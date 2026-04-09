PSG thắng Liverpool: Enrique vẫn thấy "xấu hổ", Slot giải thích việc không dùng Salah

Luis Enrique vẫn tiếc dù thắng

PSG thắng chỉ 2-0 dù chiếm thế áp đảo trước Liverpool trong suốt trận, và sau trận HLV Luis Enrique tỏ ra rất tiếc với những cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ. "Thật tiếc, thậm chí xấu hổ nữa. Tôi nghĩ các cầu thủ đã thi đấu xứng đáng với bầu không khí người hâm mộ mang lại, nhưng chúng tôi đáng lẽ phải ghi thêm bàn. Đây là Champions League và luôn có lượt về cho đối thủ nên phải tận dụng cơ hội khi có thể", Enrique nói.

Liverpool đổi sang sơ đồ 5 hậu vệ cho trận này nhưng không hiệu quả gì, và Enrique nói ông đã lường trước mọi phương án. "Tôi hơi bất ngờ vì trước đây họ không đá đội hình này bao giờ, nhưng chúng tôi tập luyện luôn ưu tiên sự thích ứng tình huống. Chúng tôi đã quen với việc đối thủ điều chỉnh lối đá nên tối nay không phải vấn đề", Enrique giải thích.

Van Dijk trông mong điều gì ở lượt về?

Trung vệ Virgil Van Dijk tỏ ra không vui sau khi đội nhà thua quá thuyết phục và phản kháng yếu ớt trước lối chơi của PSG. Anh cho biết: "Công việc giờ chỉ càng khó khăn hơn. Chúng tôi đã cố gắng phòng thủ số đông ở vòng cấm nhưng không may bàn thua đầu tiên đến do bóng đổi hướng. Ngoài ra chúng tôi có một số pha phản công nhỏ đáng lẽ đã phải thực hiện tốt hơn".

"Thua thì không thể vui được, nhưng vẫn còn lượt về tuần sau. Hy vọng chúng tôi sẽ kiểm soát tốt hơn khi về Anfield. Trước mắt sẽ là một trận quan trọng gặp Fulham".

Ngược dòng trước PSG tại Anfield sẽ vô cùng khó kể cả dù Liverpool đã từng có những màn ngược dòng kỳ vĩ tại Anfield ở cúp châu Âu. Van Dijk nói: "Chúng tôi sẽ phải chính xác đến từng ly để có cơ hội ở lượt về. Hy vọng các cổ động viên cũng sẽ đóng vai trò lớn ở trận lượt về".

Arne Slot cho biết lý do không đưa Salah vào

Mohamed Salah đã không được tung vào sân trong trận này và trước trận phong độ của Salah đã chạm đáy tới mức quyết định đẩy Salah dự bị không làm nhiều fan Liverpool ngạc nhiên. Nhưng Liverpool sau khi bị dẫn 0-2 vẫn phải chờ đến tầm phút 77 để thay người, và Salah không nằm trong số được tung vào.

HLV Arne Slot đã phải giải thích về chuyện này, ông nói: "Chúng tôi không tấn công được, PSG giữ bóng quá tốt và chúng tôi hiểu rằng với thế trận này sẽ rất khó để ghi được bàn. 15-20 phút cuối là chúng tôi cố cầm cự vì biết bọn họ có thể ghi thêm bàn qua số cơ hội tạo ra. Nếu đá tốt hơn thì chúng tôi đã có thể có điều kiện đưa Salah vào, nhưng thay vào đó tôi quyết định giữ sức cho Salah cuối tuần này".

Slot dù vậy vẫn tin vào một màn ngược dòng. Ông nói: "Nếu nhìn lại toàn bộ trận đấu, chúng tôi có lẽ phải cảm thấy may mắn khi chỉ để thua 0-2. Bàn thua đầu tiên thật khó để chấp nhận; trước đó chúng tôi hầu như chưa để lộ một sơ hở nào. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Anfield".