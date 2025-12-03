Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City bám sát Arsenal, Everton bắt kịp Liverpool & MU

Man City trải qua trận đấu vô cùng nghẹt thở trước Fulham. Họ chơi áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu, có lúc dẫn đối thủ tới 5-1. Nhưng rốt cuộc, nửa xanh thành Manchester lại chơi chệch choạc và để đối phương ghi 3 bàn liên tiếp, từ đó chỉ có thể thắng nghẹt thở 5-4.

Chiến thắng trước Fulham giúp Man City bảo toàn vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 28 điểm trong tay. Đoàn quân HLV Pep Guardiola tạm rút ngắn cách biệt với đội đứng đầu Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm. Điều này gây ra áp lực lớn tới "Pháo thủ" khi họ chưa thi đấu vòng 14 Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Arteta sắp tới tiếp đón Brentford (2h30, 4/12).

Thắng lợi nhọc nhằn của Man City

Everton ở vòng đấu này cũng có 3 điểm khi họ thắng 1-0 ngay trên sân của Bournemouth. Grealish ghi bàn duy nhất cho "The Toffees". Kết quả ấy đưa Everton lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 21 điểm có trong tay.

Hiện Everton bằng điểm với các đội xếp ngay trên là Liverpool và MU, nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng - bàn thua 2 đối thủ này (-2 so với 0 của Liverpool và +1 của MU).

Ở trận đấu giữa Newcastle và Tottenham, 2 đội cũng tạo ra màn rượt đuổi gay cấn. Đôi bên cầm chân nhau với tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này khiến Tottenham bỏ lỡ thời cơ rút ngắn cách biệt với top 5. Hiện Spurs xếp thứ 11 với 19 điểm sở hữu. Trong khi đó, Newcastle cũng có 19 điểm nhưng chỉ đứng hạng 13 khi thua Tottenham hiệu số bàn thắng - bàn thua (+1 so với +5).

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh