Nội bộ PSG hỗn loạn gây sốc: Fabian Ruiz từ chối ra sân đấu Liverpool tứ kết Cúp C1

Tranh cãi quanh tình trạng của Fabian Ruiz

Paris Saint-Germain được cho là không hài lòng với Fabian Ruiz sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha từ chối thi đấu do cảm giác đau đầu gối. Nhà đương kim vô địch UEFA Champions League xác nhận Ruiz sẽ vắng mặt ở trận tứ kết lượt đi gặp Liverpool, đồng thời tiếp tục tập riêng để hồi phục thể trạng.

Fabian Ruiz (áo đen, bên trái hàng cao nhất) kiên quyết không thi đấu cho PSG

Đáng chú ý, Ruiz đã nghỉ thi đấu từ tháng 1, dù chấn thương ban đầu chỉ được mô tả là vết bầm nhẹ ở đầu gối trái. Tuy nhiên, theo nhà báo Loic Tanzi của L’Equipe, ban lãnh đạo PSG tin rằng cầu thủ 30 tuổi đã “hoàn toàn ổn” và thậm chí có thể ra sân ở trận gặp Toulouse cuối tuần trước.

Cầu thủ kiên quyết không thi đấu khi còn đau

Dù vậy, Ruiz được cho là giữ quan điểm cứng rắn: anh sẽ không tập luyện hay thi đấu nếu vẫn cảm thấy đau. “Cậu ấy nói rất rõ chừng nào còn đau đớn, cậu ấy sẽ không ra sân. Chỉ cần có cảm giác khó chịu nhỏ, cậu ấy cũng không muốn tập luyện”, Tanzi tiết lộ.

Các đồng đội tin rằng Ruiz đã hoàn toàn bình phục chấn thương

Ruiz từng là nhân tố chủ chốt trong hành trình giành cú ăn ba của PSG mùa trước với 61 lần ra sân. Tuy nhiên, mùa này anh mới thi đấu 24 trận và đã vắng mặt trong màu áo cả PSG lẫn tuyển Tây Ban Nha kể từ đầu năm.

Luis Enrique trấn an, PSG vẫn tự tin trước Liverpool

HLV Luis Enrique đã lên tiếng xoa dịu căng thẳng, khẳng định CLB cần kiên nhẫn và tạo sự tự tin cho học trò. “Chúng tôi phải chờ đợi cầu thủ. Fabian đang tiến triển tốt nhưng vẫn cần thêm thời gian”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Mối quan hệ giữa HLV Enrique và Ruiz đang xấu đi

Ngoài Ruiz, PSG cũng không có sự phục vụ của Bradley Barcola vì chấn thương. Dù vậy, đại diện nước Pháp vẫn được đánh giá cao hơn Liverpool ở cặp đấu này. Mùa trước, PSG từng vượt qua chính Liverpool trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 trước khi lên ngôi vô địch châu Âu.

Trong khi đó, Liverpool bước vào trận đấu với tâm lý không ổn định sau thất bại 0-4 trên sân của Manchester City tại FA Cup. Đội bóng của Arne Slot hiện chỉ còn Champions League là cơ hội giành danh hiệu, đồng thời vẫn phải căng sức cho cuộc đua top 4 Premier League.