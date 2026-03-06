MU lộ điểm yếu thể lực: Phương pháp mới phản tác dụng, Carrick cần thay đổi gấp

Phương pháp của Carrick phản tác dụng

Man United dưới thời Michael Carrick đã có lần đầu tiên thua tại Ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu đáng thất vọng khi "Quỷ đỏ" không thể tận dụng ưu thế hơn người trong suốt hiệp hai. Tất cả đều thấy được Man United đã không theo được cường độ thi đấu của đối thủ. Đội hình mỏng là một nguyên nhân nhưng theo Manchester Evening News, vấn đề còn có thể tới từ phương pháp huấn luyện của ông thầy người Anh.

Phương pháp tập luyện của Carrick có thể đang phản tác dụng

Kể từ sau khi được bổ nhiệm, Carrick đã thay đổi các buổi tập so với thời Ruben Amorim. Ông thầy người Anh rút ngắn thời gian tập luyện lại nhưng tăng cường độ vận động. Carrick cũng tập trung vào việc huấn luyện cá nhân hơn là tập chiến thuật. Điều đó giúp các cầu thủ MU cải thiện đáng kể về mặt phong độ. Bằng chứng là hầu như ai cũng thi đấu tốt hơn so với thời Amorim.

Tuy nhiên, những buổi tập ngắn nhưng có cường độ cao ấy đang dần phản tác dụng. Phương pháp này sẽ phù hợp hơn khi Man United có lịch thi đấu dày đặc. Còn ở thời điểm hiện tại, "Quỷ đỏ" chỉ thi đấu tại Ngoại hạng Anh và hiếm khi phải thi đấu với mật độ 3-4 ngày/trận.

Chính vì vậy, khi phải đá nhiều hơn 1 trận/tuần, các cầu thủ Man United tỏ ra đuối hơn đối thủ khi phải di chuyển liên tục ở cường độ cao. Ngoài ra, phương pháp này chỉ giúp những cầu thủ thường xuyên được ra sân có được phong độ tốt. Bởi vậy không ngạc nhiên khi những cầu thủ dự bị của Man United chơi tệ khi được tung vào sân.

Carrick nên điều chỉnh điều gì?

Đây có thể là điều Carrick cần phải điều chỉnh ngay lập tức. Những buổi tập dài hơi nên được cân nhắc đưa trở lại trong khi chế độ tập luyện cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Để các cầu thủ có được trạng thái tốt nhất, những trận đấu giao hữu nên được tổ chức.

Với lịch thi đấu sắp tới, Man United sẽ có quãng nghỉ lên tới 11 ngày trước khi gặp Aston Villa (15/3) và quãng nghỉ lên tới 24 ngày giữa trận đấu với Bournemouth (20/3) và Leeds United (13/4). Những trận giao hữu kín nên được tổ chức trong khoảng thời gian này.

Trước đó, CLB từng có ý định sang Trung Đông đá giao hữu để kiếm tiền nhưng kế hoạch này nhiều khả năng bị hủy bỏ với tình hình căng thẳng ở khu vực này. Bởi vậy, những buổi giao hữu kín sẽ là cơ hội tốt để Carrick thử nghiệm chiến thuật cũng như để các cầu thủ giữ được hoặc tìm được phong độ cao nhất.