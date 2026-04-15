Casemiro rời MU vẫn sướng: Sang Mỹ làm đồng đội Messi, lương tăng gấp đôi

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Lionel Messi Manchester United

Tiền vệ Casemiro dự kiến vẫn có được cuộc sống rất thoải mái sau khi anh chia tay MU sau mùa giải 2025/26.

   

Casemiro đã xác nhận từ đầu năm nay rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng với MU. Mùa giải hiện tại được coi như quãng thời gian cuối cùng của anh tại nửa đỏ thành Manchester.

Theo tờ RTI Esporte của Brazil cho biết, Casemiro đã đạt thỏa thuận gia nhập Inter Miami sau World Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 1992 dự kiến nhận về khoản thu nhập khổng lồ. Anh sẽ nhận lương cao hơn hẳn so với khi chơi cho MU, chưa kể nhiều khoản thưởng bổ sung liên quan đến danh hiệu và doanh số bán hàng. 

Dự kiến Casemiro nhận về thu nhập gấp đôi so với đang hưởng ở MU. Hiện tiền vệ người Brazil được "Quỷ đỏ" trả lương tới 350.000 bảng/tuần. Đây cũng là con số cao nhất mà 1 cầu thủ nhận được ở sân Old Trafford. 

Casemiro rời châu Âu nhưng vẫn có thu nhập cao chót vót

Casemiro rời châu Âu nhưng vẫn có thu nhập cao chót vót

Môi trường bóng đá ở Mỹ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi chơi bóng tại Anh. Đây rõ ràng là món hời lớn mà Casemiro không nên bỏ qua. 

Truyền thông Anh cho biết việc Casemiro trở thành đồng đội của Messi ở Inter Miami chỉ là vấn đề thời gian. Trong những tháng gần đây, tiền vệ này liên tục đi tới Miami để có những cuộc đàm phán với CLB hiện được sở hữu bởi chủ tịch Beckham. 

Casemiro chưa từng chung chiến tuyến với Messi trong quá khứ. Thay vào đó, anh có nhiều lần chạm trán "El Pulga" khi còn chơi cho Real Madrid. 

Hiện Casemiro thi đấu rất thăng hoa trong màu áo MU. Anh ghi được 8 bàn và có 2 kiến tạo, con số không hề tồi đối với cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nhưng do vấn đề tuổi tác và lương quá cao, đội chủ sân Old Trafford quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với anh. 

MU đại thắng Aston Villa: Fernandes 2 kiến tạo có xuất sắc hơn Casemiro?
MU đại thắng Aston Villa: Fernandes 2 kiến tạo có xuất sắc hơn Casemiro?

Manchester United đánh bại Aston Villa 3-1 tại Old Trafford để trở lại mạch chiến thắng dưới thời HLV Michael Carrick. Trong chiến thắng này, Bruno...

Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
