Amorim khẩu chiến với huyền thoại MU, áp lực lớn đè nặng các cầu thủ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Amorim khẩu chiến với huyền thoại MU, áp lực lớn đè nặng các cầu thủ

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Gary Neville đã chỉ trích thẳng thừng HLV Ruben Amorim sau khi thuyền trưởng của Manchester United đổ lỗi cho giới truyền thông vì phong độ tệ hại của đội bóng.

   

🧨 Amorim than phiền cầu thủ bị ảnh hưởng bởi "chuyên gia"

Sau chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Sunderland trên sân nhà, HLV Ruben Amorim thừa nhận ông lo ngại các học trò đang bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích từ truyền thông, đặc biệt là từ những cựu danh thủ như Gary Neville, Wayne Rooney hay Paul Scholes. Theo ông, “tiếng ồn” từ dư luận đang làm suy giảm sự tự tin của cầu thủ và khiến họ khó tiếp thu chỉ đạo chiến thuật.

MU đánh bại Sunderland ở vòng 7 Ngoại hạng Anh

MU đánh bại Sunderland ở vòng 7 Ngoại hạng Anh

🔥 Neville đáp trả gay gắt

Trên podcast cá nhân, Neville không kiềm chế: “Tôi không có thời gian cho chuyện đó. Nếu để bình luận viên tác động đến tâm lý, anh ta không xứng đáng chơi cho Manchester United. Đơn giản vậy thôi”.

Cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" nhắc lại thời của mình: “Alan Hansen từng nói chúng tôi sẽ chẳng giành được gì với lũ ‘trẻ con’. Chúng tôi bị công kích dữ dội, nhưng đó là bóng đá. Ở Manchester United, áp lực là điều hiển nhiên. Hoặc vượt qua, hoặc rời đi, chỉ có vậy thôi".

⚠️ “Văn hóa đổ lỗi” – vấn đề lớn hơn kết quả

Neville cho rằng phát ngôn của Amorim phản ánh vấn đề sâu xa hơn: một nền văn hóa thiếu tinh thần trách nhiệm và luôn tìm cách đổ lỗi: “Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho ai khi thua trận. Trong phòng thay đồ, chúng tôi tự nhận sai, đối diện với thất bại, đó mới là bản lĩnh thật sự".

Theo Neville, việc chỉ trích giới truyền thông là dấu hiệu nguy hiểm của sự yếu đuối. Huyền thoại của sân Old Trafford chốt lại: “Tâm lý bao biện, tìm đường tắt, đổ lỗi cho người khác - đó là điều tệ hại nhất trong cuộc sống. Cách duy nhất để khiến dư luận im lặng là chiến thắng. Và hiện tại, họ chưa làm được điều đó".

HLV Amorim và huyền thoại Neville đấu khẩu

HLV Amorim và huyền thoại Neville đấu khẩu

📉 Áp lực bủa vây Amorim

Manchester United chỉ thắng ba trong bảy trận mở màn, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dù Mason Mount và Benjamin Sesko đã giúp đội nhà hạ Sunderland, tương lai của Amorim vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Áp lực hiện tại với HLV người Bồ Đào Nha có sự cộng hưởng rất lớn từ kết quả bết bát ở mùa giải trước, khi MU chỉ xếp hạng 15 tại Ngoại hạng Anh và thất bại ở trận chung kết Europa League với Tottenham.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Thủ môn trẻ Lammens giải cứu MU, được yêu mến hơn Onana - Bayindir
Thủ môn trẻ Lammens giải cứu MU, được yêu mến hơn Onana - Bayindir

Người hâm mộ MU đã nhanh chóng nghĩ ra một bài hát mới dành cho Senne Lammens sau khi thủ môn người Bỉ có màn ra mắt đầy ấn tượng. Gia nhập từ Royal...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 08:14 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN