Biến căng MU: Amorim tuyên bố gây chấn động, bất mãn sếp lớn "Quỷ đỏ"

HLV Amorim khẳng định ông là “nhà quản lý” của câu lạc bộ, chứ không chỉ đơn thuần là “HLV trưởng”. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ký hợp đồng với MU có thời hạn đến tháng 6 năm sau, kèm điều khoản cho phép “Quỷ đỏ” gia hạn thêm 1 năm.

HLV Amorim dường như không muốn gia hạn hợp đồng với MU

Tuy nhiên, phát biểu sau trận MU hòa 1-1 với Leeds United, HLV Amorim bóng gió rằng ông sẽ không gắn bó với đội bóng lâu hơn thời hạn hợp đồng hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh bản thân muốn được gọi bằng một danh xưng khác thay vì “HLV trưởng”, đồng thời nhắc tên một số HLV từng làm việc tại Premier League.

Trong bóng đá, “nhà quản lý” và “HLV trưởng” có vai trò chồng chéo nhưng “nhà quản lý” thường có phạm vi trách nhiệm rộng hơn, bao gồm cả chiến thuật, nhân sự (chuyển nhượng, hợp đồng), và quản lý chung câu lạc bộ, trong khi “HLV trưởng” tập trung chính vào việc huấn luyện, phát triển kỹ năng, và chiến thuật trên sân tập và trận đấu.

Amorim lên tiếng về tương lai tại MU

HLV Amorim tuyên bố: “Tôi đến đây để làm người quản lý của Manchester United, chứ không phải chỉ là một HLV trưởng. Tôi biết mình không phải là [Antonio] Conte, [Thomas] Tuchel hay [Jose] Mourinho, nhưng tôi là người quản lý của Manchester United.

Điều đó sẽ như vậy trong 18 tháng tới, hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có một người khác đến đây thay thế”.

Theo tìm hiểu của talkSPORT, căng thẳng đang gia tăng giữa HLV Amorim và giám đốc bóng đá Jason Wilcox của MU. Các nguồn tin thân cận với Old Trafford cho biết Wilcox muốn HLV Amorim linh hoạt hơn về mặt chiến thuật.

HLV Amorim cũng được thông báo rằng khả năng chiêu mộ tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này là rất thấp, dù trước đó vào tháng 11, ông được hứa hẹn sẽ nhận được sự hậu thuẫn khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cho là thất vọng khi cảm thấy những cam kết dành cho mình đã không được thực hiện.

Tuy nhiên, MU sẽ không mua sắm vội vàng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, và thực tế cũng chưa bao giờ có kế hoạch cho các giải pháp ngắn hạn.

Hlv Amorim gần đây nhấn mạnh: “Kỳ chuyển nhượng sẽ không thay đổi. Chúng tôi không có bất kỳ cuộc trao đổi nào về việc điều chỉnh đội hình. Có một quy trình, có một ý tưởng. Chúng tôi đang ở gần nhóm dự Champions League, nhưng cũng chỉ hơn khoảng tám đội phía sau, vì vậy hãy tập trung vào trận đấu tiếp theo”.

MU đã bất bại trong 3 trận gần nhất tại Premier League, song trận hòa với Leeds United là lần thứ hai liên tiếp họ bị chia điểm. Trước đó, “Quỷ đỏ” cũng đánh rơi điểm số trước đội bét bảng Wolves vào cuối năm 2025, trước khi tiếp tục kịch bản tương tự tại Elland Road vừa qua.

Dẫu vậy, MU hiện vẫn đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, xếp sau đối thủ Liverpool trong cuộc đua giành một vị trí trong top 4.