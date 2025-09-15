Biến động bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City vượt mặt MU, Liverpool xây chắc ngôi đầu

Không ai nghĩ Liverpool lại đối diện với nhiều khó khăn khi chạm mặt Burnley ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. "Lữ đoàn đỏ" thi đấu áp đảo nhưng chẳng thể ghi bàn trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Phải mãi tới quãng thời gian bù giờ hiệp hai, Liverpool mới có thể tạo ra khác biệt. Phút 90+3, cựu cầu thủ MU là Hannibal Mejbri gây họa cho Burnley với pha truy cản bóng bằng tay, khiến đội chủ nhà chịu quả penalty. Salah được trao cơ hội và anh ghi bàn duy nhất để mang về chiến thắng 1-0 cho "The Kop".

Salah ghi bàn duy nhất cho Liverpool

Thắng lợi này giúp Liverpool xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu với 12 điểm tuyệt đối giành được. Họ hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal khoảng cách 3 điểm.

Trong khi đó, ở trận đấu muộn nhất vòng 4 Ngoại hạng Anh, cũng là tâm điểm của vòng đấu khi Man City gặp MU, nửa xanh thành Manchester đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Foden và Haaland (2 bàn) là những người lập công để đội nhà "hủy diệt" đối thủ cùng thành phố.

Man City gieo rắc nỗi sợ tới MU

Kết quả này mang tới nhiều niềm vui cho Man City. Họ chấm dứt được chuỗi 2 trận liên tiếp thua trận, qua đó leo lên vị trí 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 6 điểm có trong tay. Còn với MU, họ tụt xuống hạng 14 với chỉ 4 điểm sở hữu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 4