Ngoại hạng Anh hỗn loạn & kịch tính: MU còn nguyên cửa top 4, đua ngôi đầu khó lường

⚔️ Chelsea – kẻ ngáng đường bất ngờ

Dù đội hình sứt mẻ trầm trọng với việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột, Chelsea vẫn trình diễn một bộ mặt kiên cường. Cặp trung vệ trẻ Acheampong – Badiashile được đôn lên bất đắc dĩ, nhưng đoàn quân của HLV Enzo Maresca lại nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số sớm ở phút 14 do công Moises Caicedo.

Liverpool thua đau Chelsea

Trong khi đó Liverpool ra sân với nhiều xáo trộn. Đáng chú ý là việc HLV Arne Slot ném Florian Wirtz và Hugo Ekitike lên ghế dự bị. Những điều chỉnh của Slot trong hiệp 2 giúp Liverpool có bàn gỡ hòa 1–1 ở phút 63 nhờ công Cody Gakpo.

Thế nhưng, bi kịch quen thuộc lại lặp lại. Khi đồng hồ bước sang phút 90+5, tài năng trẻ người Brazil là Estevao dứt điểm cận thành chính xác, ấn định chiến thắng 2–1 cho Chelsea và đẩy Liverpool rơi khỏi đỉnh bảng.

⚡ Liverpool đánh mất “ADN phút bù giờ”

Từng là biểu tượng của những màn ngược dòng kịch tính, Liverpool giờ đây lại trở thành nạn nhân của chính “thói quen” ấy. Hai vòng gần nhất, cả Crystal Palace (phút 90+7) lẫn Chelsea (phút 90+5) đều ghi bàn kết liễu "The Kop" trong thời gian bù giờ.

Không chỉ mất điểm, Liverpool còn đánh mất hình ảnh đội bóng bản lĩnh, lạnh lùng và máu lửa vốn là thương hiệu dưới thời Klopp. Arne Slot có triết lý rõ ràng, nhưng dường như vẫn thiếu một điều gì đó để đội bóng này giữ được sự sắc sảo và lì lợm đúng kiểu “Liverpool thật sự”.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 7

🚀 Arsenal lên đỉnh, cuộc đua nóng từ sớm

Chiến thắng 2–0 trước West Ham giúp Arsenal của Mikel Arteta vươn lên ngôi đầu bảng với 16 điểm, hơn Liverpool đúng 1 điểm. "Pháo thủ" đang thể hiện phong độ ổn định với lối chơi kiểm soát, tốc độ và hiệu quả – điều họ từng thiếu trong các cuộc đua vô địch trước đây.

Ở phía sau, Tottenham, Bournemouth và Man City đang bám sát, khiến cục diện Premier League trở nên cực kỳ khó lường.

Ở vòng đấu này, Man City khó nhọc hạ Brentford 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Erling Haaland ngay phút thứ 9. Khả năng phòng ngự của "Man xanh" mùa này được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, "ngựa ô" Crystal Palace lại bất ngờ thất bại 1-2 trên sân của Everton.

MU đang dần hồi sinh

🔴 MU tìm lại niềm vui – dấu ấn Amorim

Cũng trong vòng 7, Manchester United đã tìm lại niềm vui sau thất bại trên sân Brentford. Chiến thắng 2–0 trong cuộc tiếp đón Sunderland tại Old Trafford không chỉ giúp "Quỷ đỏ" có 3 điểm mà còn mang đến sự tươi mới trong cách vận hành.HLV Ruben Amorim mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đồng thời thay đổi hệ thống pressing tầm cao. Kết quả: MU chơi mạch lạc, tốc độ và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Với 10 điểm, MU hiện đã xếp thứ 10 – chưa cao, nhưng là tín hiệu khởi sắc sau khởi đầu chật vật. "Quỷ đỏ" đang chỉ kém đội xếp thứ 4 khoảng cách 4 điểm và vẫn còn nguyên cửa đua vé dự cúp C1 mùa tới.

🔥 Cuộc chiến ngôi vương đã chính thức bắt đầu

Chỉ sau 7 vòng, ngôi đầu đã đổi chủ, Liverpool sa sút, Chelsea trên đà hồi sinh, Arsenal thăng hoa, còn Man City vẫn duy trì sự ổn định dù có những thay đổi về mặt chiến thuật. Mùa giải 2025/26 đang dần hiện ra như một Premier League đúng nghĩa: hỗn loạn, bất ngờ và đầy kịch tính.

Một pha trượt chân ở Stamford Bridge, có thể chỉ là bước lùi nhỏ của Liverpool – nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một cuộc soán ngôi không khoan nhượng kéo dài suốt mùa giải.

Bảng xếp hạng sau vòng 7 Ngoại hạng Anh