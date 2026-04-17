MU nhận “gáo nước lạnh” vụ Luis Enrique, PSG "trói chân" HLV người Tây Ban Nha

Luis Enrique tiến sát hợp đồng mới với PSG

Manchester United vừa nhận thông tin không mấy tích cực trong quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới. Theo đó, HLV Luis Enrique được cho là sắp ký hợp đồng gia hạn với Paris Saint-Germain.

HLV Enrique sắp gia hạn với PSG

Theo nguồn tin của Telegraph, các cuộc đàm phán giữa đôi bên đang tiến triển thuận lợi, với bản hợp đồng mới dự kiến kéo dài đến năm 2029, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Điều này gần như đóng sập cánh cửa để Enrique cập bến Old Trafford trong tương lai gần.

Hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2027, nhưng cả hai phía đều hài lòng và muốn sớm chốt tương lai lâu dài.

MU vẫn “đau đầu” chọn thuyền trưởng

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi tháng 1, Manchester United vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho vị trí HLV trưởng chính thức. Trong thời gian tạm quyền, Michael Carrick gây ấn tượng mạnh khi giúp đội bóng duy trì vị trí thứ 3 tại Premier League, đồng thời tạo lợi thế 7 điểm so với nhóm bám đuổi ngoài top 5.

Carrick gây ấn tượng nhưng ban lãnh đạo MU vẫn chưa hoàn toàn hài lòng

Dù vậy, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vẫn cân nhắc nhiều phương án cho mùa giải tới. Ngoài Enrique, những cái tên như Oliver Glasner hay Andoni Iraola cũng nằm trong danh sách rút gọn.

Việc Enrique gần như chắc chắn ở lại PSG buộc MU phải chuyển hướng, trong bối cảnh họ cần một chiến lược gia đủ tầm để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao bóng đá Anh, tiến tới mục tiêu xây dựng lại vị thế ở châu Âu.

Thành công rực rỡ tại PSG giữ chân Enrique

Không khó hiểu khi PSG quyết tâm giữ chân Luis Enrique. Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 7/2023, ông đã mang lại thành công vang dội.

Không có nhiều khả năng HLV Enrique sẽ thay thế Carrick ở MU

Mùa trước, Enrique giúp đội bóng thủ đô nước Pháp giành cú ăn ba lịch sử, trong đó có chức vô địch Champions League đầu tiên nhờ chiến thắng 5-0 trước Inter Milan ở chung kết.

Ở mùa giải năm nay, PSG tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Liverpool với tổng tỷ số 4-0 tại tứ kết và đang tiến gần tới việc bảo vệ ngôi vương châu Âu. Tại bán kết, họ sẽ chạm trán Bayern Munich.

Bản thân Enrique cũng bác bỏ mọi tin đồn về việc từ chối gia hạn, gọi đó là “tin giả” và khẳng định ông hoàn toàn tập trung vào công việc tại Paris.

Trong bối cảnh đó, MU rõ ràng phải tính toán lại chiến lược nhân sự. Khi một mục tiêu lớn dần tuột khỏi tầm tay, “Quỷ đỏ” không còn nhiều thời gian nếu muốn ổn định băng ghế huấn luyện trước mùa giải mới.