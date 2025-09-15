Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Biến động bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City vượt mặt MU, Liverpool xây chắc ngôi đầu

Sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester City Premier League 2025-26

Liverpool giành chiến thắng khó nhọc trước Burnley để bảo toàn vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Man City tìm lại niềm vui chiến thắng trước MU.

   

Không ai nghĩ Liverpool lại đối diện với nhiều khó khăn khi chạm mặt Burnley ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. "Lữ đoàn đỏ" thi đấu áp đảo nhưng chẳng thể ghi bàn trong phần lớn thời gian của trận đấu. 

Phải mãi tới quãng thời gian bù giờ hiệp hai, Liverpool mới có thể tạo ra khác biệt. Phút 90+3, cựu cầu thủ MU là Hannibal Mejbri gây họa cho Burnley với pha truy cản bóng bằng tay, khiến đội chủ nhà chịu quả penalty. Salah được trao cơ hội và anh ghi bàn duy nhất để mang về chiến thắng 1-0 cho "The Kop". 

Salah ghi bàn duy nhất cho Liverpool

Salah ghi bàn duy nhất cho Liverpool

Thắng lợi này giúp Liverpool xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu với 12 điểm tuyệt đối giành được. Họ hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal khoảng cách 3 điểm. 

Trong khi đó, ở trận đấu muộn nhất vòng 4 Ngoại hạng Anh, cũng là tâm điểm của vòng đấu khi Man City gặp MU, nửa xanh thành Manchester đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Foden và Haaland (2 bàn) là những người lập công để đội nhà "hủy diệt" đối thủ cùng thành phố. 

Man City gieo rắc nỗi sợ tới MU

Man City gieo rắc nỗi sợ tới MU

Kết quả này mang tới nhiều niềm vui cho Man City. Họ chấm dứt được chuỗi 2 trận liên tiếp thua trận, qua đó leo lên vị trí 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 6 điểm có trong tay. Còn với MU, họ tụt xuống hạng 14 với chỉ 4 điểm sở hữu. 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 4

Biến động bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City vượt mặt MU, Liverpool xây chắc ngôi đầu - 3

Biến động bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City vượt mặt MU, Liverpool xây chắc ngôi đầu - 4

8

Bayern Munich - Chelsea 18.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 18/09
Thể lệ
Không phải Fernandes, đây mới là bản hợp đồng hay nhất của MU sau thời Sir Alex
Không phải Fernandes, đây mới là bản hợp đồng hay nhất của MU sau thời Sir Alex

Các nguồn tin nội bộ cho rằng Noussair Mazraoui chính là thương vụ thành công nhất của "Quỷ đỏ" trong nhiều mùa giải gần đây.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2025 23:37 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Man City - MU, derby Manchester rực lửa Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN