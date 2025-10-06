Amorim khẩu chiến với huyền thoại MU, áp lực lớn đè nặng các cầu thủ

🧨 Amorim than phiền cầu thủ bị ảnh hưởng bởi "chuyên gia"

Sau chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Sunderland trên sân nhà, HLV Ruben Amorim thừa nhận ông lo ngại các học trò đang bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích từ truyền thông, đặc biệt là từ những cựu danh thủ như Gary Neville, Wayne Rooney hay Paul Scholes. Theo ông, “tiếng ồn” từ dư luận đang làm suy giảm sự tự tin của cầu thủ và khiến họ khó tiếp thu chỉ đạo chiến thuật.

MU đánh bại Sunderland ở vòng 7 Ngoại hạng Anh

🔥 Neville đáp trả gay gắt

Trên podcast cá nhân, Neville không kiềm chế: “Tôi không có thời gian cho chuyện đó. Nếu để bình luận viên tác động đến tâm lý, anh ta không xứng đáng chơi cho Manchester United. Đơn giản vậy thôi”.

Cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" nhắc lại thời của mình: “Alan Hansen từng nói chúng tôi sẽ chẳng giành được gì với lũ ‘trẻ con’. Chúng tôi bị công kích dữ dội, nhưng đó là bóng đá. Ở Manchester United, áp lực là điều hiển nhiên. Hoặc vượt qua, hoặc rời đi, chỉ có vậy thôi".

⚠️ “Văn hóa đổ lỗi” – vấn đề lớn hơn kết quả

Neville cho rằng phát ngôn của Amorim phản ánh vấn đề sâu xa hơn: một nền văn hóa thiếu tinh thần trách nhiệm và luôn tìm cách đổ lỗi: “Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho ai khi thua trận. Trong phòng thay đồ, chúng tôi tự nhận sai, đối diện với thất bại, đó mới là bản lĩnh thật sự".

Theo Neville, việc chỉ trích giới truyền thông là dấu hiệu nguy hiểm của sự yếu đuối. Huyền thoại của sân Old Trafford chốt lại: “Tâm lý bao biện, tìm đường tắt, đổ lỗi cho người khác - đó là điều tệ hại nhất trong cuộc sống. Cách duy nhất để khiến dư luận im lặng là chiến thắng. Và hiện tại, họ chưa làm được điều đó".

HLV Amorim và huyền thoại Neville đấu khẩu

📉 Áp lực bủa vây Amorim

Manchester United chỉ thắng ba trong bảy trận mở màn, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dù Mason Mount và Benjamin Sesko đã giúp đội nhà hạ Sunderland, tương lai của Amorim vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Áp lực hiện tại với HLV người Bồ Đào Nha có sự cộng hưởng rất lớn từ kết quả bết bát ở mùa giải trước, khi MU chỉ xếp hạng 15 tại Ngoại hạng Anh và thất bại ở trận chung kết Europa League với Tottenham.