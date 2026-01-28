Fernandes đòi lương cao nhất MU, "Quỷ đỏ" khó xử chuyện bán hay giữ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Chelsea
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PSV vs Bayern Munich
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Galatasaray
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Liverpool vs Qarabağ
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Barcelona vs Copenhagen
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético de Madrid vs Bodø / Glimt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Arsenal vs Kairat
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Monaco vs Juventus
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Ajax vs Olympiakos Piraeus
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Fernandes đòi lương cao nhất MU, "Quỷ đỏ" khó xử chuyện bán hay giữ

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Bruno Fernandes

MU hiểu tầm quan trọng của Bruno Fernandes, nhưng việc anh đòi tăng lương quá cao khiến ban lãnh đạo đội bóng phân vân nhiều.

   

Tờ The Mirror tiết lộ Fernandes đang đòi hỏi mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần để ở lại MU lâu dài. Hiện hợp đồng của tiền vệ người Bồ Đào Nha còn hạn tới hè năm 2027.

Fernandes là 1 trong những cầu thủ MU có phong độ cao nhất ở mùa giải 2025/26. Anh ghi 5 bàn và 11 kiến tạo sau 22 trận ra sân trên mọi đấu trường. 

Điều đáng nói, Fernandes duy trì màn trình diễn ổn định suốt từ thời điểm anh mới tới MU cho đến nay. Ở tuổi 31, anh còn được các đội bóng ở Saudi Arabia quan tâm khi có thể nhận về mức đãi ngôi vô cùng hậu hĩnh. Đó là lý do để tiền vệ người Bồ Đào Nha đòi hỏi tăng lương từ 300.000 bảng/tuần lên 400.000 bảng/tuần.

Fernandes đòi hỏi khiến MU băn khoăn

Fernandes đòi hỏi khiến MU băn khoăn

MU đang trong giai đoạn cải cách quỹ lương. Nửa đỏ thành Manchester không muốn quỹ lương phình to, đặc biệt với cầu thủ sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 9/2027 như Fernandes.

Với tình hình như vậy, MU phải rất đắn đo trong việc bán hay giữ Fernandes. Các đội bóng Saudi Arabia sẽ trả cho "Quỷ đỏ" khoản phí chuyển nhượng không hề nhỏ ở thương vụ này. Nhưng nếu chia tay tiền vệ sinh năm 1994, MU sẽ rất vất vả tìm người thay thế. 

Mọi thứ có thể trở nên đơn giản hơn đối với MU khi Casemiro được cho là sẽ rời đội vào mùa hè này sau khi hết hạn hợp đồng. Tiền vệ người Brazil hiện nhận mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần tại Old Trafford. Việc anh ra đi sẽ giải phóng khoản ngân sách đáng kể để đội chủ sân Old Trafford có thể đáp ứng yêu cầu tăng lương của Bruno Fernandes.

Trong 6 mùa giải khoác áo MU, Fernandes đã 4 lần được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm theo giải thưởng Sir Matt Busby. Đây là con số nhiều nhất từ khi giải thưởng này ra đời vào năm 1988.

Carrick thắng 2 đại chiến cùng MU: Khó khăn thật sự mới bắt đầu
Carrick thắng 2 đại chiến cùng MU: Khó khăn thật sự mới bắt đầu

MU đã mở đầu kỷ nguyên Carrick với 2 trận thắng, nhưng bây giờ mới là lúc khó khăn xuất hiện.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 09:26 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN