàng thủ đối phương. MU dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 131 lần, trong đó tân binh Bryan Mbeumo đóng góp tới 54. Riêng trận gặp Burnley, tiền đạo người Cameroon thực hiện tới 22 pha bứt phá, cho thấy mối đe dọa mà anh mang lại cho nửa đỏ thành Manchester.

Gia nhập từ Brentford trong mùa hè, Mbeumo đã có 2 bàn thắng, bao gồm pha lập công đầu tiên ở Ngoại hạng Anh cho MU trong chiến thắng trước Burnley.

🎯Fernandes dẫn đầu Premier League về số cơ hội tạo ra

Bruno Fernandes chính là người ghi bàn quyết định trên chấm phạt đền, mang về chiến thắng kịch tính cho MU trước Burnley ngay trước kỳ nghỉ ĐTQG. Đội trưởng của “Quỷ đỏ” đã cho thấy bản lĩnh thép để thực hiện thành công cú sút ở những phút cuối.

Fernandes có duyên ghi bàn vào lưới Man City

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này, với tổng cộng 12 lần, trong đó có 8 cơ hội từ tình huống bóng sống. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của Fernandes trong lối chơi của MU dưới thời HLV Amorim.

Không chỉ vậy, Fernandes còn có duyên ghi bàn vào lưới Man City, khi anh nổ súng trong 3 chiến thắng gần nhất của MU trước đối thủ cùng thành phố trên mọi đấu trường, bao gồm cả quả phạt đền thành công ngay tại Etihad mùa trước.

Ở mùa giải này, tiền vệ 31 tuổi càng nguy hiểm hơn khi có những đồng đội tốc độ như Mbeumo và sức mạnh để tung ra các đường chuyền quyết định. Trong bối cảnh cả Matheus Cunha lẫn Mason Mount đều không thể góp mặt trong chuyến hành quân tới Etihad vì chưa bình phục chấn thương, vai trò của Fernandes và Mbeumo hứa hẹn sẽ còn lớn hơn ở trận derby Manchester sắp tới.