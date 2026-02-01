Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Chelsea & Liverpool vượt MU, Arsenal bỏ xa Man City

Arsenal đã chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng ở Ngoại hạng Anh bằng việc đánh bại Leeds United với tỷ số 4-0. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân HLV Arteta cởi bỏ áp lực, mà họ còn tạm gây sức ép lên Man City.

Hiện Arsenal tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi nắm trong tay 53 điểm. Họ tạm hơn Man City khoảng cách 7 điểm, bởi nửa xanh thành Manchester chưa ra sân ở vòng 24.

Arsenal thi đấu thăng hoa

Đội bóng cùng thành London với Arsenal là Chelsea lại không có chiến thắng dễ dàng như vậy. "The Blues" bị West Ham dẫn với cách biệt 2 bàn trong hiệp một. Sang hiệp hai, Chelsea thi đấu bùng nổ để thắng trận nghẹt thở với tỷ số 3-2.

Chiến thắng này đưa Chelsea lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 40 điểm sở hữu trong tay. Họ tạm vượt qua MU, đội chưa ra sân ở vòng đấu này.

Chelsea thể hiện tinh thần không bỏ cuộc trước West Ham

Liverpool là đội bóng khác cũng vượt qua MU ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. "Lữ đoàn đỏ" đánh bại Newcastle với tỷ số 4-1 trong thế bị đối thủ dẫn trước.

Đoàn quân HLV Slot hiện xếp thứ 5 khi có 39 điểm. Họ kém Chelsea 1 điểm và hơn MU cũng chỉ 1 điểm. Điều này đồng nghĩa nếu đoàn quân HLV Carrick thắng Fulham ở trận đấu tới (21h, 1/2), họ sẽ vượt qua Chelsea và Liverpool trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Top 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh