Đua ghế nóng MU: Carrick đấu 2 "chiến tướng" Enrique và Nagelsmann

Phong độ ấn tượng giúp Carrick chiếm ưu thế

Kể từ khi trở lại Old Trafford với vai trò tạm quyền, Michael Carrick đã mang về 23/30 điểm tối đa sau 10 trận, chỉ để thua duy nhất một lần. Thành tích này không chỉ giúp ông ổn định đội bóng mà còn củng cố mạnh mẽ vị thế trong cuộc đua dài hơi cho chiếc ghế nóng tại Manchester United.

Carrick đang làm quá tốt vai trò của HLV tạm quyền

Từ một danh sách dài các ứng viên hồi tháng 1, mọi thứ giờ đây đã thay đổi đáng kể. Carrick ban đầu chỉ được giao nhiệm vụ “chữa cháy” đến hết mùa, đang dần loại bỏ các đối thủ nhờ chính kết quả trên sân.

Những đối thủ dần bị loại khỏi cuộc chơi

Trong số các ứng viên còn lại, Oliver Glasner vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh, nhưng phong độ không ổn định tại Crystal Palace khiến ông mất điểm. Không chỉ vậy, Glasner còn từng thất bại trước chính Carrick, trong khi hệ thống ba hậu vệ của nhà cầm quân người Áo cũng gây nhiều hoài nghi.

Các HLV như Marco Silva, Unai Emery hay Andoni Iraola đều đã đối đầu với Carrick trong giai đoạn này, nhưng không thể tạo ra lợi thế rõ ràng. Ngay cả Gareth Southgate vẫn xuất hiện trên bảng cược, song không thực sự thuyết phục.

Bài học từ Thomas Frank tại Tottenham cũng cho thấy việc chuyển từ một CLB tầm trung lên dẫn dắt đội bóng lớn như Man United không hề dễ dàng. Trong khi đó, đây lại là điều mà Carrick đã phần nào chứng minh mình có thể xử lý vấn đề.

Carrick sẽ phải đấu với Nagelsmann và Enrique

Cuộc đua giờ chỉ còn ba cái tên

Hiện tại, lựa chọn của Manchester United dường như chỉ còn xoay quanh ba cái tên: Michael Carrick, Luis Enrique và Julian Nagelsmann.

Luis Enrique là HLV hiện tại của Paris Saint Germain. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sở hữu hồ sơ danh hiệu ấn tượng cùng phong cách chơi bóng hiện đại. Ông từng bày tỏ mong muốn làm việc tại Premier League, nhưng vẫn còn dấu hỏi về việc liệu dự án tái thiết của Man United có đủ sức hấp dẫn.

Trong khi đó, Julian Nagelsmann đang dẫn dắt tuyển Đức hướng tới FIFA World Cup và còn hợp đồng dài hạn, khiến khả năng bổ nhiệm trở nên phức tạp, dù ông có kinh nghiệm tại Bayern Munich.

Dù ban lãnh đạo khẳng định sẽ không vội vàng đưa ra quyết định, với mùa giải vẫn còn thời gian, nhưng thực tế cho thấy: mỗi tuần trôi qua, Michael Carrick lại tiến gần hơn tới vị trí HLV trưởng chính thức.

Nếu giữ vững phong độ này, Carrick không chỉ là phương án an toàn, mà còn là lựa chọn logic nhất. Và đôi khi trong bóng đá, không cần “bom tấn”, chỉ cần đúng người, đúng thời điểm là đủ để đổi cả vận mệnh CLB.