Arsenal mất thêm trụ cột vì chấn thương: Arteta bức xúc chỉ trích Ngoại hạng Anh

Arsenal trả giá cho chiến thắng

Arsenal đã giành chiến thắng 2-0 trước Brentford trên sân nhà Emirates vào rạng sáng 4/12 (giờ Việt Nam), qua đó nới rộng cách biệt lên 5 điểm với đội bám đuổi Man City trên BXH Ngoại hạng Anh. Mikel Merino và Bukayo Saka là những người ghi bàn, qua đó kéo dài chuỗi bất bại của “Pháo thủ” lên 18 trận và duy trì lợi thế tại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, niềm vui của HLV Arteta không trọn vẹn khi Declan Rice và Cristhian Mosquera đều phải rời sân.

Mosquera tập tễnh rời sân ngay trước giờ nghỉ

Mosquera xuất phát bên cạnh Piero Hincapie trong bối cảnh bộ đôi trung vệ số một William Saliba và Gabriel Magalhaes đều vắng mặt. Tuy nhiên, trung vệ trẻ người Tây Ban Nha phải rời sân ngay trước giờ nghỉ giải lao, nhường chỗ cho Jurrien Timber. Với Rice, tiền vệ người Anh dường như gặp vấn đề ở bắp chân vào cuối trận.

Cả hai gia nhập danh sách chấn thương vốn đã dày đặc của Arsenal trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Ở trận đấu này, Saliba, Gabriel, Kai Havertz và Leandro Trossard đều ngồi ngoài, trong khi Martin Odegaard, Noni Madueke và Viktor Gyokeres chỉ vừa trở lại sau chấn thương.

Arteta chỉ trích lịch thi đấu Premier League

Arsenal vừa thi đấu Champions League hồi giữa tuần trước, rồi làm khách Chelsea vào cuối tuần qua. “Pháo thủ” tiếp tục phải hành quân tới Aston Villa trong trận đá sớm vòng 15 Ngoại hạng Anh cuối tuần này, chỉ 3 ngày sau khi thắng Brentford.

Declan Rice cũng cần được chăm sóc y tế trước khi rời sân

Sau trận, HLV Arteta bức xúc nói: “Đó không bao giờ là tin tốt. Rice buộc phải rời sân. Chúng tôi chưa biết chính xác và cần chờ kiểm tra. Cậu ấy có thể đi lại nhưng không thể tiếp tục thi đấu. Cậu ấy đã phải chơi rất nhiều phút, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào. Chúng tôi đá tối thứ Tư (giờ địa phương) rồi lại phải đá vào sáng thứ Bảy. Nếu có thể, họ (BTC Ngoại hạng Anh) hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian để hồi phục, giúp đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ.

Có lẽ không phải chỉ vì một yếu tố, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giúp các cầu thủ và giúp cả giải đấu. Chỉ cần thêm 1 ngày nghỉ, đặc biệt là với những đội thi đấu nhiều ở châu Âu. Chúng ta đều sẽ hưởng lợi từ điều đó. Chưa bao giờ có lịch thi đấu dày đặc đến thế, không chỉ ở Ngoại hạng Anh mà còn ở các giải quốc tế. Đây không phải tranh cãi gì, mà đơn giản là lẽ thường. Tới lúc nào đó, điều này trở nên quá tải và các cầu thủ không phải là những cỗ máy”.

Về Mosquera, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Mosquera cũng tương tự. Chúng tôi cũng phải chờ xem. Có thể là phần đầu gối hoặc mắt cá, chúng tôi chưa rõ. Cậu ấy không mô tả chính xác được cảm giác, nhưng rõ ràng không thể tiếp tục thi đấu”.