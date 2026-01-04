Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU nổi sóng: Amorim ngầm trách sếp lớn, "vòi tiền" mua tân binh tháng 1

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United

HLV Amorim đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý về Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng như kế hoạch chuyển nhượng của MU.

   

Dấu hiệu rạn nứt giữa Amorim và ban lãnh đạo MU

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, HLV Ruben Amorim xuất hiện với tâm trạng không mấy vui vẻ, đồng thời tuyên bố không kỳ vọng MU có thêm tân binh trong tháng 1 vì "hiện không có bất kỳ cuộc trao đổi nào với CLB về việc thay đổi lực lượng".

Những chia sẻ này được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo sân Old Trafford - đặc biệt là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox – đang có vấn đề. Đây là lần đầu tiên trong 14 tháng Amorim dẫn dắt MU xuất hiện bất đồng giữa ông và ban lãnh đạo, dù mức độ chưa quá nghiêm trọng.

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox bất ngờ bị Amorim nhắc đến

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox bất ngờ bị Amorim nhắc đến

Đến cuộc phỏng vấn mới nhất, thái độ bất mãn của Amorim về kế hoạch chuyển nhượng tháng 1 trở nên rõ ràng hơn. Khi được yêu cầu làm rõ phát biểu rằng việc chuyển sang sơ đồ 4-3-3 cần rất nhiều tiền nhưng việc chiêu mộ tân binh "sẽ không xảy ra", Amorim đáp: “Tôi không muốn nói về chuyện đó. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu với Leeds".

Amorim bất ngờ nhắc tới Jason Wilcox

Sau đó, phóng viên nhấn mạnh việc né tránh chủ đề này không giống phong cách thường thấy của Amorim. Ông tiếp tục trả lời ngắn gọn: “Đúng vậy”.

Khi được hỏi liệu có hối tiếc vì phát biểu như vậy hay không, HLV người Bồ Đào Nha nói: “Không, nhưng tôi không muốn nói về chuyện đó".

Trước câu hỏi liệu có sự thay đổi nào liên quan đến ngân sách chuyển nhượng, hoặc có nhận được thông tin gì từ Jason Wilcox hay không, Amorim đáp lại đầy ẩn ý: “Tôi không muốn nói về chuyện đó. Nhưng anh rất thông minh đấy”.

Đến khi nhận được câu hỏi về khả năng MU phải tìm người thay thế nếu có cầu thủ rời đi trong tháng này, Amorim đã chỉ đích danh Jason Wilcox: “Nếu nhìn vào đội hình hiện tại, tôi nghĩ là không thể có ai ra đi. Nhưng chuyện đó thì các bạn phải hỏi Jason".

Amorim "nhớ" Fernandes, Mbeumo, Diallo

Bên cạnh đó, Amorim thẳng thắng thừa nhận việc 3 ngôi sao quan trọng nhất là Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Amad Diallo vắng mặt ảnh hưởng tới thành tích, lối chơi của MU: Nghe có vẻ như một lời bào chữa, nhưng việc mất Amad, Bryan và đặc biệt là Bruno cùng lúc thật không may mắn.

Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn phần còn lại của đội. Khi mất cả ba cùng lúc, bất kỳ đội bóng nào trên thế giới cũng sẽ gặp khó khăn.

Amorim thừa nhận MU bị ảnh hưởng vì thiếu vắng Diallo, Mbeumo, Fernandes

Amorim thừa nhận MU bị ảnh hưởng vì thiếu vắng Diallo, Mbeumo, Fernandes

Chúng tôi có đầy đủ dữ liệu, các bạn cũng có dữ liệu, và có thể thấy rõ rằng ba cầu thủ này tạo ra phần lớn cơ hội cho đội. Khi không mất một, mà là mất cả ba cùng lúc, thì việc gặp khó khăn là điều tất yếu. Ai là người đá phạt? Amad, Bryan và Bruno. Mọi thứ đều liên quan với nhau và chúng tôi cần phải thừa nhận điều đó.

Điều quan trọng là phải hiểu vì sao chúng tôi gặp khó trong ba trận gần đây về khả năng sáng tạo và chất lượng lối chơi. Tôi nghĩ điều đó đã quá rõ ràng".

Amorim bảo vệ quyết định dùng người của mình

Ở trận hòa đội cuối bảng Wolverhampton 1-1, người hâm mộ MU la ó Amorim vì thay Ayden Heaven bằng một hậu vệ khác là Leny Yoro trong hiệp hai. Nói về quyết định này, HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra bình thản:

“Tôi là người hiểu đội bóng rõ hơn bất kỳ ai. Đôi khi người hâm mộ đồng tình với quyết định của bạn, đôi khi thì không. Bạn phải làm điều mà bạn cho là đúng, và đôi khi điều đó rất khó để họ hiểu.

Nhưng khi nhìn vào sân, tôi biết cầu thủ nào đã mệt, cầu thủ nào sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu phải đối đầu một chọi một liên tục. Tôi chỉ cố gắng bảo vệ đội bóng và giành chiến thắng. Có lúc đó là sự thay người đúng đắn, có lúc thì không. Nhưng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất có thể".

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

04/01/2026 09:17 AM (GMT+7)
