Dự đoán tỷ số vòng 4 Ngoại hạng Anh: Derby Man City - MU không còn chênh lệch, ông lớn dễ thở

Sự kiện: Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tâm điểm của vòng 4 Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đối đầu giữa Man City và MU. Trong khi đó, nhiều đội bóng lớn khác như Liverpool hay Chelsea dự báo không gặp nhiều khó khăn.

   

🤜🤛Khó lường derby Manchester Man City đấu MU

Man City và MU đều đang gặp những khó khăn nhất định. "The Citizens" đã trải qua 2 trận liên tiếp toàn thua, còn đoàn quân HLV Amorim chỉ mới có chiến thắng đầu tay khi đánh bại đội mới lên hạng Burnley đầy vất vả với tỷ số 3-2. 

Giới chuyên môn đánh giá Man City cao hơn MU ở trận đấu tới (22h30, 14/9), nhưng sự chênh lệch này không còn rõ ràng như những mùa giải trước đây. Một phần bởi nửa xanh thành Manchester vẫn đang trong quá trình kiện toàn nhân sự. Nhiều tân binh đến nhưng vẫn chưa thể hiện được chuyên môn như kỳ vọng của HLV Pep Guardiola.

Cuộc đấu giữa Man City và MU không dễ đoán định

Cuộc đấu giữa Man City và MU không dễ đoán định

Nhìn sang MU, họ cũng có cuộc cách mạng lớn về mặt nhân sự. Nhiều cầu thủ đã rời đi dưới dạng cho mượn hay chuyển nhượng mất phí như Garnacho, Rashford, Sancho, Antony hay mới đây là Onana. HLV Amorim kỳ vọng điều này sẽ giúp vực dậy tinh thần chiến đấu của MU, vốn từng rất rệu rã. 

Man City có lợi thế được chơi ở sân nhà trong trận đấu này. Nhưng việc đó không khiến MU lo sợ. Nên nhớ vào mùa giải năm ngoái, chính Amorim đã dẫn dắt "Quỷ đỏ" hạ Man City ngay ở Etihad với tỷ số 2-1. 

HLV Pep Guardiola sẽ trông đợi vào Haaland, cầu thủ ghi tới 6 bàn chỉ sau 2 trận thi đấu cho ĐT Na Uy ở đợt tập trung cho ĐTQG vừa qua. Về phần MU, Mbeumo và Fernandes sẽ cố gắng giúp Sesko có được bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Theo tin mới nhất từ nhà báo Ben Jacobs và tờ The Mirror, Matheus Cunha và Mason Mount của MU sẽ không kịp bình phục chấn thương để tham dự trận derby.

⚽️Liverpool, Chelsea và Arsenal dễ thở

Liverpool có cơ hội nối dài chuỗi trận toàn thắng của họ ở Ngoại hạng Anh. Lý do bởi "The Kop" chỉ phải đối đầu Burnley ở vòng 4 Ngoại hạng Anh (20h, 14/9). 

Burnley sớm cho thấy họ là 1 trong những đội bóng có nguy cơ xuống hạng, dù mới giành vé lên chơi Ngoại hạng Anh ở mùa giải vừa qua. Hàng phòng ngự của đội bóng này để lộ nhiều vấn đề, khi họ nhận tới 6 bàn thua chỉ sau 3 trận đã đấu ở Ngoại hạng Anh. 

Ở trận đấu tới, Burnley được chơi trên sân nhà để đối chọi lại Liverpool. Nhưng "The Kop" không ngại chuyện đó. Nên nhớ "Lữ đoàn đỏ" toàn thắng trong 6 trận gần nhất hành quân đến sân của Burnley. 

Liverpool khó lòng bị ngăn cản

Liverpool khó lòng bị ngăn cản

Nhìn sang 2 đội bóng lớn của thành London là Chelsea và Arsenal, họ cũng có cơ hội lớn để giành 3 điểm ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Lý do bởi các đội bóng này đều chạm trán những đội bóng không có phong độ tốt.

Arsenal tiếp đón Nottingham Forest (18h30, 13/9), đội bóng đã không thắng 2 trận liên tiếp. Trong khi đó, Chelsea hành quân tới sân của Brentford (2h, 14/9). Brentford gần đây thua 1-2 đội mới lên hạng Sunderland. Nếu đánh bại "Bầy ong", Chelsea sẽ duy trì được chuỗi trận bất bại của họ ở Ngoại hạng Anh. Hiện "The Blues" nắm trong tay 2 chiến thắng và 1 trận hòa. 

Dự đoán tỷ số các trận đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh

Ngày 13/9:

18h30: Arsenal 2-0 Nottingham Forest

21h: Bournemouth 1-1 Brighton

21h: Newcastle 2-1 Wolves

21h: Everton 3-1 Aston Villa

21h: Crystal Palace 1-0 Sunderland

21h: Fulham 2-1 Leeds United

23h30: West Ham 1-3 Tottenham

Ngày 14/9: 

2h: Brentford 0-2 Chelsea

20h: Burnley 0-3 Liverpool

22h30: Man City 2-2 MU

Theo Phong Đức

12/09/2025 09:14 AM (GMT+7)
