MU thua Leeds ngay tại sân nhà, giới chủ đẩy nhanh kế hoạch thay Carrick?

Leeds áp đảo toàn diện, MU rệu rã

Manchester United không thể chần chừ trong việc đàm phán tìm người thay thế Michael Carrick, sau khi chứng kiến đội bóng của ông bị Leeds xé toang một cách toàn diện ngay tại Old Trafford.

MU thua đau đớn Leeds

Đây vốn là trận đấu có ý nghĩa sống còn với Leeds trong cuộc đua trụ hạng, trong khi MU gần như đã chắc suất trở lại Champions League. Tuy nhiên, sự chênh lệch về động lực và khát khao thi đấu lại thể hiện rõ ràng đến mức khó tin, kéo theo khác biệt lớn về chất lượng và tinh thần, khiến tương lai của nhiều cầu thủ Man Utd cũng như chính Carrick bị đặt dấu hỏi.

Leeds suýt mở tỷ số ngay phút thứ 3, rồi cụ thể hóa ưu thế chỉ hai phút sau đó. Thậm chí, thủ môn Senne Lammens còn suýt phản lưới nhà ở phút thứ 6. Thế trận một chiều tiếp diễn xuyên suốt hiệp một với hàng loạt cơ hội được tạo ra dồn dập.

Carrick bất lực, hàng loạt cá nhân gây thất vọng

Bình luận viên Gary Neville đã phải thốt lên khi máy quay hướng về Carrick đứng trầm ngâm ngoài đường biên, trong bối cảnh Leeds liên tục khoét vào hai cánh với Jayden Bogle và Gabriel Gudmundsson, trước khi đưa bóng vào cho Dominic Calvert-Lewin “bắt nạt” hàng thủ yếu ớt của Man Utd.

Carrick và các học trò gây thất vọng

Điều mà Carrick suy nghĩ không ai rõ, nhưng người hâm mộ thì thể hiện rõ sự thất vọng bằng những tiếng la ó ở cả hai thời điểm hết hiệp một và kết thúc trận – bất chấp chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước đó trên sân nhà.

Đáng chú ý, Carrick không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào cho tới phút 69, dù Leeds vượt trội hoàn toàn với chỉ số xG 2,03 so với 0,19 của Man Utd sau hiệp một. Không có điều chỉnh chiến thuật đáng kể nào được đưa ra, khi toàn bộ đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ” đều bị đối thủ lấn át.

Manuel Ugarte gây thất vọng khi vào thay Kobbie Mainoo, trong khi Leny Yoro tiếp tục thể hiện sự non nớt, đặt dấu hỏi lớn về khoản đầu tư 52 triệu bảng. Casemiro dù ghi bàn bằng cú đánh đầu mạnh mẽ để níu hy vọng, nhưng cũng thường xuyên mất bóng như trong giai đoạn tệ nhất của mình.

Lisandro Martinez có một trận đấu thảm họa: thua tranh chấp trên không, chuyền bóng lỗi, phá bóng thiếu dứt khoát, và đỉnh điểm là hành vi kéo tóc Calvert-Lewin dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.

Áp lực dâng cao, ghế nóng Carrick lung lay

Chơi thiếu người, Man Utd bất ngờ thi đấu khởi sắc hơn và suýt có điểm khi Casemiro thêm một lần đánh đầu nguy hiểm, còn Benjamin Sesko bị Karl Darlow từ chối. Tuy nhiên, Leeds hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Carrick đối mặt nguy cơ không được bổ nhiệm làm HLV chính thức tại MU

Ethan Ampadu và Ao Tanaka làm chủ tuyến giữa, Calvert-Lewin gây sức ép liên tục, còn Noah Okafor tỏa sáng với cú đúp – trong đó bàn thứ hai có phần may mắn sau khi bóng đổi hướng.

Chiến thắng này giúp Leeds tạo khoảng cách 6 điểm với nhóm xuống hạng, và HLV Daniel Farke có lý do để tin rằng suất trụ hạng gần như đã nằm trong tay họ.

Ở chiều ngược lại, Man Utd vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua top 4, nhưng thất bại này có thể khiến Carrick mất cơ hội được bổ nhiệm chính thức. Nếu thông tin INEOS chưa liên hệ với các ứng viên khác là chính xác, thì trận đấu này chắc chắn sẽ thúc đẩy quá trình đó diễn ra nhanh hơn.

Sự điềm tĩnh của Carrick có thể là điểm mạnh trong nhiều hoàn cảnh, nhưng trước một trận đấu đòi hỏi phản ứng tức thì, ông gần như không làm gì ngoài việc đứng nhìn và hy vọng vào khoảnh khắc cá nhân. Và đó là điều không đủ ở một đội bóng như Manchester United.

Những HLV hàng đầu như Luis Enrique, Mauricio Pochettino hay Julian Nagelsmann hoặc bất kỳ ai xứng tầm với “Quỷ đỏ” đều sẽ phải hành động trong hoàn cảnh như vậy. Carrick thì không. Và đó có thể là khác biệt quyết định tương lai của ông.