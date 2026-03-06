Klopp có thể dẫn dắt ĐT Đức sau World Cup, MU sáng cửa có Nagelsmann làm HLV trưởng

Klopp sẽ không trở lại Premier League

Gần đây đã có thông tin cho hay HLV Jurgen Klopp đang muốn trở lại công tác huấn luyện. Ông đã chán ngấy vai trò giám đốc ở tập đoàn Red Bull và có vẻ cũng có bất đồng với một số nhân vật cao cấp trong tổ chức.

HLV Jurgen Klopp có vẻ đã quyết định chia tay Red Bull

Mới đây Sky Sports Germany cho hay Klopp đang cân nhắc lựa chọn của mình và đó chắc chắn không phải là ở Premier League. Ông sẽ không nhận bất cứ công việc nào tại Anh vì lòng trung thành với Liverpool. Bên cạnh đó Klopp cũng sẽ không nhận việc ở những đội nào muốn ông làm kiểu dự án lâu dài, ông đã đủ mệt với những năm xây dựng Dortmund & Liverpool trong khi đã 58 tuổi.

Điều đó khiến Klopp có 2 lựa chọn lớn: Real Madrid, hoặc ĐT Đức. Real Madrid dường như đã chấp nhận thực tế rằng Alvaro Arbeloa không xứng tầm dẫn dắt đội bóng nên họ cần một nhà cầm quân uy tín để dẫn dắt dàn sao. Không chỉ Klopp mà họ cũng đang thăm dò phía Max Allegri ở AC Milan.

ĐT Đức thay tướng hậu World Cup, Nagelsmann sẽ về MU?

Đáng chú ý là với trường hợp ĐT Đức, Klopp vẫn có khả năng trở thành HLV trưởng ĐTQG sau World Cup 2026 nếu Julian Nagelsmann không đạt thành tích tốt. Nagelsmann đã gia hạn hợp đồng sang EURO 2028 nhưng gần đây đã có nhiều phàn nàn về cách làm việc của nhà cầm quân trẻ tuổi này, đặc biệt là việc Nagelsmann quá ưu ái một số cầu thủ dù phong độ thấp (Goretzka).

Nagelsmann vẫn tại vị ĐT Đức nhưng gần đây đã rộ thông tin ông có thể từ chức sau World Cup 2026

Nếu Nagelsmann rời tuyển để trở lại làm việc ở cấp CLB, không chừng chính Real Madrid có thể sẽ để mắt tới ông. Nhưng bên cạnh đó, MU đã được báo chí Đức đồn là một trong những CLB đang quan tâm tới Nagelsmann, MU vẫn chưa an tâm về Michael Carrick và muốn một HLV giàu kinh nghiệm dẫn dắt các đội mạnh, lẫn quen với cách làm việc ở một CLB hay dự cúp châu Âu.

Nếu Klopp được mời kế tục Nagelsmann ở ĐT Đức thì MU rất có thể sẽ đẩy nhanh việc tiếp cận nhà cầm quân 38 tuổi này. Nagelsmann vẫn còn rất trẻ trong làng HLV nhưng đã có kinh nghiệm đủ lâu để đảm nhiệm một công việc giàu áp lực, và đủ trẻ để kiên nhẫn cho một quá trình xây dựng lâu dài.