Klopp có thể dẫn dắt ĐT Đức sau World Cup, MU sáng cửa có Nagelsmann làm HLV trưởng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Klopp có thể dẫn dắt ĐT Đức sau World Cup, MU sáng cửa có Nagelsmann làm HLV trưởng

Sự kiện: HLV Jurgen Klopp Manchester United Đội tuyển Đức

Tương lai của HLV Jurgen Klopp đang gây nhiều tò mò và dù ông không định trở về Anh, bến đỗ tiếp theo của ông có thể khiến MU chọn ra được HLV mới.

   

Klopp sẽ không trở lại Premier League

Gần đây đã có thông tin cho hay HLV Jurgen Klopp đang muốn trở lại công tác huấn luyện. Ông đã chán ngấy vai trò giám đốc ở tập đoàn Red Bull và có vẻ cũng có bất đồng với một số nhân vật cao cấp trong tổ chức.

HLV Jurgen Klopp có vẻ đã quyết định chia tay Red Bull

HLV Jurgen Klopp có vẻ đã quyết định chia tay Red Bull

Mới đây Sky Sports Germany cho hay Klopp đang cân nhắc lựa chọn của mình và đó chắc chắn không phải là ở Premier League. Ông sẽ không nhận bất cứ công việc nào tại Anh vì lòng trung thành với Liverpool. Bên cạnh đó Klopp cũng sẽ không nhận việc ở những đội nào muốn ông làm kiểu dự án lâu dài, ông đã đủ mệt với những năm xây dựng Dortmund & Liverpool trong khi đã 58 tuổi.

Điều đó khiến Klopp có 2 lựa chọn lớn: Real Madrid, hoặc ĐT Đức. Real Madrid dường như đã chấp nhận thực tế rằng Alvaro Arbeloa không xứng tầm dẫn dắt đội bóng nên họ cần một nhà cầm quân uy tín để dẫn dắt dàn sao. Không chỉ Klopp mà họ cũng đang thăm dò phía Max Allegri ở AC Milan.

ĐT Đức thay tướng hậu World Cup, Nagelsmann sẽ về MU?

Đáng chú ý là với trường hợp ĐT Đức, Klopp vẫn có khả năng trở thành HLV trưởng ĐTQG sau World Cup 2026 nếu Julian Nagelsmann không đạt thành tích tốt. Nagelsmann đã gia hạn hợp đồng sang EURO 2028 nhưng gần đây đã có nhiều phàn nàn về cách làm việc của nhà cầm quân trẻ tuổi này, đặc biệt là việc Nagelsmann quá ưu ái một số cầu thủ dù phong độ thấp (Goretzka).

Nagelsmann vẫn tại vị ĐT Đức nhưng gần đây đã rộ thông tin ông có thể từ chức sau World Cup 2026

Nagelsmann vẫn tại vị ĐT Đức nhưng gần đây đã rộ thông tin ông có thể từ chức sau World Cup 2026

Nếu Nagelsmann rời tuyển để trở lại làm việc ở cấp CLB, không chừng chính Real Madrid có thể sẽ để mắt tới ông. Nhưng bên cạnh đó, MU đã được báo chí Đức đồn là một trong những CLB đang quan tâm tới Nagelsmann, MU vẫn chưa an tâm về Michael Carrick và muốn một HLV giàu kinh nghiệm dẫn dắt các đội mạnh, lẫn quen với cách làm việc ở một CLB hay dự cúp châu Âu.

Nếu Klopp được mời kế tục Nagelsmann ở ĐT Đức thì MU rất có thể sẽ đẩy nhanh việc tiếp cận nhà cầm quân 38 tuổi này. Nagelsmann vẫn còn rất trẻ trong làng HLV nhưng đã có kinh nghiệm đủ lâu để đảm nhiệm một công việc giàu áp lực, và đủ trẻ để kiên nhẫn cho một quá trình xây dựng lâu dài.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Rộ tin HLV Jurgen Klopp sớm tái xuất, MU - Real Madrid đứng ngồi không yên
Rộ tin HLV Jurgen Klopp sớm tái xuất, MU - Real Madrid đứng ngồi không yên

Theo thông tin từ Áo, HLV Jurgen Klopp có thể sớm rời cương vị Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp Sky Germany) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 15:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
HLV Jurgen Klopp Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN