MU mất bao nhiêu tiền khi sa thải HLV Amorim?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

MU mất bao nhiêu tiền khi sa thải HLV Amorim?

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim

MU lại phải bỏ tiền đền bù sau khi quyết định sa thải HLV Ruben Amorim.

CLB Manchester United đã công bố sa thải HLV trưởng Ruben Amorim sau 14 tháng dẫn dắt. Amorim cầm quân MU lần cuối trong trận hòa 1-1 trước Leeds United tối Chủ nhật vừa qua, nhưng ông mất việc được cho là do đổ vỡ quan hệ với các giám đốc của CLB, thể hiện qua những phát ngôn sau trận gặp Leeds.

MU mất bao nhiêu tiền khi sa thải HLV Amorim? - 1

MU lại phải mất tiền đền bù cho 1 HLV trưởng nữa họ sa thải

Theo các điều khoản mà Amorim ký để rời Sporting sang Man Utd vào tháng 11/2024, không có điều khoản cho phép giảm chi phí bồi thường khi chấm dứt sớm hợp đồng, nghĩa là CLB nửa đỏ thành Manchester sẽ phải chi trả toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại. Hợp đồng này dự kiến kéo dài đến 2027, với tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Man Utd đã trải qua 6 HLV trưởng chính thức kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013 và CLB đã phải chi hơn 50 triệu bảng để sa thải các HLV kể từ khi Ferguson rời đi. Với vụ cách chức Amorim, con số này sẽ tăng lên hơn 60 triệu bảng khi chỉ tính mức phí đền bù.

Theo các nguồn tin, Amorim còn 18 tháng trong hợp đồng và mức lương mỗi năm của ông xấp xỉ 6,5 triệu bảng. Quyết định sa thải này sẽ khiến MU phải đền bù hơn 10 triệu bảng cho Amorim, và con số sẽ còn tăng thêm do MU cũng sẽ cho nghỉ việc ban huấn luyện của ông, đi kèm chi phí pháp lý phát sinh. Con số dự kiến sẽ rơi vào khoảng 12 triệu bảng.

Khi bổ nhiệm Amorim, MU đã phải trả 9,25 triệu bảng để phá hợp đồng của ông với Sporting. Như vậy “Quỷ đỏ” sẽ tốn hơn 21 triệu bảng cho hợp đồng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, để đổi lấy một triều đại dang dở.

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/01/2026 17:53 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Manchester United
Xem thêm
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN