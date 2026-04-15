MU 20 năm không có tiền vệ phòng ngự xuất sắc, 100 triệu bảng để xóa "điểm mù"

Tầm nhìn hoàn hảo, nghịch lý kéo dài

Một chuyên gia thị giác từng kinh ngạc trước khả năng nhận thức không gian của Michael Carrick. Trong các bài kiểm tra, ông luôn xác định chính xác vị trí của các vật thể, bất chấp sự thay đổi. Khả năng quan sát toàn cục và cảm nhận chiều sâu của ông được đánh giá là hiếm có.

Hai thập kỷ sau ngày gia nhập Old Trafford, nghịch lý xuất hiện: chính Carrick giờ đây tham gia vào công cuộc giải quyết “điểm mù” lớn nhất của CLB: vị trí tiền vệ trung tâm.

Kể từ khi Carrick được đưa về thay thế Keane năm 2006, Man United chưa bao giờ thực sự tìm được một “số 6” toàn diện. "Quỷ đỏ" cần một người có thể kiểm soát nhịp độ, đánh chặn và điều tiết trận đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Sai lầm kéo dài từ thời Sir Alex

Quan điểm cho rằng vấn đề của Man United chỉ bắt đầu sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu là chưa đầy đủ. Thực tế, những bất ổn ở tuyến giữa đã manh nha từ chính giai đoạn cuối triều đại của ông.

Các bản hợp đồng như Owen Hargreaves hay Anderson không đạt kỳ vọng. Người đầu tiên chấn thương triền miên, người thứ hai không phát triển đúng tiềm năng.

Kể từ đó, Old Trafford chứng kiến hàng loạt quyết định thiếu nhất quán: mua sắm sai định hướng, theo đuổi thất bại và lắp ghép cầu thủ không phù hợp hệ thống. Ví dụ điển hình là việc chuyển từ mục tiêu Cesc Fabregas sang ký hợp đồng với Marouane Fellaini, dù đây là hai mẫu tiền vệ hoàn toàn trái ngược.

Hay như năm 2022, CLB theo đuổi Frenkie de Jong nhưng cuối cùng lại chiêu mộ Casemiro, một hồ sơ chiến thuật khác biệt.

Cuộc đại tu tuyến giữa hè tới

Ban lãnh đạo mới, với sự tham gia của Carrick, đã nhận thức rõ vấn đề. Sau khi đầu tư mạnh cho hàng công mùa trước, ưu tiên hè này sẽ là cải tổ tuyến giữa.

Casemiro chuẩn bị rời đi, Manuel Ugarte không đáp ứng kỳ vọng, còn tương lai đội trưởng Bruno Fernandes vẫn bỏ ngỏ. Ngoài Kobbie Mainoo, lựa chọn gần như không đáng kể.

Man United dự kiến cần ít nhất hai tiền vệ mới. Một số mục tiêu đáng chú ý gồm Elliot Anderson, Sandro Tonali và Adam Wharton. Ngoài ra, các phương án như Carlos Baleba, Joao Gomes hay Mateus Fernandes cũng được cân nhắc.

Điểm chung của họ là khả năng kiểm soát bóng và điều tiết lối chơi, điều mà Man United thiếu suốt nhiều năm.

Bài học từ các đối thủ

Khả năng kiểm soát trận đấu luôn là nền tảng của các nhà vô địch. Trong 10 mùa giải gần nhất, các đội đăng quang Premier League đều vượt trội về kiểm soát bóng, độ chính xác các đường chuyền và khả năng triển khai tấn công. Ngoại lệ hiếm hoi là Leicester City mùa 2015/16.

Trong khi đó, Man United thường xuyên rơi vào trạng thái hỗn loạn, dễ mất thế trận và thủng lưới theo chuỗi. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở tuyến giữa thiếu tổ chức.

Trong 10 năm qua, chỉ 8/50 bản hợp đồng của CLB là tiền vệ đúng nghĩa. Nhiều người trong số đó như Christian Eriksen hay Nemanja Matic đã qua thời đỉnh cao.

Thua thiệt trên thị trường chuyển nhượng

Trong khi các đối thủ liên tục bổ sung những tiền vệ đẳng cấp, Man United lại chọn sai hướng. Khi N'Golo Kante và Kevin De Bruyne gia nhập Chelsea và Manchester City, “Quỷ đỏ” lại ký Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger.

Khi Fabinho và Rodri trở thành trụ cột giúp Liverpool và Man City thống trị, Man United lại đặt niềm tin vào Fred và Donny van de Beek.

Những thương vụ như Paul Pogba hay Mason Mount cũng không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Mùa hè quyết định, 100 triệu bảng xứng đáng

Những giải pháp tạm thời không còn đủ. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại đặt nặng vai trò của tuyến giữa, Man United buộc phải hành động dứt khoát.

Mùa hè tới sẽ mang tính bước ngoặt: hoặc CLB tìm ra “số 6” đẳng cấp để chấm dứt chu kỳ thất bại, hoặc “điểm mù” kéo dài suốt 20 năm sẽ tiếp tục kìm hãm tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.