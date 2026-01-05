MU mất bao nhiêu tiền khi sa thải HLV Amorim?

CLB Manchester United đã công bố sa thải HLV trưởng Ruben Amorim sau 14 tháng dẫn dắt. Amorim cầm quân MU lần cuối trong trận hòa 1-1 trước Leeds United tối Chủ nhật vừa qua, nhưng ông mất việc được cho là do đổ vỡ quan hệ với các giám đốc của CLB, thể hiện qua những phát ngôn sau trận gặp Leeds.

MU lại phải mất tiền đền bù cho 1 HLV trưởng nữa họ sa thải

Theo các điều khoản mà Amorim ký để rời Sporting sang Man Utd vào tháng 11/2024, không có điều khoản cho phép giảm chi phí bồi thường khi chấm dứt sớm hợp đồng, nghĩa là CLB nửa đỏ thành Manchester sẽ phải chi trả toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại. Hợp đồng này dự kiến kéo dài đến 2027, với tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Man Utd đã trải qua 6 HLV trưởng chính thức kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013 và CLB đã phải chi hơn 50 triệu bảng để sa thải các HLV kể từ khi Ferguson rời đi. Với vụ cách chức Amorim, con số này sẽ tăng lên hơn 60 triệu bảng khi chỉ tính mức phí đền bù.

Theo các nguồn tin, Amorim còn 18 tháng trong hợp đồng và mức lương mỗi năm của ông xấp xỉ 6,5 triệu bảng. Quyết định sa thải này sẽ khiến MU phải đền bù hơn 10 triệu bảng cho Amorim, và con số sẽ còn tăng thêm do MU cũng sẽ cho nghỉ việc ban huấn luyện của ông, đi kèm chi phí pháp lý phát sinh. Con số dự kiến sẽ rơi vào khoảng 12 triệu bảng.

Khi bổ nhiệm Amorim, MU đã phải trả 9,25 triệu bảng để phá hợp đồng của ông với Sporting. Như vậy “Quỷ đỏ” sẽ tốn hơn 21 triệu bảng cho hợp đồng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, để đổi lấy một triều đại dang dở.