Huyền thoại MU khẩu chiến vì HLV Carrick, nhiều đội Ngoại hạng Anh sẵn sàng săn đón

Carrick khởi đầu toàn thắng, đồng đội cũ vẫn chưa bị thuyết phục

Sau 2 trận tạm quyền, MU đã thắng cả Man City và Arsenal khiến HLV Michael Carrick vẫn là một trong những HLV tạm quyền mát tay nhất trong lịch sử đội bóng, tính cả "nhiệm kỳ" thứ nhất của ông cách đây gần 5 năm. Mặc dù MU dự tính sẽ đón HLV trưởng chính thức sau mùa giải này, nhưng đã xuất hiện một số lời kêu gọi Carrick được trao luôn vị trí áp lực nhất tại sân Old Trafford.

Roy Keane vẫn chê bai Carrick sau khởi đầu toàn thắng tại MU

Roy Keane là một trong những người phản đối ý tưởng đó, thậm chí từ trước khi Carrick dẫn dắt bất cứ trận nào cho MU đợt này. Keane thậm chí gây nhiều bức xúc khi lôi cả vợ của Carrick vào chế giễu, họ vẫn có thù oán cá nhân kể từ 12 năm trước khi vợ Carrick bực mình mắng Keane trên mạng xã hội, sau khi Keane chê bai cách Carrick trả lời phỏng vấn.

Sau trận thắng 3-2 trước Arsenal, Keane và Gary Neville vẫn giữ nguyên quan điểm về việc Carrick chỉ nên làm tạm thời. Nhưng trong khi Neville cho rằng phải chờ xem những trận tiếp theo để đánh giá đúng khả năng của người đồng đội cũ, Keane không ngớt lời chê Carrick là một HLV non kinh nghiệm và không xứng tầm như Thomas Tuchel hay Carlo Ancelotti.

Ferdinand chỉ trích Keane

Hoạt động trên truyền thông của 2 cựu cầu thủ MU này bây giờ đã vấp phải sự chỉ trích đến từ chính các đồng đội cũ. Mới đây cựu trung vệ Rio Ferdinand trên podcast của mình đã cực lực chê Keane là thiếu công tâm trong bình luận của mình, bày tỏ một sự thiếu tôn trọng dành cho người đã dám đứng ra nhận công việc khó khăn mà Ruben Amorim để lại.

Rio Ferdinand

“Michael, cậu ấy đến với các cầu thủ và nói rằng hãy đứng ra sau lưng tôi, tôi sẽ khiến các cậu đá ở những vị trí hợp nhất và biến đội bóng này thành đội bóng khó bị đánh bại nhất. Và cậu ấy đã thắng cả 2 trận, trước 2 ứng viên vô địch! Người nào nói với tôi rằng bất chấp kết quả của Michael ra sao cho đến cuối mùa, cậu ấy vẫn không xứng đáng dẫn dắt MU? Sự thiếu tôn trọng đó là không thể hiểu được”, Ferdinand nói.

Wayne Rooney chính là khách mời của Ferdinand trên podcast và Rooney đáp, vẫn cho rằng đây chưa phải lúc quá hào hứng: “Michael Carrick có cơ hội thể hiện mình có thể làm được gì và cho đến lúc này Michael đã làm rất tốt. Tất nhiên chúng ta còn phải xem tính bền vững trong cách cậu ấy sắp xếp đấu pháp và con người của đội bóng, nhưng 2 tuần đã qua là xuất phát điểm lý tưởng”.

Scholes nghĩ MU sẽ không giữ Carrick, vẫn có đội Premier League đón chào

Trong khi đó, Paul Scholes nói rằng từ giờ đến hết mùa giải là đủ để kiểm chứng xem Carrick có thể đưa MU xa tới đâu. Cựu tiền vệ này cũng nhấn mạnh rằng nếu MU không chọn, Carrick sau mùa giải vẫn sẽ có những CLB Premier League khác quan tâm. Nhưng Scholes cũng đồng thời nói ông không nghĩ MU sẽ giữ Carrick.

Scholes cho rằng Carrick sẽ không được MU giữ lại, nhưng sẽ có CLB Premier League khác săn đón

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Mike được Tottenham quan tâm, họ có thể sa thải Thomas Frank và nếu Mike thể hiện tốt tại MU, chắc chắn họ sẽ để mắt tới cậu ấy. MU có nên suy tính kỹ về Carrick? Nếu kết quả tốt thì có chứ. Nhưng tôi nghĩ ban lãnh đạo MU sẽ không giữ cậu ấy, họ vẫn sợ những gì xảy ra thời Solskjaer dù tôi cho rằng Ole đã bị sa thải phần nhiều vì yếu tố ngoài ý muốn”, Scholes nhận định.

Nicky Butt cũng chung ý kiến với Scholes, cho rằng: “Trong những tuần tới chúng ta sẽ biết rõ hơn bộ mặt của MU dưới tay Carrick ra sao. Carrick là một người thông minh và đủ tinh ý để hiểu rằng tình thế hiện tại cần một bàn tay lái MU đi đúng quỹ đạo. Đây đơn giản chưa phải là lúc Carrick có thể vận động tranh lấy ghế HLV trưởng cho mình, anh ấy vẫn còn quá ít danh vị để đạt được điều đó”.