"Hoạ mi tennis" Ivanovic chính thức chia tay huyền thoại bóng đá vì "tiểu tam"

Ana Ivanovic, cựu tay vợt số 1 thế giới và nhà vô địch Roland Garros 2008, vừa chính thức nộp đơn ly hôn với Bastian Schweinsteiger, huyền thoại bóng đá Đức và nhà vô địch World Cup, chấm dứt câu chuyện tình từng được xem là “cặp đôi quyền lực” của làng thể thao.

Cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm của họ bắt đầu từ lần gặp nhau năm 2014, khi Schweinsteiger đang thi đấu cho Bayern Munich còn Ivanovic đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp tennis, và chính thức kết hôn trong một đám cưới lãng mạn tại Venice vào tháng 7/2016.

Schweinsteiger phản bội vợ, cuộc tình đẹp của làng thể thao khép lại

💔 Hôn nhân và những thử thách kéo dài

Ngay sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn là tâm điểm truyền thông toàn cầu. Schweinsteiger chuyển sang Manchester United vào năm 2015, trong khi Ivanovic dần rút lui khỏi tennis.

Họ từng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thể thao, từ Laver Cup ở Berlin đến các chuyến đi nghỉ lễ, khiến công chúng ngưỡng mộ hình ảnh “gia đình thể thao hoàn hảo”.

Tuy nhiên, theo BILD và Daily Mail, những năm gần đây, áp lực công việc và phong cách sống khác biệt đã khiến mối quan hệ rạn nứt. Schweinsteiger phải di chuyển liên tục cho các vai trò bình luận bóng đá, trong khi Ivanovic sống chủ yếu ở Serbia để được gia đình hỗ trợ chăm sóc ba cậu con trai Luka, Leon và Teo, trong đó con út sinh năm 2023.

📌 Bê bối tình ái và lý do chấm dứt

Thông tin gây sốc được báo Đức tiết lộ, Schweinsteiger có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ Bulgaria, được gọi là “Silva”, từ mùa hè 2024.

Cặp đôi này từng đi du lịch cùng nhau ở Mallorca và Morocco, trong khi Ivanovic vẫn chăm lo các con. Nguồn tin cho biết, Ana từng cân nhắc tha thứ để giữ gìn gia đình, nhưng khi nghe Schweinsteiger nói muốn “sống tự do”, cô quyết định cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ.

Đại diện hai bên từ chối bình luận về vụ việc, nhưng động thái nộp đơn ly hôn tại Tòa án Munich vào tháng 11 đã chính thức hóa quyết định này.

👩‍👦 Ivanovic và các con

Ivanovic và các con hiện sống tại Palma de Mallorca, nơi cô yêu cầu trợ cấp nuôi con cho ba cậu con trai. Dù ly hôn, cô vẫn giữ quyền nuôi con chính và được gia đình hỗ trợ, hứa hẹn sẽ tiếp tục tập trung vào cuộc sống riêng và công việc xã hội sau khi rời khỏi quần vợt chuyên nghiệp. Bastian Schweinsteiger, 40 tuổi, cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp bình luận và xuất hiện tại các sự kiện thể thao, đồng thời đối diện với sự quan tâm của truyền thông về cuộc sống cá nhân mới.

Từ lần gặp gỡ tại Bayern Munich đến hôn lễ xa hoa ở Venice, Ana Ivanovic và Bastian Schweinsteiger từng là hình mẫu của “cặp đôi thể thao hoàn hảo”. Nhưng sau gần một thập kỷ, áp lực công việc, lối sống khác biệt và những bê bối tình ái đã đưa họ đến quyết định ly hôn.