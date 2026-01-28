Fernandes đòi lương cao nhất MU, "Quỷ đỏ" khó xử chuyện bán hay giữ

Tờ The Mirror tiết lộ Fernandes đang đòi hỏi mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần để ở lại MU lâu dài. Hiện hợp đồng của tiền vệ người Bồ Đào Nha còn hạn tới hè năm 2027.

Fernandes là 1 trong những cầu thủ MU có phong độ cao nhất ở mùa giải 2025/26. Anh ghi 5 bàn và 11 kiến tạo sau 22 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Điều đáng nói, Fernandes duy trì màn trình diễn ổn định suốt từ thời điểm anh mới tới MU cho đến nay. Ở tuổi 31, anh còn được các đội bóng ở Saudi Arabia quan tâm khi có thể nhận về mức đãi ngôi vô cùng hậu hĩnh. Đó là lý do để tiền vệ người Bồ Đào Nha đòi hỏi tăng lương từ 300.000 bảng/tuần lên 400.000 bảng/tuần.

Fernandes đòi hỏi khiến MU băn khoăn

MU đang trong giai đoạn cải cách quỹ lương. Nửa đỏ thành Manchester không muốn quỹ lương phình to, đặc biệt với cầu thủ sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 9/2027 như Fernandes.

Với tình hình như vậy, MU phải rất đắn đo trong việc bán hay giữ Fernandes. Các đội bóng Saudi Arabia sẽ trả cho "Quỷ đỏ" khoản phí chuyển nhượng không hề nhỏ ở thương vụ này. Nhưng nếu chia tay tiền vệ sinh năm 1994, MU sẽ rất vất vả tìm người thay thế.

Mọi thứ có thể trở nên đơn giản hơn đối với MU khi Casemiro được cho là sẽ rời đội vào mùa hè này sau khi hết hạn hợp đồng. Tiền vệ người Brazil hiện nhận mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần tại Old Trafford. Việc anh ra đi sẽ giải phóng khoản ngân sách đáng kể để đội chủ sân Old Trafford có thể đáp ứng yêu cầu tăng lương của Bruno Fernandes.

Trong 6 mùa giải khoác áo MU, Fernandes đã 4 lần được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm theo giải thưởng Sir Matt Busby. Đây là con số nhiều nhất từ khi giải thưởng này ra đời vào năm 1988.