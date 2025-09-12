MU - Amorim giăng bẫy Man City - Pep ở derby, chờ "cá cắn câu" bằng chiêu độc

⚔️ MU sẵn sàng bước vào derby Manchester với tư cách "chiếu dưới"

Ruben Amorim hẳn đang rất mong chờ trận derby Manchester ở vòng 4 Ngoại hạng Anh (22h30, 14/9) sau chuỗi thành tích bất bại trong cả 3 lần đối đầu Man City và Pep Guardiola ở mùa giải 2024/25: Đó là chiến thắng chấn động 3-1 của Sporting Lisbon ở Champions League hồi tháng 9/2024, chiến thắng 2-1 của MU ở Ngoại hạng Anh vào tháng 12 cùng năm, bên cạnh trận derby Manchester hòa 0-0 trong tháng 4/2025.

Amorim có lí do để tự tin khi cùng MU hành quân tới Etihad

Trải qua 10 tháng dẫn dắt MU, Amorim không để lại nhiều dấu ấn về thành tích, thậm chí là HLV trưởng "Quỷ đỏ" có tỷ lệ thắng thấp nhất nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (26,7%). Tuy nhiên, MU thời Amorim lại có một số trận đấu xem được khi chạm trán các đội hàng đầu. Bên cạnh 2 lượt trận bất bại trước Man City, họ còn cầm hòa Liverpool (2-2) và Arsenal (1-1) trên sân khách.

Trận derby lần này là bước ngoặt nữa cho MU khi "Quỷ đỏ" lần đầu bước vào đại chiến với vị trí cao hơn Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12/2020. Xét về mọi mặt, thầy trò Amorim vẫn sẽ nhập cuộc với tư cách "chiếu dưới", nhưng điều đó có thể mang tới lợi thế cho họ.

🧩 Man City dè chừng chiêu "dụ pressing" của Amorim

Lý do MU chơi tốt trước nhóm "Big 6" không chỉ là tâm lý mà còn đến từ chiến thuật. Amorim bước vào những trận đấu này với cách tiếp cận rất khác so với các HLV tiền nhiệm – không chỉ đơn thuần là phản công hay pressing ngược.

Tình huống Diallo ghi bàn "kết liễu" Man City ở trận derby hồi tháng 12/2024

Trong trận derby tháng 12/2024, Lisandro Martinez bất ngờ được sử dụng như một mũi tấn công ẩn, với vai trò trung vệ lệch trái dâng cao khi bóng luân chuyển sang cánh này.

Phiên bản MU thời điểm đó thường cố tình "dụ" đối thủ pressing gần khu vực vòng cấm địa của họ, sau đó nhanh chóng chuyền bóng ra biên cho các hậu vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công băng lên. Phong cách này phù hợp khi đối đầu các đội bóng lớn – những đội có xu hướng chủ động pressing để kiểm soát thế trận.

Arsenal sẵn sàng chấp nhận thử thách đó trong trận mở màn mùa giải, tạo nên thế trận giằng co cùng MU. Nhưng ở vòng 2, Fulham lại thi đấu thận trọng hơn, khiến bài lên bóng của MU trở nên chậm chạp, thiếu đột biến.

🔍 Vì sao Amorim kiên trì “dụ pressing”?

Amorim dường như đang theo đuổi 2 mục đích cụ thể với chiến thuật “dụ pressing". Thứ nhất, chiến lược gia 40 tuổi sở hữu nhiều trung vệ giỏi xoay xở trong không gian hẹp gần khung thành.

Việc yêu cầu họ luân chuyển bóng ngắn sẽ giảm khoảng cách phải di chuyển của các cầu thủ, đồng thời có thể dễ lui về phòng ngự khi mất bóng trong quá trình phản công. "Bài vở" này còn giúp giảm bớt điểm yếu nơi tuyến giữa MU bằng cách dồn tỉ lệ kiểm soát bóng cho hàng thủ 5 người.

Lisandro Martinez như một mũi tấn công ẩn của với vai trò trung vệ lệch trái dâng cao

Lợi thế thứ hai đến từ dàn cầu thủ tấn công MU – những người thường chơi tốt hơn khi có khoảng trống để tăng tốc, hơn là phải đối mặt với hàng phòng ngự số đông. Nếu có thể đối thủ dâng cao, MU sẽ khai thác được khoảng trống phía sau hàng thủ và đưa bóng ra biên nhanh chóng. Nếu không thể dồn ép một cánh, họ sẽ chuyển hướng tấn công.

Dấu hiệu của chiến thuật "dụ pressing" đã xuất hiện trong tình huống Martinez kiến tạo cho Amad ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở trận derby tháng 12/2024.

Cuối tuần này, Martinez bỏ ngỏ cơ hội ra sân vì mới bình phục chấn thương, nhưng MU nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục “dụ” Man City pressing. Liệu chiến thuật đó sẽ thành công như tháng 12 năm ngoái hay dẫn tới trận hòa tẻ nhạt như hồi tháng 4 năm nay?

🧠 Man City càng muốn thắng, càng dễ "sập bẫy" MU

Các trận derby Manchester luôn diễn ra căng thẳng. Tất nhiên, MU vẫn có đôi chút bất lợi vì chơi trên sân khách, còn Pep Guardiola và Man City đương nhiên muốn thắng, muốn kiểm soát trận đấu bằng cách pressing tầm cao ở khu vực 1/3 cuối sân.

Guardiola coi chừng "sập bẫy" Amorim lần nữa

Dù vậy, Man City mùa giải 2025/26 đang gặp nhiều trục trặc khi dàn sao lớn ra đi hay sa sút phong độ, còn nhóm tân binh vẫn đang làm quen với lối chơi. Trên hết, "thành tích" thủng lưới 4 bàn cho thấy, hàng thủ đội chủ sân Etihad đang bộc lộ khoảng trống mênh mông để MU có thể khai thác.

Vấn đề với "Quỷ đỏ" là đảm bảo những pha phản công có ý đồ rõ ràng, không phải chỉ mang tính cầu âu và đặc biệt cần tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi có được.

Kết quả tích cực trước các đội mạnh luôn là yếu tố quan trọng để bất kỳ HLV trưởng MU nào "ghi điểm". Amorim đã chứng minh điều đó ở mùa trước. Giờ đây, liệu ông có thể xốc lại tinh thần cho dàn sao MU sau khởi đầu mùa giải chật vật bằng kết quả khả quan trong trận derby Manchester thứ 197?