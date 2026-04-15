Garnacho bất ngờ xóa hết ảnh Chelsea, ôn lại kỷ niệm xưa với MU

Trên kênh Tiktok của Garnacho, tất cả video mà cầu thủ này khoác áo Chelsea đều đã bị xóa. Thay vào đó, anh chỉ giữ lại những khoảnh khắc trong màu áo MU. Thậm chí, tiền đạo người Argentina còn chia sẻ lại các khoảnh khắc đó.

Việc này diễn ra sau khi anh chỉ được vào sân từ ghế dự bị ở trận Chelsea thua Man City với tỷ số 0-3 thuộc vòng 32 Ngoại hạng Anh. Gần đây, Garnacho còn chia sẻ lại quãng thời gian thi đấu cho MU. Anh thừa nhận có tiếc nuối khi chọn cách giận dỗi để rời sân Old Trafford.

Hiện phía Chelsea chưa lên tiếng về hành động của Garnacho. Người hâm mộ lo ngại ngôi sao của "The Blues" sẽ bị phạt, khi vốn dĩ cầu thủ sinh năm 2004 chưa thể hiện được nhiều ở sân Stamford Bridge. Nên nhớ gần đây Enzo Fernandez bị cấm thi đấu 2 trận vì có phát ngôn bóng gió về việc muốn chia tay Chelsea vào hè năm nay để tới Real Madrid.

Garnacho được Chelsea mua về với mức giá 40 triệu bảng. Cầu thủ này kỳ vọng việc được chơi ở Chelsea giúp anh thăng hoa, thoát khỏi quãng thời gian phải ngồi dự bị tại MU.

Nhưng cuối cùng, Garnacho chỉ mang tới nỗi thất vọng. Anh chỉ ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo sau 38 trận thi đấu. Phong độ kém cỏi như vậy khiến cầu thủ người Argentina hiếm khi được xếp đá chính. Tâm lý của Garnacho vì vậy mà đi xuống trầm trọng.

Sắp tới, Chelsea đấu MU tại vòng 33 Ngoại hạng Anh (2h, 19/4). Người hâm mộ trông đợi Garnacho được ra sân và có thể chọc thủng lưới đội bóng cũ.

Truyền thông Anh hiện đồn đoán Garnacho sẽ bị Chelsea đẩy đi dưới dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.