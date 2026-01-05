Amorim công khai "thách thức" ban lãnh đạo MU, sắp phải trả giá đắt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Amorim công khai "thách thức" ban lãnh đạo MU, sắp phải trả giá đắt

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United

HLV Ruben Amorim khó lòng hoàn thành hợp đồng với MU khi có những phát biểu mang tính thách thức sau trận hòa 1-1 của MU trước Leeds United ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

   

Amorim khiến MU dậy sóng

Amorim gần như công khai xác nhận cuộc đấu tranh quyền lực tại MU trong buổi họp báo sau trận hòa Leeds United. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi đến đây để trở thành người quản lý của MU, chứ không phải chỉ là huấn luyện viên. Điều đó là rõ ràng.

Tôi biết tên tôi không phải là Tuchel, không phải Conte, không phải Mourinho, nhưng tôi là người quản lý của MU. Điều này sẽ tiếp diễn trong 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Tôi không có ý định từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác thay thế".

Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox hẳn đã nghĩ rằng những phát ngôn gay gắt nhất tại sân Elland Road sẽ đến từ khán đài. Nhưng không, có lẽ họ đã bị sốc khi biết những gì Amorim chia sẻ với giới truyền thông mới khiến tình hình tại sân Old Trafford càng trở nên rối rắm.

HLV Amorim bất bình với ban lãnh đạo MU

HLV Amorim bất bình với ban lãnh đạo MU

Amorim chỉ mới giành 24 chiến thắng sau 63 trận cầm quân ở MU. Mùa trước, ông cùng "Quỷ đỏ" để thua chung kết Europa League trước Tottenham tệ nhất trong gần 50 năm. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh.

Thành tích thi đấu không tốt, kèm theo việc đột ngột thách thức ban lãnh đạo MU, rõ ràng không còn tương lai cho Amorim tại "Quỷ đỏ". 

Amorim từng đề cập vào ngày Boxing Day rằng đôi khi ông phải nỗ lực tìm “điểm chung” với sếp lớn Wilcox về các mục tiêu chuyển nhượng của MU. 

MU từng muốn chiêu mộ Antoine Semenyo của Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026, nhưng cho đến nay Man City mới là đội dẫn đầu cuộc đua. Nếu Semenyo gia nhập hệ thống 3-4-2-1 của Amorim, anh chỉ có thể được đá ở vị trí tiền đạo lùi lệch trái, trong khi cầu thủ này vốn là cái tên thích dạt ra biên để đột phá.

Ngoài ra, MU hiện thiếu đi chân chạy cánh trái chất lượng nếu đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ. Trước đây, họ có thừa nhân sự ở vị trí này nhưng rồi họ đều đã rời sân Old Trafford. 

Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell từng hoài nghi về hệ thống 3-4-2-1 của Amorim. Việc ấy cộng với khâu chuyển nhượng không đúng ý Amorim lại khiến cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha thêm hậm hực. 

Ngày ra đi cận kề?

HLV Amorim đang dần nói hết ra những điều khiến bản thân không vừa ý ở MU. Bộ phận truyền thông đã không kịp dập tắt cái đầu nóng của chiến lược gia sinh năm 1985. Có lẽ nhân sự của đội ngũ truyền thông MU cũng đã cạn kiệt sau đợt thanh lọc nhân sự. 

Nội bộ MU thực sự "cháy âm ỉ". Người hâm mộ đội bóng này cảm nhận được từ lâu, nhưng đến ngày hôm nay, người trong cuộc mới cho thấy rõ điều đó. 

Hiếm có HLV nào được phép lớn hơn ban lãnh đạo đội. Enzo Maresca hay Nuno Santo đã phải trả giá vì có những bất đồng không thể hòa giải với CLB. Có lẽ Amorim cũng không phải ngoại lệ. 

HLV Amorim dự kiến có buổi họp báo trước thềm trận MU đấu Burnley ở vòng 21 Ngoại hạng Anh (3h15, 8/1). Nhưng với tình hình đang diễn ra căng thẳng tại sân Old Trafford hiện nay, sẽ không bất ngờ nếu như có HLV tạm quyền thay thế Amorim dẫn dắt đội bóng.

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ
Amorim hé lộ kế hoạch mua tân binh của MU, sao nào đòi ra đi vào mùa đông?
Amorim hé lộ kế hoạch mua tân binh của MU, sao nào đòi ra đi vào mùa đông?

HLV Amorim hé lộ thông tin mới nhất về kế hoạch chuyển nhượng của MU trong cuộc họp báo trước vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/01/2026 09:36 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN