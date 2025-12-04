MU "mở khóa" bí kíp chiến thắng mới: Cần thêm những hiệp 2 điên rồ

MU sắp bước vào cuộc chạm trán West Ham ở vòng 14 Ngoại hạng Anh với tinh thần hưng phấn sau màn ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1 cuối tuần qua. Chiến thắng đó giúp "Quỷ đỏ" cắt chuỗi toàn hòa và thua suốt 3 vòng, chấm dứt chuỗi trận không thắng tại sân Selhurst Park kéo dài từ năm 2020.

Đây là lần đầu tiên, MU thắng sau khi bị dẫn bàn ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2. Trên thực tế, họ chưa thắng trận nào trong 10 trận Ngoại hạng Anh gần nhất khi bị dẫn bàn ở hiệp đấu đầu tiên. Nói vậy để thấy, MU rất hiếm khi tạo cảm giác có thể ngược dòng mỗi lần thủng lưới trước và chiến thắng vừa qua kỳ lạ đến thế nào.

MU như một đội bóng khác trong trận thắng Crystal Palace

Hiệp đấu kỳ lạ của MU

Mọi thứ càng trở nên khó hiểu hơn bởi tác giả 2 pha lập công cho "Quỷ đỏ" là Joshua Zirkzee - người mới ghi bàn trở lại ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12/2024 và Mason Mount - người lần đầu tiên thi đấu trọn vẹn 90 phút tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập MU năm 2023.

Thậm chí ở tình huống đá phạt dẫn tới bàn ấn định tỷ số 2-1, Mason Mount tiết lộ anh và Bruno Fernandes vẫn đang bàn bạc phương án sút phạt cho đến trước khi lập công.

Điều gì tạo nên sự khởi sắc của MU trong hiệp 2? Câu trả lời phần nào nằm ở vấn đề thể lực. Crystal Palace chỉ có chưa đầy 62 giờ nghỉ sau trận đấu ở Conference League gặp Strasbourg, chưa kể HLV Oliver Glasner giữ nguyên 8 vị trí trong đội hình xuất phát.

Hệ quả tất yếu, Crystal Palace bước vào hiệp 2 với tốc độ và sức ép giảm rõ rệt, và chỉ 9 phút sau khi bóng lăn trở lại, họ bị MU gỡ hòa, từ đó thế trận đổi chiều.

Cần thêm những hiệp 2 "điên rồ"

Tất nhiên, sẽ không công bằng nếu quy toàn bộ chiến thắng của MU cho việc đối thủ xuống sức bởi HLV Amorim cũng có điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân như Zirkzee cũng có màn trình diễn vượt kỳ vọng (Overperformance, có thành tích tốt hơn thống kê thường xuyên về một cầu thủ). Ngoài việc ghi bàn gỡ hòa, tiền đạo người Hà Lan còn có sự thay đổi tích cực: Tỷ lệ chuyền bóng chính xác tăng từ 57% lên 77% sau giờ nghỉ, thực hiện 6 tình huống làm tường thành công (cao nhất trong các cầu thủ ở vòng 13).

MU cần học cách đá tốt trong hiệp 2 cũng như sau khi bị dẫn bàn

Trong mùa cuối cùng thi đấu cho Bologna, Zirkzee đứng thứ 3 Serie A về số pha làm tường. Đây là một phần quan trọng trong phong cách chơi của anh, và cũng là mắt xích then chốt trong kế hoạch chiến thuật của Amorim.

Một chiến thắng chưa nói lên quá nhiều điều. Nên nhớ, không phải trận nào MU cũng hưởng lợi từ việc đối thủ suy giảm thể lực như chiến thắng trên sân Selhurst Park (điền hình như West Ham sắp tới). Liệu người hâm mộ có thể tiếp tục chứng kiến hình ảnh dàn sao "Quỷ đỏ" vùng lên sau khi bị dẫn bàn và tạo ra những hiệp 2 "điên rồ" trong tương lai?