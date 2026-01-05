Amorim công khai "thách thức" ban lãnh đạo MU, sắp phải trả giá đắt

Amorim khiến MU dậy sóng

Amorim gần như công khai xác nhận cuộc đấu tranh quyền lực tại MU trong buổi họp báo sau trận hòa Leeds United. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi đến đây để trở thành người quản lý của MU, chứ không phải chỉ là huấn luyện viên. Điều đó là rõ ràng.

Tôi biết tên tôi không phải là Tuchel, không phải Conte, không phải Mourinho, nhưng tôi là người quản lý của MU. Điều này sẽ tiếp diễn trong 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Tôi không có ý định từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác thay thế".

Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox hẳn đã nghĩ rằng những phát ngôn gay gắt nhất tại sân Elland Road sẽ đến từ khán đài. Nhưng không, có lẽ họ đã bị sốc khi biết những gì Amorim chia sẻ với giới truyền thông mới khiến tình hình tại sân Old Trafford càng trở nên rối rắm.

HLV Amorim bất bình với ban lãnh đạo MU

Amorim chỉ mới giành 24 chiến thắng sau 63 trận cầm quân ở MU. Mùa trước, ông cùng "Quỷ đỏ" để thua chung kết Europa League trước Tottenham tệ nhất trong gần 50 năm. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh.

Thành tích thi đấu không tốt, kèm theo việc đột ngột thách thức ban lãnh đạo MU, rõ ràng không còn tương lai cho Amorim tại "Quỷ đỏ".

Amorim từng đề cập vào ngày Boxing Day rằng đôi khi ông phải nỗ lực tìm “điểm chung” với sếp lớn Wilcox về các mục tiêu chuyển nhượng của MU.

MU từng muốn chiêu mộ Antoine Semenyo của Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026, nhưng cho đến nay Man City mới là đội dẫn đầu cuộc đua. Nếu Semenyo gia nhập hệ thống 3-4-2-1 của Amorim, anh chỉ có thể được đá ở vị trí tiền đạo lùi lệch trái, trong khi cầu thủ này vốn là cái tên thích dạt ra biên để đột phá.

Ngoài ra, MU hiện thiếu đi chân chạy cánh trái chất lượng nếu đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ. Trước đây, họ có thừa nhân sự ở vị trí này nhưng rồi họ đều đã rời sân Old Trafford.

Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell từng hoài nghi về hệ thống 3-4-2-1 của Amorim. Việc ấy cộng với khâu chuyển nhượng không đúng ý Amorim lại khiến cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha thêm hậm hực.

Ngày ra đi cận kề?

HLV Amorim đang dần nói hết ra những điều khiến bản thân không vừa ý ở MU. Bộ phận truyền thông đã không kịp dập tắt cái đầu nóng của chiến lược gia sinh năm 1985. Có lẽ nhân sự của đội ngũ truyền thông MU cũng đã cạn kiệt sau đợt thanh lọc nhân sự.

Nội bộ MU thực sự "cháy âm ỉ". Người hâm mộ đội bóng này cảm nhận được từ lâu, nhưng đến ngày hôm nay, người trong cuộc mới cho thấy rõ điều đó.

Hiếm có HLV nào được phép lớn hơn ban lãnh đạo đội. Enzo Maresca hay Nuno Santo đã phải trả giá vì có những bất đồng không thể hòa giải với CLB. Có lẽ Amorim cũng không phải ngoại lệ.

HLV Amorim dự kiến có buổi họp báo trước thềm trận MU đấu Burnley ở vòng 21 Ngoại hạng Anh (3h15, 8/1). Nhưng với tình hình đang diễn ra căng thẳng tại sân Old Trafford hiện nay, sẽ không bất ngờ nếu như có HLV tạm quyền thay thế Amorim dẫn dắt đội bóng.