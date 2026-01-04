“Lửa” ở Chelsea sắp cháy lan đến MU, HLV Amorim nguy cơ nối gót Maresca

🌪 Chelsea “trảm tướng”, Premier League rúng động

Việc Chelsea nói lời chia tay với Enzo Maresca đúng vào ngày 1/1/2026, dù dự án còn dang dở và kết quả chưa đến mức thảm họa, cho thấy sự kiên nhẫn tại Premier League đang trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Chỉ cần những dấu hiệu chệch nhịp, chiếc ghế HLV lập tức lung lay.

Chelsea sa thải HLV Maresca ngày 1/1/2026 gây sốc

Quyết định từ Stamford Bridge được xem như một tia lửa lớn, đủ sức khiến các CLB khác – trong đó có Manchester United – phải nhìn lại con đường mình đang đi.

⚠️ Old Trafford không nằm ngoài “vùng nguy hiểm”

Manchester United vẫn đang bám trụ trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, nhưng màn trình diễn thiếu thuyết phục, đặc biệt là trận hòa Wolves gần đây, đã làm dấy lên nhiều nghi ngại xoay quanh Ruben Amorim.

Việc Amorim rút Joshua Zirkzee – người vừa ghi bàn – ngay sau hiệp một khiến Gary Neville công khai chỉ trích. Theo cựu đội trưởng Man United, những lý do như chấn thương hay CAN 2025 không còn đủ sức biện minh khi mọi đội bóng đều đối mặt với hoàn cảnh tương tự.

Trong bối cảnh Chelsea “xuống tay” với Maresca, áp lực dành cho Amorim tại Old Trafford càng trở nên rõ rệt: nếu kết quả không được cải thiện, kịch bản thay tướng hoàn toàn có thể xảy ra.

Amorim cứ coi chừng, ban lãnh đạo MU có thể ra quyết định tương tự Chelsea

📅 Lịch đấu dồn dập, thị trường mở cửa – phép thử cho Amorim

Chuỗi trận liên tiếp với Leeds United và Burnley được xem là bài kiểm tra sống còn. Song song với đó, kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 đã mở, càng làm nổi bật thông điệp: Amorim cần tân binh, nhưng quan trọng hơn, ông cần chiến thắng.

Conor Gallagher được nhắc đến như phương án tăng cường tuyến giữa, Ruben Neves cũng nằm trong danh sách cân nhắc, trong khi Manuel Ugarte có thể phải hy sinh. INEOS sẵn sàng cấp ngân sách, nhưng tiền bạc chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ để bảo toàn chiếc ghế HLV.

🔄 Amorim trước “bóng ma” sa thải

Giống như Maresca tại Chelsea, Amorim chưa có một hành trình trơn tru tại CLB chủ quản. Những kết quả thiếu ổn định, cộng với sự thiếu thuyết phục trong lối chơi, khiến niềm tin nội bộ bị bào mòn.

Man United vẫn tuyên bố kiên nhẫn với “quy trình” của Amorim, nhưng trong một giải đấu mà Chelsea vừa thẳng tay thay HLV, sự kiên nhẫn ấy có thể tan biến rất nhanh nếu thành tích đi xuống.

HLV Iraola đang được ban lãnh đạo MU theo dõi đặc biệt

⭐ Iraola – cái tên sẵn sàng thế chỗ

Theo CaughtOffside, Andoni Iraola đã được xác định là ứng viên hàng đầu nếu Man United quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện. HLV người Tây Ban Nha hiện đang dẫn dắt CLB Bournemouth nằm trong danh sách rút gọn ba người, bên cạnh Oliver Glasner và Xavi.

Được mô tả là “một trong những HLV hay nhất giải”, Iraola gây ấn tượng mạnh với triết lý rõ ràng, hệ thống 4-2-3-1 hiệu quả và thành tích vượt kỳ vọng cùng Bournemouth. Trung bình 1,34 điểm mỗi trận Premier League là con số đủ để khiến ban lãnh đạo Old Trafford phải chú ý.

Amorim coi chừng nối gót Maresca

🔥 Ngọn lửa có lan tới Old Trafford?

Chelsea đã châm ngòi cho làn sóng bất ổn trên băng ghế huấn luyện Premier League. Và tại Manchester United, Ruben Amorim hiểu rằng mình không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm.

Nếu kết quả không sớm khởi sắc, ngọn lửa sa thải đã thiêu rụi ghế HLV tại Stamford Bridge hoàn toàn có thể bén sang Old Trafford – nơi Andoni Iraola đang âm thầm chờ sẵn để bước vào. Khi đó, những chiến thắng nhỏ giọt theo kiểu cắc bụp có lẽ cũng chẳng đủ để giúp người từng tự nhận mình là “Sir Alex 2.0” trụ được đến cuối mùa giải 2025/26.